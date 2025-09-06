Новини
Мнения »
Шкварек: Полицейщината тепърва трябва да дойде, спешно, ушита по американски модел. Тази анархия не се търпи вече

Шкварек: Полицейщината тепърва трябва да дойде, спешно, ушита по американски модел. Тази анархия не се търпи вече

6 Септември, 2025 13:04 1 433 50

  • кристиян шкварек-
  • полицейщина-
  • американски модел-
  • анархия

 Келеши газят хора с АТВ-та, тормозят цели квартали, вече пребиват почти до смърт ШЕФОВЕ в полицията. В това време се вдигат либерал-градски протести срещу каква уж полицейска диктатура живеем. Клоуни. Кретени.

Шкварек: Полицейщината тепърва трябва да дойде, спешно, ушита по американски модел. Тази анархия не се търпи вече - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Все повече ми писва да слушам демократ-градски вопли в каква страшна "диктатура" и "полицейска държава" живеем. Не, България всъщност не е ДОСТАТЪЧНО полицейска държава, като САЩ например, където при нападение над полицай те разстрелват след точно 5 секунди.
Във Франция, Белгия, Холандия, полицията пребива и прегазва хулигани и протести с палки, кучета, коне, докато у нас се реве с години за един шамар срещу някой протестиращ или хулиган. Цялото ни общество се е изнежило до абсурд в критериите си за "полицейско насилие" и "диктатура" и затова анархията вече взима застрашителни размери.
Келеши газят хора с АТВ-та, тормозят цели квартали, вече пребиват почти до смърт ШЕФОВЕ в полицията. В това време се вдигат либерал-градски протести срещу каква уж полицейска диктатура живеем. Клоуни. Кретени. Полицейщината тепърва трябва да дойде, спешно, веднага, със страшна сила, ушита по американски модел. Тази анархия не се търпи вече.

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 35 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    36 3 Отговор
    Пълно е с психопати по пътя бързащи за софрата селяндури.

    13:05 06.09.2025

  • 2 Майна

    42 15 Отговор
    Абе, идиот!
    Дай им право и да ни разстрелват!
    Особено като знаем, че обслужват мафията!
    Всичко идва от шапката!
    От ония ,,сглобяващите се,

    Коментиран от #20, #49

    13:07 06.09.2025

  • 3 Последния Софиянец

    20 19 Отговор
    На протеста в сряда дойде един началник с Ауди и ми вика:Отмести се че ще говорим секретни работи.Събра другите началници и ги пита колко пари са събрали от наркопласьорите.Делвт си парите пред входа на Парламента.

    Коментиран от #6, #16

    13:07 06.09.2025

  • 4 Любопитен

    17 15 Отговор
    Абе русенския шеф да не е участвал в някой подземни далавери и затова да е гризнал дръвцето? Май и леко почерпен е бил като са го отрезвили.

    13:07 06.09.2025

  • 5 Перо

    19 8 Отговор
    Точна така, прав е!

    13:07 06.09.2025

  • 6 Машалла бре

    14 2 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    И пред парламента си бил и на протестите си бил и Денков си бил. Я обясни къде не си бил?

    Коментиран от #11

    13:09 06.09.2025

  • 7 Майна

    19 8 Отговор
    Тоя яко заработва за правителствената мафия!!!!
    Ненормалник!
    За полицейска държава при мафиотско управление ще е чудо!

    13:09 06.09.2025

  • 8 Бонев

    23 3 Отговор
    Абе нали соца беше лош и заради полицейщината, тогава милиционерщина.. сега що ревете?

    13:09 06.09.2025

  • 9 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    26 4 Отговор
    Шкварек, представяш ли си какъв произвол на полицията ще настъпи?
    В Америка стрелят, но имат и закони, съд и прокуратура!
    Да си чул нещо за полицейското синче напоследък?

    Коментиран от #14

    13:09 06.09.2025

  • 10 Ганя Путинофила

    13 17 Отговор
    Ама вие какво очаквате от територия пълна със селяндури, путинофили?

    13:11 06.09.2025

  • 11 Хемингуей

    13 9 Отговор

    До коментар #6 от "Машалла бре":

    Много послъгва този не му вярвай измисля си истории сам.

    13:11 06.09.2025

  • 12 Прав е

    20 8 Отговор
    98% от бг населението не си дава сметка каква полицейска държава са Щатите. Само човек застоял се там месец и повече го разбира. И разбира се е в шок. Та това ли е демокрацията???? Да това е! Точно това. А не свободията по български. За. Месец туристическо време отървах два пъти арест за някаква абсолютна елементарност.Едното беше, че зяпах с отворена уста уличен арест. Можело да ме усвиткат като блея без разрешение и не изпълнявам указания……

    13:11 06.09.2025

  • 13 То всичко друго

    13 5 Отговор
    по американски модел дойде отдавна. Начело с торба бабаити от подземния свят. Като почнем от хапчетата, прахчета до оръжията. Поне да дойде част от тяхната съдебна система, че нашата невидима/независима ВЛАСТ нищо не прави освен да лапа заплати.

    13:11 06.09.2025

  • 14 Какво да чуе?

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    В ареста е като всички останали нарушили закона.

    13:13 06.09.2025

  • 15 Срещнах един българин в Сингапур

    12 7 Отговор
    От ганьовската му физиономия, от 100 метра познах, че е българин!
    Той не разбра, как познах, че е българин!

    Коментиран от #21

    13:13 06.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сталин

    16 5 Отговор
    Хората трябва да разберат веднъж завинаги че полицията е там за да пази бандитите и корумпета във властта от народната любов

    13:17 06.09.2025

  • 19 Хана Монтана

    7 3 Отговор
    Тутууландия не може да се сравнява със САЩ по нищо, дори с някой от по малките щати или с някои селски райони в САЩ не може да се сравнява. По-скоро прилича на индиански резерват в дивия запад или на протекторат като Пуерто Рико.

    13:17 06.09.2025

  • 20 Кит

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    Полицията в целия свят има право да употребява оръжие в определени ситуации.
    Българската - също.
    Проблемът е защо българската полиция не отговаря адекватно на ексесивни форми на насилие към граждани и служебни лица. Това е част от разпада на законността. Ти, със своя гей-клуб, също си част от разпада.
    На разпада трябва да се сложи край.
    От истински мъже, а не от хората под дъгата!

    13:18 06.09.2025

  • 21 Кит

    6 4 Отговор

    До коментар #15 от "Срещнах един българин в Сингапур":

    Друг път по-малко се заглеждай по витрините, така няма да виждаш себе си навсякъде!

    13:19 06.09.2025

  • 22 Към давещия се ,,Кит"

    13 3 Отговор
    Много лесно е да мъж когато имаш оръжие.
    Ще се съглася, когато и аз ще имам право да притежавам лично за самозащита както е в САЩ!
    И когато полицията не е подчинена на отрепки като ПП,Шиши , Тиквата и останалите от сглобката!

    13:22 06.09.2025

  • 23 Хмм

    11 4 Отговор
    това е и целта на "побоя" в Русе на баш началника с непълнолетни, единият от които без родители изкарващ хляба си с труд, нито един от тях криминално проявен, та не разбрахме, на фитнес ли е отивал в полунощ, с невръстното си дете ли е бил след полунощ, в 5 часа ли е било, пребит, а не повикали бърза помощ, чак след 4-5 часа му прилошало, изобщо издиша отвсякъде, но бойците са на фронта, примерът на зеленски - извънредно положение, строги мерки, полицейски час, проверка на документи, никакви избори, дори кукувците в лицето на Трифонов поискаха извънредни мерки

    Коментиран от #35

    13:23 06.09.2025

  • 24 Ами

    7 3 Отговор
    и каква е полицейщината по американски модел, да застреля момчетата, в САЩ такива полицаи ги уволняват, съдят и дори в затвора ги пращат

    13:27 06.09.2025

  • 25 запрет на мутррата ти куччче

    5 2 Отговор
    полски иноагент

    13:30 06.09.2025

  • 26 Да бе

    8 1 Отговор
    точно газещият е полицейско синче, не е задържан, после домашен арест, пробите взети от полицията са "отрицателни", но на кръвта положителни, та точно полицаите са се опитали да оневинят синчето на колегите, а господинът в тази статия иска да им дадат извънредни пълномощия, да газят само, да бият само те

    13:32 06.09.2025

  • 27 Незабавно

    7 3 Отговор
    Преди полицията да се справи с бандитите от всякакъв калибър, управлението трябва да се справи с управляващите. Ха, сега де? Каква колизия, но положението е точно по поговорката - рибата се вмирисва откъм главата. Как ще се оправи държавата, след като мафията управлява, а глупаци приемат закони, не е ясно, но е ясно, че трябва да заиграят два инструмента - тоягата и метлата. И да не забравя, спешно да бъдат прибрани на топло десетина човека от каймака на популацията, най вече две дебели свине.

    13:32 06.09.2025

  • 28 Отец Чапаев

    4 1 Отговор
    Келеши газят хора с АТВ-та, тормозят цели квартали, вече пребиват почти до смърт ШЕФОВЕ в полицията. В това време се вдигат либерал-градски протести срещу каква уж полицейска диктатура живеем. Клоуни. Кретени.

    13:36 06.09.2025

  • 29 отец Щирлиц

    3 0 Отговор
    Келеши газят хора с АТВ-та, тормозят цели квартали, вече пребиват почти до смърт ШЕФОВЕ в полицията. В това време се вдигат либерал-градски протести срещу каква уж полицейска диктатура живеем. Клоуни. Кретени.

    13:37 06.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Асен

    4 2 Отговор
    Това няма как да стане първо трябва да се сменят Шишо Тиквата и дългуча.

    13:38 06.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Отец инжинер Петка

    0 0 Отговор
    Повторението е майка на затъпяването.

    13:39 06.09.2025

  • 34 Отпускар

    3 1 Отговор
    Проблемът с анархията се корени в нереформираната съдебна система и институции, виновници за което са бойко, пеевски и итн. Но в главата на Шкварек е една криптофашистка каша, от която полза има само статуквото.

    13:41 06.09.2025

  • 35 факт

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "Хмм":

    Случаят с поцилейския началник е много интересен, защото сега пък казаха, че след като боят между него и младежите приключил и полицията дошла, той казал, че няма никакви претенции към побойниците. После се е влошил и е потърсил помощ. Защо ли един началник на полицията, ако е бил невинен и са го нападнали без никаква причина, не би имал претенции към нападателите си. Очевидно не е искал да се разчува какво точно се е случило, защото така ще чуем и версията на момчетата, а тя няма да е особено лицеприятна за него. Никаква полицейщита, не ни пробутвайте такива, просто полицаите трябва да спрат да се кооперират с криминалния контингент и да започнат да си вършат работата.

    13:41 06.09.2025

  • 36 Опорка

    0 0 Отговор
    Уоу, какво проницание. :D Но, по-добре късно, отколкото никога.

    13:43 06.09.2025

  • 37 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    3 2 Отговор
    Копейкин и шварката са проекти на един и същи център - единия да обере npoпадняците, чиято единствена утеха за мизерния си живот е "патриотизма" и "миналото величие", а шварката трябва да обере консервите.
    То направо са се подигравка с последователите на едните и другите. В единия случай варненски MAHгал е начело на "булгар, булгар", а в другия отявлен xoмocekcyалист е пазител на традиционните ценности . 😂

    Коментиран от #39

    13:46 06.09.2025

  • 38 Дрън, дрън съветски чугун

    4 0 Отговор
    "Келешите" ще изчезне когато изчезне милиционерщината !
    Когато спрат да се назначават неграмотни мyтpи за полицейски шефове, когато милиционерите спрат да изглеждат на улични мyтpи от 90-те !

    13:50 06.09.2025

  • 39 АФЕРА ПЕЕВСКА Този живот е за дебелите🐷

    2 4 Отговор

    До коментар #37 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":

    "37 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
    10ОТГОВОР
    Копейкин и шварката са проекти на един и същи център - единия да обере npoпадняците, чиято единствена утеха за мизерния си живот е "патриотизма" и "миналото величие", а шварката трябва да обере консервите.
    То направо са се подигравка с последователите на едните и другите. В единия случай варненски MAHгал е начело на "булгар, булгар", а в другия отявлен xoмocekcyалист е пазител на традиционните ценности . 😂
    13:46 06.09.2025"

    ЧОВЕЧЕ, ДЪЛБОК ПОКЛОН ЗА КОМЕНТАРА.
    🎯💯👏🎯💯👏🎯💯👏🎯💯👏🎯💯👏

    13:57 06.09.2025

  • 40 Освен ако

    1 2 Отговор
    някой не мисли, че всички хора, които дърпат конците и нас са съвсем д3билни и всичко случващо се около нас - анархията и масовото чувство за безнаказаност в последните поне 25 години, е пълна случайност и просто естествен резултат на определени факти, на който резултат няма как да се противодейства с нищо, то трябва да потърси какво може да стои на заден план. При положение, че имаме най-много полицаи на глава от населението, че има десетки хиляди частни охранители, че всеки носи смартфон в джоба си, че на всяко магазинче, вход, на кръстовища, през няколко стълба има камери, нещата при желание много бързо може да се случат по напълно различен начин. За мен това се чака - натрупване на напрежение все повече в обществото, желание за ред и понасяне на отговорност, и тогава ще получим доста повече от това, което очакваме. Полицейщина, насочена към осигуряване на някакъв що-годе привиден ред, понасяне на отговорност, показни присъди, и насочена към защита на управляващите, най-богатите хора у нас и тяхната собственост. Може би няма да е по-лошо това обаче. Че сегашното МВР е една крайно неефективна и раздута служба с огромен процент некадърни калинки е ясно, но че могат много, много повече - също е ясно.

    13:58 06.09.2025

  • 41 Анонимен

    0 3 Отговор
    Много правдива и силна статия,шапка му свалям и нисък поклон....Крайно време е да се отворят затворените лагери в Белени и Ловеч за да заиграят и раздават правосъдие бастуните на Газдов и Горанов.За да разберем кон боб яде ли.

    13:59 06.09.2025

  • 42 Анонимен

    3 0 Отговор
    Ама не са ли точно това проявления на полицейщината. Селските мутри, плажните мутри, градските мутри повече на консерватори приличат, при това с връзки с МВР!

    14:00 06.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Камион

    2 0 Отговор
    Ако този философ постои на топло няколко месеца не знам дали ще разсъждава така

    14:05 06.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Фен

    2 0 Отговор
    Бе на тоя, шефчето от Русе, и на него не му е чиста работата, ще видите.

    14:18 06.09.2025

  • 48 Ото фон Бломберг

    1 0 Отговор
    От полу човек акъл не искам

    14:18 06.09.2025

  • 49 Аз.....

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Майна":

    Абсолютно ПРАВ СИ!!!

    14:23 06.09.2025

  • 50 Този и

    0 0 Отговор
    хекимянката мятат дърва в печката заедно!

    14:27 06.09.2025