Шкварек: Полицейщината тепърва трябва да дойде, спешно, ушита по американски модел. Тази анархия не се търпи вече

Все повече ми писва да слушам демократ-градски вопли в каква страшна "диктатура" и "полицейска държава" живеем. Не, България всъщност не е ДОСТАТЪЧНО полицейска държава, като САЩ например, където при нападение над полицай те разстрелват след точно 5 секунди.
Във Франция, Белгия, Холандия, полицията пребива и прегазва хулигани и протести с палки, кучета, коне, докато у нас се реве с години за един шамар срещу някой протестиращ или хулиган. Цялото ни общество се е изнежило до абсурд в критериите си за "полицейско насилие" и "диктатура" и затова анархията вече взима застрашителни размери.
Келеши газят хора с АТВ-та, тормозят цели квартали, вече пребиват почти до смърт ШЕФОВЕ в полицията. В това време се вдигат либерал-градски протести срещу каква уж полицейска диктатура живеем. Клоуни. Кретени. Полицейщината тепърва трябва да дойде, спешно, веднага, със страшна сила, ушита по американски модел. Тази анархия не се търпи вече.
Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница
13:05 06.09.2025
Дай им право и да ни разстрелват!
Особено като знаем, че обслужват мафията!
Всичко идва от шапката!
От ония ,,сглобяващите се,
13:07 06.09.2025
13:07 06.09.2025
13:07 06.09.2025
13:07 06.09.2025
До коментар #3 от "Последния Софиянец":И пред парламента си бил и на протестите си бил и Денков си бил. Я обясни къде не си бил?
13:09 06.09.2025
Ненормалник!
За полицейска държава при мафиотско управление ще е чудо!
13:09 06.09.2025
13:09 06.09.2025
В Америка стрелят, но имат и закони, съд и прокуратура!
Да си чул нещо за полицейското синче напоследък?
13:09 06.09.2025
13:11 06.09.2025
До коментар #6 от "Машалла бре":Много послъгва този не му вярвай измисля си истории сам.
13:11 06.09.2025
13:11 06.09.2025
13:11 06.09.2025
До коментар #9 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":В ареста е като всички останали нарушили закона.
13:13 06.09.2025
Той не разбра, как познах, че е българин!
13:13 06.09.2025
13:17 06.09.2025
13:17 06.09.2025
До коментар #2 от "Майна":Полицията в целия свят има право да употребява оръжие в определени ситуации.
Българската - също.
Проблемът е защо българската полиция не отговаря адекватно на ексесивни форми на насилие към граждани и служебни лица. Това е част от разпада на законността. Ти, със своя гей-клуб, също си част от разпада.
На разпада трябва да се сложи край.
От истински мъже, а не от хората под дъгата!
13:18 06.09.2025
До коментар #15 от "Срещнах един българин в Сингапур":Друг път по-малко се заглеждай по витрините, така няма да виждаш себе си навсякъде!
13:19 06.09.2025
Ще се съглася, когато и аз ще имам право да притежавам лично за самозащита както е в САЩ!
И когато полицията не е подчинена на отрепки като ПП,Шиши , Тиквата и останалите от сглобката!
13:22 06.09.2025
13:23 06.09.2025
13:27 06.09.2025
13:30 06.09.2025
13:32 06.09.2025
13:32 06.09.2025
13:36 06.09.2025
13:37 06.09.2025
13:38 06.09.2025
13:39 06.09.2025
13:41 06.09.2025
До коментар #23 от "Хмм":Случаят с поцилейския началник е много интересен, защото сега пък казаха, че след като боят между него и младежите приключил и полицията дошла, той казал, че няма никакви претенции към побойниците. После се е влошил и е потърсил помощ. Защо ли един началник на полицията, ако е бил невинен и са го нападнали без никаква причина, не би имал претенции към нападателите си. Очевидно не е искал да се разчува какво точно се е случило, защото така ще чуем и версията на момчетата, а тя няма да е особено лицеприятна за него. Никаква полицейщита, не ни пробутвайте такива, просто полицаите трябва да спрат да се кооперират с криминалния контингент и да започнат да си вършат работата.
13:41 06.09.2025
13:43 06.09.2025
То направо са се подигравка с последователите на едните и другите. В единия случай варненски MAHгал е начело на "булгар, булгар", а в другия отявлен xoмocekcyалист е пазител на традиционните ценности . 😂
Коментиран от #39
13:46 06.09.2025
Когато спрат да се назначават неграмотни мyтpи за полицейски шефове, когато милиционерите спрат да изглеждат на улични мyтpи от 90-те !
13:50 06.09.2025
До коментар #37 от "Костя дЪ простя е бастун на Бойко":"37 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
10ОТГОВОР
Копейкин и шварката са проекти на един и същи център - единия да обере npoпадняците, чиято единствена утеха за мизерния си живот е "патриотизма" и "миналото величие", а шварката трябва да обере консервите.
То направо са се подигравка с последователите на едните и другите. В единия случай варненски MAHгал е начело на "булгар, булгар", а в другия отявлен xoмocekcyалист е пазител на традиционните ценности . 😂
13:46 06.09.2025"
ЧОВЕЧЕ, ДЪЛБОК ПОКЛОН ЗА КОМЕНТАРА.
🎯💯👏🎯💯👏🎯💯👏🎯💯👏🎯💯👏
13:57 06.09.2025
13:58 06.09.2025
13:59 06.09.2025
14:00 06.09.2025
14:05 06.09.2025
14:18 06.09.2025
14:18 06.09.2025
До коментар #2 от "Майна":Абсолютно ПРАВ СИ!!!
14:23 06.09.2025
14:27 06.09.2025