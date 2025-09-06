Шкварек: Полицейщината тепърва трябва да дойде, спешно, ушита по американски модел. Тази анархия не се търпи вече

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Все повече ми писва да слушам демократ-градски вопли в каква страшна "диктатура" и "полицейска държава" живеем. Не, България всъщност не е ДОСТАТЪЧНО полицейска държава, като САЩ например, където при нападение над полицай те разстрелват след точно 5 секунди.

Във Франция, Белгия, Холандия, полицията пребива и прегазва хулигани и протести с палки, кучета, коне, докато у нас се реве с години за един шамар срещу някой протестиращ или хулиган. Цялото ни общество се е изнежило до абсурд в критериите си за "полицейско насилие" и "диктатура" и затова анархията вече взима застрашителни размери.

Келеши газят хора с АТВ-та, тормозят цели квартали, вече пребиват почти до смърт ШЕФОВЕ в полицията. В това време се вдигат либерал-градски протести срещу каква уж полицейска диктатура живеем. Клоуни. Кретени. Полицейщината тепърва трябва да дойде, спешно, веднага, със страшна сила, ушита по американски модел. Тази анархия не се търпи вече.

Коментарът на автора е публикуван на неговата фейсбук страница