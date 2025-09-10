Кой ще ни управлява?

Тази година отново има много „нови“ българи – с решение им е дадено българско гражданство. Това са хора от Турция, Украйна, Македония, а напоследък се увеличават исканията за българско гражданство от Израел. От 2019 г. до сега над 87 000 души за взели българско гражданство. Явно е, че не всички са с български произход, просто използват вратичките в закона. Много от Украйна и Израел искат и получават българско гражданство, както и много турци.
А сега да ви припомня, че с промените в Конституцията се предвиди народни представители да могат да стават и хора с двойно гражданство. И да ви припомня какви страшни изборни измами стават в България. Който налее много пари в изборите, може да пробута всеки за депутат. Замисляте ли се, че е много възможно съвсем скоро в българския парламент да няма и един българин? Нима мислите, че украинец, македонец, евреин, турчин или арабин могат да защитят българските интереси в парламента? Нима мислите, че няма да мислят за истинската си родина и съответно да вземат решения в нейна полза, а не в полза на България?
В много държави не се допуска да се има двойно гражданство, камо ли такива хора да участват в законодателна и изпълнителна власт. Ние обаче сме си разграден двор отвсякъде. И никой не протестира срещу истинските проблеми. Защото например това двойно гражданство е много по-опасно от приемането на еврото, повярвайте. И ще има много по-дългосрочни последици, вероятно и фатални.
Все по-малко българчета се раждат. Всяко второ-трето дете не е българче и майчин език не му е българският. Има общности, където да имаш по 7-8 деца и да раждаш от 12-годишна възраст, е съвсем нормално. Но пък същите общности рядко се появяват на пазара на труда, а само в бюрата за социална помощ.
За какво ги ручахме жабетата? От една страна, евроатлантиците са убедени, че не е било добре Русия да ни освобождава от турско робство. От друга, начело на управлението ни от три десетилетия са национални предатели, пред които и Иванчо Хаджипенчович, убиецът на Левски, изглежда като загрижен за България.
Скоро съвсем законно ще ни управляват турци, евреи, македонци, украинци. А ние ще си въобразяваме, че имаме българска държава…
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
10:06 10.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Град Козлодуй
Коментиран от #13
10:08 10.09.2025
4 Герберския крадец от Банкя
10:10 10.09.2025
5 честен ционист
10:10 10.09.2025
6 Драма няма
10:11 10.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 име
10:13 10.09.2025
9 честен ционист
Коментиран от #12
10:13 10.09.2025
10 Силиций
ще се бият и скубят на опашките за малкото останали пари "на готово".Ще си продават златните ланци и лъскавите коли едни на други докато се сбият.
10:13 10.09.2025
11 този
10:15 10.09.2025
12 Българи са били
До коментар #9 от "честен ционист":А Самуил, Аарон, Давид и Моисей са си чисто български имена, но откраднати от едни хора, дето друго си не могат горките
10:16 10.09.2025
13 ти си
До коментар #3 от "Град Козлодуй":монголец
10:16 10.09.2025
14 Синя София
10:20 10.09.2025
15 Перо
Коментиран от #16
10:29 10.09.2025
16 честен ционист
До коментар #15 от "Перо":Тя България не издава паспорти на български евреи изселници в Израел, а на украински евреи.
10:35 10.09.2025
17 Лозенград
- гърци (Желязков, Дончев, Христов, Костадинов, ...)
- Кобурги (Боко, Радеви, ...)
- евреи (ген Атанасов, Денков, Бориславова, .Йотова..)
10:38 10.09.2025
18 Урко
10:42 10.09.2025