Кой ще ни управлява?

Тази година отново има много „нови“ българи – с решение им е дадено българско гражданство. Това са хора от Турция, Украйна, Македония, а напоследък се увеличават исканията за българско гражданство от Израел. От 2019 г. до сега над 87 000 души за взели българско гражданство. Явно е, че не всички са с български произход, просто използват вратичките в закона. Много от Украйна и Израел искат и получават българско гражданство, както и много турци.

А сега да ви припомня, че с промените в Конституцията се предвиди народни представители да могат да стават и хора с двойно гражданство. И да ви припомня какви страшни изборни измами стават в България. Който налее много пари в изборите, може да пробута всеки за депутат. Замисляте ли се, че е много възможно съвсем скоро в българския парламент да няма и един българин? Нима мислите, че украинец, македонец, евреин, турчин или арабин могат да защитят българските интереси в парламента? Нима мислите, че няма да мислят за истинската си родина и съответно да вземат решения в нейна полза, а не в полза на България?

В много държави не се допуска да се има двойно гражданство, камо ли такива хора да участват в законодателна и изпълнителна власт. Ние обаче сме си разграден двор отвсякъде. И никой не протестира срещу истинските проблеми. Защото например това двойно гражданство е много по-опасно от приемането на еврото, повярвайте. И ще има много по-дългосрочни последици, вероятно и фатални.

Все по-малко българчета се раждат. Всяко второ-трето дете не е българче и майчин език не му е българският. Има общности, където да имаш по 7-8 деца и да раждаш от 12-годишна възраст, е съвсем нормално. Но пък същите общности рядко се появяват на пазара на труда, а само в бюрата за социална помощ.

За какво ги ручахме жабетата? От една страна, евроатлантиците са убедени, че не е било добре Русия да ни освобождава от турско робство. От друга, начело на управлението ни от три десетилетия са национални предатели, пред които и Иванчо Хаджипенчович, убиецът на Левски, изглежда като загрижен за България.

Скоро съвсем законно ще ни управляват турци, евреи, македонци, украинци. А ние ще си въобразяваме, че имаме българска държава…