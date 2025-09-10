Новини
Мнения »
Кой ще ни управлява?

Кой ще ни управлява?

10 Септември, 2025 10:00 926 18

  • българско гражданство-
  • българчета-
  • евро

За какво ги ручахме жабетата?

Кой ще ни управлява? - 1
Снимка: БГНЕС
Елена Гунчева - Гривова Елена Гунчева - Гривова
Тази година отново има много „нови“ българи – с решение им е дадено българско гражданство. Това са хора от Турция, Украйна, Македония, а напоследък се увеличават исканията за българско гражданство от Израел. От 2019 г. до сега над 87 000 души за взели българско гражданство. Явно е, че не всички са с български произход, просто използват вратичките в закона. Много от Украйна и Израел искат и получават българско гражданство, както и много турци.

А сега да ви припомня, че с промените в Конституцията се предвиди народни представители да могат да стават и хора с двойно гражданство. И да ви припомня какви страшни изборни измами стават в България. Който налее много пари в изборите, може да пробута всеки за депутат. Замисляте ли се, че е много възможно съвсем скоро в българския парламент да няма и един българин? Нима мислите, че украинец, македонец, евреин, турчин или арабин могат да защитят българските интереси в парламента? Нима мислите, че няма да мислят за истинската си родина и съответно да вземат решения в нейна полза, а не в полза на България?

В много държави не се допуска да се има двойно гражданство, камо ли такива хора да участват в законодателна и изпълнителна власт. Ние обаче сме си разграден двор отвсякъде. И никой не протестира срещу истинските проблеми. Защото например това двойно гражданство е много по-опасно от приемането на еврото, повярвайте. И ще има много по-дългосрочни последици, вероятно и фатални.

Все по-малко българчета се раждат. Всяко второ-трето дете не е българче и майчин език не му е българският. Има общности, където да имаш по 7-8 деца и да раждаш от 12-годишна възраст, е съвсем нормално. Но пък същите общности рядко се появяват на пазара на труда, а само в бюрата за социална помощ.

За какво ги ручахме жабетата? От една страна, евроатлантиците са убедени, че не е било добре Русия да ни освобождава от турско робство. От друга, начело на управлението ни от три десетилетия са национални предатели, пред които и Иванчо Хаджипенчович, убиецът на Левски, изглежда като загрижен за България.

Скоро съвсем законно ще ни управляват турци, евреи, македонци, украинци. А ние ще си въобразяваме, че имаме българска държава…


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 2 Отговор
    Индианците са затворени в резервата София и осъдени на унищожение от Хазарите.

    10:06 10.09.2025

  • 3 Град Козлодуй

    0 6 Отговор
    Я съм влах но се чувствам българин.

    Коментиран от #13

    10:08 10.09.2025

  • 4 Герберския крадец от Банкя

    10 1 Отговор
    иска да е на власт и да краде до последно а след това на някой частен остров

    10:10 10.09.2025

  • 5 честен ционист

    1 2 Отговор
    Кога София ще си има зам кмет от Башкортостан? Половината градски транспорт е от там.

    10:10 10.09.2025

  • 6 Драма няма

    7 2 Отговор
    "Нима мислите, че украинец, македонец, евреин, турчин или арабин могат да защитят българските интереси в парламента?" Ама те досега българите в парламента българските интереси ли защитаваха? И ако украинците, македонците, евреите, турците и арабите, които се очаква да влезнат в парламента, щели да защитават интересите на истинската си родина, тогава чии интереси защитаваха до сега българите в парламента? И защо веднъж като влезнат, от тях вече никой не очаква да защитават българските интереси? Ами ако тия украинци, турци, евреи, макета и араби не работят на половин заплата от сегашните дупедати, не е ли по-добре да си внесем такива? По-евтино ще ни излезе, пък чии интереси щели да защитават, това не е важно. Те и досега "българите" в парламента не беше ясно кой защитават. За справка външния министър Цалувач, на Израел ли е, на България ли е? Или пък един Тагаренко, чий министър беше? Така че, драмата не е голяма

    10:11 10.09.2025

  • 8 име

    4 1 Отговор
    И без това ни управляват от вън чрез разни проксита като мутри, за чиито престъпления си затварят очите стига да са им удобни, или мекерета които ходят на закуски в посолството и лапат стотици милиони грантове. Така единствено ще легитимират по-лесно управлението си (ако въобще може да се употреби думата легитимирам в този случай)

    10:13 10.09.2025

  • 9 честен ционист

    0 7 Отговор
    Цар Самюел и братята му Давид, Моисей, и Аарон да не са били българи все едно?

    Коментиран от #12

    10:13 10.09.2025

  • 10 Силиций

    5 0 Отговор
    Няма да се тревожите.Българите ще сме на едно по-добро място,когато онези дето "работят социално слаб"
    ще се бият и скубят на опашките за малкото останали пари "на готово".Ще си продават златните ланци и лъскавите коли едни на други докато се сбият.

    10:13 10.09.2025

  • 11 този

    0 3 Отговор
    нещо на нацист ми прилича?

    10:15 10.09.2025

  • 12 Българи са били

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "честен ционист":

    А Самуил, Аарон, Давид и Моисей са си чисто български имена, но откраднати от едни хора, дето друго си не могат горките

    10:16 10.09.2025

  • 13 ти си

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Град Козлодуй":

    монголец

    10:16 10.09.2025

  • 14 Синя София

    3 1 Отговор
    Те сегашните народни представители не защитават български национален интерес,какво да мислим за купените от Пеевски народни представители от Турция

    10:20 10.09.2025

  • 15 Перо

    2 0 Отговор
    Евреите са обезщетени още по соц. време, продали са цялото имуществото и са се изселили от БГ преди повече от 70 г., загубили са гражданство. Не може да имат никакви претенции. За другите си има закон, който следва да се изпълнява и да се спрат веднага социалните и здравни помощи с поправка или допълнение на закона, както и да се приемат ограничителни мерки за придобиване на БГ гражданство. Известно е, че новите “българи” не плащат никакви данъци и им се дават неоправдани бонуси! За лицата без доказан статут на бежанец по политически причини, следва да има срок на пребиваване и депортация! Най-добре е да се взаимстват правилата и закона от американското имиграционно право!

    Коментиран от #16

    10:29 10.09.2025

  • 16 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Перо":

    Тя България не издава паспорти на български евреи изселници в Израел, а на украински евреи.

    10:35 10.09.2025

  • 17 Лозенград

    1 0 Отговор
    В момента законно ни управляват:
    - гърци (Желязков, Дончев, Христов, Костадинов, ...)
    - Кобурги (Боко, Радеви, ...)
    - евреи (ген Атанасов, Денков, Бориславова, .Йотова..)

    10:38 10.09.2025

  • 18 Урко

    0 0 Отговор
    Българките се втурнаха да правят кариери, да се правят на мъже и не раждат деца. В същото време други етноси се възпроизвеждат стабилно и се увеличават с бързи темпове. Обречени сме. Няма кой друг да реши проблема освен българските жени , но на тях не им се занимава с раждане на деца....Робуват на висшето образование и кариерата, а основното им предназначение в живота - възпроизвеждането се проваля и остава нереализирано....

    10:42 10.09.2025