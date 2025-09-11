Новини
Руска икономика: Елитът се страхува от неизбежния крах
  Тема: Украйна

Руска икономика: Елитът се страхува от неизбежния крах

11 Септември, 2025

Кремъл се старае да спре публичната дискусия, но това раздухва с още по-голяма сила слуховете за криза

Руска икономика: Елитът се страхува от неизбежния крах - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Автор: Иван Преображенски

Руският президент Владимир Путин лично даде да се разбере, че да се говори публично за започнала рецесия в руската икономика е забранено. Спорът му с шефа на Сбербанк Герман Греф, министъра на икономическото развитие Максим Решетников и представители на големия бизнес в началото на септември очерта границите, които засега не е разрешено да се преминават. Да се говори за „меко кацане” на икономиката може, но всякакви приказки за „стагнация” като нищо могат да доведат и до наказание. Както и в случая с „войната” и „специалната военна операция” - руските власти се опитват да не допускат никаква паника.

Още новини от Украйна

Кой е прав – Греф или Набиулина?

От чисто икономическа гледна точка спорът е за това каква да е лихвата за рефинансиране на кредитите от Централната банка, която нейната шефка Елвира Набиулина реши да понижи, за което настояваха държавните корпорации и олигархичният бизнес. Въпросът е с колко.

Председателят на Сбербанк Греф казва, че се планира намаление до 14%, но е необходимо по-голямо – поне до 12%, за да поевтинеят кредитите и икономиката да се възстанови. Путин отговаря, че това ще доведе до паника и нестабилност поради неизбежното рязко покачване на инфлацията и съветва да се има доверие в Централната банка.

С други думи, спорът тук е чисто политически, а икономиката, както обикновено през последните години в Русия, остава на заден план. Тя просто трябва да се „приспособи” към плановете на Путин. А тези планове остават непроменени и се наричат „война до пълната капитулация на Украйна”. Вече и американският президент Доналд Тръмп говори за някакъв втори етап на санкции срещу Русия, защото Владимир Путин откровено се отказа от идеята за преговори с Украйна през тази година и явно има желание да воюва още.

Ситуация като през 1917 година?

А за войната му е необходим не само работещ военнопромишлен комплекс, но и послушно общество като цяло. То и бездруго иска тази война да приключи колкото се може по-скоро, както си личи от всички социологически проучвания по темата. Макар и да не може да се вярва на точността на цифрите в тях, те все пак показват тенденцията в мисленето на хората. Ако към нарастващото желание за мир се добавят очакванията за неизбежен икономически крах, настроенията ще бъдат приблизително като по времето на Руската империя през 1917 година, а Путин изобщо не желае подобно нещо. Затова той нарежда на технократите да продължат споровете си на заседания, зад затворени врати, и да не тревожат психологически нестабилния бизнес и населението.

А ако технократите не млъкнат, какво ще стане? Кремъл явно засилва репресиите срещу обществото, ограничава достъпа му до информация, забранява комуникацията в месинджър и другите онлайн платформи за кратки съобщения, които чужденците или емигрантите могат да използват, за да общуват с близките си в Русия. Тече и преразпределение на собствеността - с многобройни формални антикорупционни арести. Дали сега няма да дойдат и за технократите?

Путин отрича реалността?

Междувременно експертите смятат, че трудностите на руската икономика са обективни. Тя може и да не върви към катастрофа и дори да се възстанови от рецесията, но „военният“ модел на растеж определено се е изчерпал: военнопромишленият комплекс вече не е в състояние да дърпа останалата част от икономиката напред. А заемите, което му се отпускат, товарят с огромно бреме банковата система.

Излиза, че Путин сега отрича реалността и изисква същото от технократите. И тук възникват две предизвикателства - едно очевидно, и едно вторично, но по-важно. Първото е кой е прав - Путин или технократите? Ще се възстанови ли икономиката, ако, да речем, металургията изпадне в колапс, както през 1990-те години? Все още няма ясен отговор, но това предизвикателство поражда второто – а точно него Путин се опитва да прикрие с мълчание. Това е страхът от срив, който сега личи от изявленията на хора, близки до властта, които се надяват, че тази близост ще ги защити от репресии.

Страхът е не само по върховете

Но този страх не е само по върховете. Той прониква и в по-ниските слоеве на обществото. Както е известно от крилатата фраза на Булгаков, разрухата започва в главите и после не може да бъде спряна.

Заедно с вече споменатото желание да се сложи край на войната, всичко това може да се превърне в силно разочарование от прекалено високите очаквания. Защото обществото неминуемо ще премине от стратегията за печалби от войната, която много руснаци приеха през 2022-2023 г., към стратегия за оцеляване и подсигуряване в случай на срив. А такава стратегия сама по себе вече е стъпка към колапс.

И е важно да се знае, че такива настроения по-скоро се подхранват от репресиите, отколкото да се забавят. Така че не е изключено руските власти да трябва да променят не само изчерпалия се икономически модел на растеж, но и да измислят нов модел за стабилизиране на обществото. Ако въобще са в състояние да мислят и действат адекватно.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Възрожденски

    17 6 Отговор
    Сравнителният анализ с други икономики какво показва?

    06:07 11.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Госあ

    14 11 Отговор
    Неизбежният крах е за юдеосаксонската лихварска икономическа система. Икономиката приема и ще бъде оценявана със съвсем други показатели вече, сладури. Реални показатели, а кой колко хартийки печата си е негова работа 😁 К’во ? Ше праат война ? Айде де, ама дърпат назаде, май , А ?

    06:14 11.09.2025

  • 4 Грантмисирнюз

    16 8 Отговор
    Пак засмърдя на вкиснало зеле. От сутринта още.

    06:19 11.09.2025

  • 5 Орк

    16 9 Отговор
    Приписвате на Русия своите страхове.

    06:22 11.09.2025

  • 6 чекисть..

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Свободен":

    Чакаме бгпомаците да се събудат и да одат при оджата за да си вземат забравените вечерните сикюлоти..

    06:29 11.09.2025

  • 7 дедо..

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Свободен":

    Иха бгбандерците са станали рано за да чуят има ли взривове във варшаве,що балтийското мелзче каза че вилнюсе пуши и гори на смрадь

    06:36 11.09.2025

  • 8 Георги

    12 5 Отговор
    това кой по ред фалит на Русия за последните три години и половина е?

    06:43 11.09.2025

  • 9 комунист

    9 6 Отговор
    Комунизма ако беше добре , първо Русия щеше да е комунистическа държава. Както виждаме Путин е начело на Русия вече повече от 20 години,но никой не иска комунизъм, само нашите копейки си мислят, че ако излязат от ЕС и комунизма ще се върне 😂

    Коментиран от #20, #24

    06:52 11.09.2025

  • 10 Пропагандата не спи

    7 6 Отговор
    Не е ясно дали този Преображенски наистина съществува или ДВ ни пускат поредната статия за успокоение на европейците, че Русия е по-зле от тях и победата се вижда.

    06:55 11.09.2025

  • 11 ДВ с лъжите си

    7 4 Отговор
    ДВ ненормални сте

    07:13 11.09.2025

  • 12 Фен

    8 6 Отговор
    Крахът на руската икономика е хипотетичен. Крахът на европейската е очеизеаден. И кой плаща, та всяка втора статия е на ДВ?

    07:13 11.09.2025

  • 13 Като се.страхува

    5 4 Отговор
    да елиминира "безсмъртното" джудже, или по точно да ускори срещата му с Господ, да изтегля войските от Украйна и да говори на руснаците да запрятат ръкави. Благодарение на техния мазен, лицемерен лъжец, крадец и унищожител -ченгето от КГБ Путин ги чакат тежки 80-100г

    Коментиран от #22

    07:14 11.09.2025

  • 14 Механик

    8 1 Отговор
    Много информативна и поучителна статия, ама не разрах тоя път руснаците дали са свършили кравето масло или яйцата. А може би няма бензин и долара е станал 20202302434213 рубли??

    07:15 11.09.2025

  • 15 Тити

    3 5 Отговор
    Кочината се разпада бавно но сигурно

    07:16 11.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Минувач

    7 3 Отговор
    Лъжите вече не хващат дикиш …. Иначе казано този пасквил е прах на селски тупан , храна за Ония на север и запад от Румъния …

    07:19 11.09.2025

  • 18 Даа

    6 3 Отговор
    Всичко е план, рсия цъфти! Нашите к@пейки започнаха да се заселват там, един повлече крак.

    Коментиран от #27

    07:20 11.09.2025

  • 19 Бай той Толстой

    4 2 Отговор
    Този е автор на колонка в Дойче веле 😁-вервайте!

    07:21 11.09.2025

  • 20 Механик

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "комунист":

    Характерното за жълтопаветния планктон е, че той вижда нещата само в крайности. Черно и бяло, капитализъм и комунизъм, мокро и сухо, дълго и късо и пр.
    За тротинетката, ако не си капиталист, занчи си комунист. Други варианти не вижда горкото.
    п.п.
    Комунизъм до сега не е имало никъде, дори и в СССР.
    Това ти го казвам само за сведение и да не се излагаш пред хората.

    Коментиран от #28

    07:21 11.09.2025

  • 21 Грозев е еничарин

    3 3 Отговор
    Не мога да разбера логиката на DW ! САЩ печатат хартийки необезпечени с нищо,дългът им е трилиони,поддържат си стандарта само с войни и заплахи към останалия свят,а Русия,Китай,Северна Корея и БРИКС били заплаха за света.Тая телевизионна пропаганда вече минава само пред част от англичаните,част от американците и част от германците.

    07:22 11.09.2025

  • 22 Буда

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Като се.страхува":

    Панелените фашаги пак се размърдаха от кушетките … не ви ли заглушиха и вашият GPS или дрон е долетял долу в градинката през Черно море ?

    07:23 11.09.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Роко Сифреди

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "комунист":

    Точно така. БГ копейките дори не са русофили. Те са чули от дядо си как по соц-а бил стругар и взимал колкото комшията - професор, понякога и повече, ако работел "на норма". Освен това доносничел за колегите си и се издигнал - станал партиен секретар на цеха . Партията му разрешила да кандидатства за панелка. И така простият човечец станал голяма работа.
    Еех, копейски мечти.

    Коментиран от #29

    07:26 11.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Минувач

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Даа":

    Блазе ти свободен панелен човеко живеещ на запад - търкаш чимиите и никой не те пипа , и утре пак , и пак и така докато следващия поеме поста … те това е семейно бъдеще !

    07:29 11.09.2025

  • 28 права си емили

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Механик":

    Те и нашите комунисти след 89 година станаха изведнъж социалисти, и веднага станаха капиталисти, всеки един има поне по един хотел на морето

    07:29 11.09.2025

  • 29 Стоян

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Роко Сифреди":

    Те и българските фашаги не са били фашаги ами цървуланска кръвожадна орда убийци на деца и изнасилвачи …. Факт !

    07:33 11.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Мха

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Добре е всяка копейка":

    Лудостта е като Ковида, само ваксина на Фон дьо Чипен ви оправя

    07:47 11.09.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 неизбежния крах, ама дръжки

    0 1 Отговор
    Рецесия ама в пъти по малка от тази в Европа. Отново пропаганда и хибридки от ДВ

    07:56 11.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Търновец

    1 0 Отговор
    Преди 40-45 години Българските магазини бяха затрупани от всякакви Руски стоки включително много електротехнически и аз имах много, имаше много Руски автомобили камиони и самолети, а Китайски стоки нямаше - за последните около 30 години Китайски електротехнически стоки и дори автомобили изтикват Руските стоки и сега освен водка по някои магазини друго Руско не се вижда, а РФ вече на първо място купува Китайски стоки най вече автомобили. Когато Съветска Русия правеше Запорожец и Москвич председателят Мао дзе Дунг яздеше магаре - има го на тубата широко усмихнат - а сега? Наскоро министерство на правосъдието на САЩ обяви яхтата на Руския олигарх от Дагестан Сюлейман Каримов за търг - стойност 200 милиона долара а самият той е златния олигарх на РФ - има около 17 милиарда от търговия със злато. Средната класа в РФ беше почти унищожена. Високите лихвени проценти на централната банка не привлякоха чужди инвестиции в рубли а същевременно спират инвестиционното кредитиране. Русите да учат Мандарин

    08:00 11.09.2025

  • 47 Не си оригинарен

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "ромче..":

    Тъх си

    08:01 11.09.2025

  • 48 Копейки

    0 0 Отговор
    Да препрочете статията!
    Не си затвапяйте очите и ушите. Всеки ден гинаг уруснаци и разрушава се тази страна. Представям си какво би станало и ако Китай захочне още повече да изтощава Русия ограбайки я, ще е не колапс, а реална смърт за Русия. Спрете Путин за да я има Русия

    08:04 11.09.2025