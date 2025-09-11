Руска икономика: Елитът се страхува от неизбежния крах

Автор: Иван Преображенски
Руският президент Владимир Путин лично даде да се разбере, че да се говори публично за започнала рецесия в руската икономика е забранено. Спорът му с шефа на Сбербанк Герман Греф, министъра на икономическото развитие Максим Решетников и представители на големия бизнес в началото на септември очерта границите, които засега не е разрешено да се преминават. Да се говори за „меко кацане” на икономиката може, но всякакви приказки за „стагнация” като нищо могат да доведат и до наказание. Както и в случая с „войната” и „специалната военна операция” - руските власти се опитват да не допускат никаква паника.
Кой е прав – Греф или Набиулина?
От чисто икономическа гледна точка спорът е за това каква да е лихвата за рефинансиране на кредитите от Централната банка, която нейната шефка Елвира Набиулина реши да понижи, за което настояваха държавните корпорации и олигархичният бизнес. Въпросът е с колко.
Председателят на Сбербанк Греф казва, че се планира намаление до 14%, но е необходимо по-голямо – поне до 12%, за да поевтинеят кредитите и икономиката да се възстанови. Путин отговаря, че това ще доведе до паника и нестабилност поради неизбежното рязко покачване на инфлацията и съветва да се има доверие в Централната банка.
С други думи, спорът тук е чисто политически, а икономиката, както обикновено през последните години в Русия, остава на заден план. Тя просто трябва да се „приспособи” към плановете на Путин. А тези планове остават непроменени и се наричат „война до пълната капитулация на Украйна”. Вече и американският президент Доналд Тръмп говори за някакъв втори етап на санкции срещу Русия, защото Владимир Путин откровено се отказа от идеята за преговори с Украйна през тази година и явно има желание да воюва още.
Ситуация като през 1917 година?
А за войната му е необходим не само работещ военнопромишлен комплекс, но и послушно общество като цяло. То и бездруго иска тази война да приключи колкото се може по-скоро, както си личи от всички социологически проучвания по темата. Макар и да не може да се вярва на точността на цифрите в тях, те все пак показват тенденцията в мисленето на хората. Ако към нарастващото желание за мир се добавят очакванията за неизбежен икономически крах, настроенията ще бъдат приблизително като по времето на Руската империя през 1917 година, а Путин изобщо не желае подобно нещо. Затова той нарежда на технократите да продължат споровете си на заседания, зад затворени врати, и да не тревожат психологически нестабилния бизнес и населението.
А ако технократите не млъкнат, какво ще стане? Кремъл явно засилва репресиите срещу обществото, ограничава достъпа му до информация, забранява комуникацията в месинджър и другите онлайн платформи за кратки съобщения, които чужденците или емигрантите могат да използват, за да общуват с близките си в Русия. Тече и преразпределение на собствеността - с многобройни формални антикорупционни арести. Дали сега няма да дойдат и за технократите?
Путин отрича реалността?
Междувременно експертите смятат, че трудностите на руската икономика са обективни. Тя може и да не върви към катастрофа и дори да се възстанови от рецесията, но „военният“ модел на растеж определено се е изчерпал: военнопромишленият комплекс вече не е в състояние да дърпа останалата част от икономиката напред. А заемите, което му се отпускат, товарят с огромно бреме банковата система.
Излиза, че Путин сега отрича реалността и изисква същото от технократите. И тук възникват две предизвикателства - едно очевидно, и едно вторично, но по-важно. Първото е кой е прав - Путин или технократите? Ще се възстанови ли икономиката, ако, да речем, металургията изпадне в колапс, както през 1990-те години? Все още няма ясен отговор, но това предизвикателство поражда второто – а точно него Путин се опитва да прикрие с мълчание. Това е страхът от срив, който сега личи от изявленията на хора, близки до властта, които се надяват, че тази близост ще ги защити от репресии.
Страхът е не само по върховете
Но този страх не е само по върховете. Той прониква и в по-ниските слоеве на обществото. Както е известно от крилатата фраза на Булгаков, разрухата започва в главите и после не може да бъде спряна.
Заедно с вече споменатото желание да се сложи край на войната, всичко това може да се превърне в силно разочарование от прекалено високите очаквания. Защото обществото неминуемо ще премине от стратегията за печалби от войната, която много руснаци приеха през 2022-2023 г., към стратегия за оцеляване и подсигуряване в случай на срив. А такава стратегия сама по себе вече е стъпка към колапс.
И е важно да се знае, че такива настроения по-скоро се подхранват от репресиите, отколкото да се забавят. Така че не е изключено руските власти да трябва да променят не само изчерпалия се икономически модел на растеж, но и да измислят нов модел за стабилизиране на обществото. Ако въобще са в състояние да мислят и действат адекватно.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Възрожденски
06:07 11.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Госあ
06:14 11.09.2025
4 Грантмисирнюз
06:19 11.09.2025
5 Орк
06:22 11.09.2025
6 чекисть..
До коментар #2 от "Свободен":Чакаме бгпомаците да се събудат и да одат при оджата за да си вземат забравените вечерните сикюлоти..
06:29 11.09.2025
7 дедо..
До коментар #2 от "Свободен":Иха бгбандерците са станали рано за да чуят има ли взривове във варшаве,що балтийското мелзче каза че вилнюсе пуши и гори на смрадь
06:36 11.09.2025
8 Георги
06:43 11.09.2025
9 комунист
Коментиран от #20, #24
06:52 11.09.2025
10 Пропагандата не спи
06:55 11.09.2025
11 ДВ с лъжите си
07:13 11.09.2025
12 Фен
07:13 11.09.2025
13 Като се.страхува
Коментиран от #22
07:14 11.09.2025
14 Механик
07:15 11.09.2025
15 Тити
07:16 11.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Минувач
07:19 11.09.2025
18 Даа
Коментиран от #27
07:20 11.09.2025
19 Бай той Толстой
07:21 11.09.2025
20 Механик
До коментар #9 от "комунист":Характерното за жълтопаветния планктон е, че той вижда нещата само в крайности. Черно и бяло, капитализъм и комунизъм, мокро и сухо, дълго и късо и пр.
За тротинетката, ако не си капиталист, занчи си комунист. Други варианти не вижда горкото.
п.п.
Комунизъм до сега не е имало никъде, дори и в СССР.
Това ти го казвам само за сведение и да не се излагаш пред хората.
Коментиран от #28
07:21 11.09.2025
21 Грозев е еничарин
07:22 11.09.2025
22 Буда
До коментар #13 от "Като се.страхува":Панелените фашаги пак се размърдаха от кушетките … не ви ли заглушиха и вашият GPS или дрон е долетял долу в градинката през Черно море ?
07:23 11.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Роко Сифреди
До коментар #9 от "комунист":Точно така. БГ копейките дори не са русофили. Те са чули от дядо си как по соц-а бил стругар и взимал колкото комшията - професор, понякога и повече, ако работел "на норма". Освен това доносничел за колегите си и се издигнал - станал партиен секретар на цеха . Партията му разрешила да кандидатства за панелка. И така простият човечец станал голяма работа.
Еех, копейски мечти.
Коментиран от #29
07:26 11.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Минувач
До коментар #18 от "Даа":Блазе ти свободен панелен човеко живеещ на запад - търкаш чимиите и никой не те пипа , и утре пак , и пак и така докато следващия поеме поста … те това е семейно бъдеще !
07:29 11.09.2025
28 права си емили
До коментар #20 от "Механик":Те и нашите комунисти след 89 година станаха изведнъж социалисти, и веднага станаха капиталисти, всеки един има поне по един хотел на морето
07:29 11.09.2025
29 Стоян
До коментар #24 от "Роко Сифреди":Те и българските фашаги не са били фашаги ами цървуланска кръвожадна орда убийци на деца и изнасилвачи …. Факт !
07:33 11.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Мха
До коментар #30 от "Добре е всяка копейка":Лудостта е като Ковида, само ваксина на Фон дьо Чипен ви оправя
07:47 11.09.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 неизбежния крах, ама дръжки
07:56 11.09.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Търновец
08:00 11.09.2025
47 Не си оригинарен
До коментар #44 от "ромче..":Тъх си
08:01 11.09.2025
48 Копейки
Не си затвапяйте очите и ушите. Всеки ден гинаг уруснаци и разрушава се тази страна. Представям си какво би станало и ако Китай захочне още повече да изтощава Русия ограбайки я, ще е не колапс, а реална смърт за Русия. Спрете Путин за да я има Русия
08:04 11.09.2025