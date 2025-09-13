Руската икономика е зле, но руснаците не усещат криза

Сергей Алексашенко е известен руски икономист и бивш заместник-министър на финансите на Русия. От 2013 г. той живее и работи в САЩ. През 2023 година той беше обявен за издирване, след като руското министерство на правосъдието го включи в списъка с „чуждестранните агенти“.

ДВ: Шефът на Сбербанк Герман Греф вижда руската икономика в стагнация, а министърът на икономическото развитие Максим Решетников смята, че руската икономика се охлажда по-бързо от очакваното. Президентът Путин обаче оспорва тези оценки и твърди, че всичко е наред. Каква е вашата оценка: какво се случва в руската икономика?

Сергей Алексашенко: Буквално от първите дни на войната в Украйна непрекъснато се говореше, че руската икономика всеки момент ще рухне. Виждаме обаче, че тя още не се е сринала. В икономиката нещата не са толкова еднозначни. Нарастването на бюджетния дефицит например не означава, че правителството няма пари. Това по-скоро показва, че данъчните постъпления са недостатъчни за финансиране на разходите и това трябва да става чрез заеми. В момента приблизително една пета от разходите на руския бюджет се финансират чрез заеми, а дефицитът възлиза на 3,7% от БВП, по данни на Министерството на финансите. Не звучи добре, но в САЩ бюджетният дефицит надвишава 6% от БВП и приблизително една трета от разходите в бюджета се финансират чрез заеми. Тоест, ако приемем, че бюджетният дефицит е критерий за състоянието на икономиката, то американската е в много по-лошо състояние от руската.

Вторият въпрос е за темповете на растеж. Какво се случва с руската икономика? Всъщност, за повечето експерти още в края на миналата година беше очевидно, че икономиката започва да се забавя. Но тук трябва да се разбере, че руската икономика се състои от две части, които нямат пресечна точка помежду си. Едната е военната икономика, където всичко е за фронта, всичко е за победата, а втората е гражданският сектор, който не работи за войната. И фактът, че гражданският сектор започва да забавя темпото, стана очевиден още през лятото на 2024 г. Някъде в началото на тази година се оказа, че интензивността на растежа във военния сектор на икономиката приблизително съответства на спада в гражданския. И в това отношение изказването на Герман Греф, че Русия се намира в състояние на техническа стагнация, е справедливо, защото стагнацията е състояние на икономиката около нулата, тоест точно това, което наблюдаваме днес.

Но всичко лошо, което могат да кажат за икономиката на Путин, не се харесва на президента. И логиката тук е проста: самият той призна, че проблемите в икономиката се увеличават поради факта, че има война. Но ако икономиката е в лошо състояние, значи вината за това е на войната. И не е ли време да се сложи край на тази война?

ДВ: Тоест, проблемът в икономиката всъщност се свежда до политически въпрос?

Сергей Алексашенко: Да. Всъщност спорът е за това как да се разглежда забавянето на икономиката: като икономически или като политически проблем? Путин категорично отказва да признае, че това е политически проблем. Поне пред обществеността.

ДВ: Германският икономист Янис Клуге казва, че разходите за войната стават все по-големи, а приходите от петрол и газ намаляват.

Сергей Алексашенко: Действително, приходите от нефт и газ на Руската федерация през 2025 г. са по-малки от тези през миналата година. Но всеки, който иска да се ориентира в тази тема, знае, че приходите от нефт и газ зависят от два параметъра. Първият е цената на износния петрол, която се обявява от руското министерство на икономиката. А вторият е обемът на добива и износа на петрол. Съответно, умножаваме едното по другото, без да забравяме, че бюджетът се финансира не в долари, а в рубли. Преди година доларът струваше 100 рубли, а сега струва 80. Как мислите, какво става с приходите, ако добивът и износът на петрол остават непроменени? Те намаляват. Но с какво се обяснява това? Дали с това, че санкциите действат по-добре и че Русия добива по-малко петрол? Не. Обяснява се с това, че рублата е укрепнала. Но приходите на Министерството на финансите наистина са по-малко.

ДВ: Експертите единодушно твърдят, че за да продължава войната, Путин ще трябва да съкрати невоенните разходи, а това, като правило, са социалните разходи.

Сергей Алексашенко: Путин няма да съкращава нищо. Миналата седмица на форум във Владивосток той призна, че Русия има проблеми с приходите в бюджета. И че дефицитът нараства. Но в това няма нищо страшно. Върнете се в началото на разговора ни: бюджетният дефицит не означава, че разходите трябва да се съкращават. Едното не следва от другото. Бюджетният дефицит означава, че разходите трябва да се финансират чрез заеми. А може ли руското министерство на финансите да заеме повече на пазара днес? Да, може. И в това няма никакъв проблем.

ДВ: От Вашите думи човек може да заключи, че руската икономика е в доста добро състояние – независимо от обратните твърдения.

Сергей Алексашенко: Всъщност, за експертите тя изглежда зле. Защото не расте, защото икономическият растеж е съсредоточен в сектори, които не правят нищо полезно за обществото, за бъдещето. Това показва, че организмът не е здрав. Но това не означава, че Путин няма пари да финансира социалните разходи, да не говорим за военните.

Затова случващото се с икономиката по никакъв начин не се отразява на обществото. В момента руснаците не усещат липсата на растеж.

ДВ: Европейският съюз подготвя поредния пакет от санкции срещу Русия. Как мислите, руснаците усещат ли санкциите или вече са се адаптирали и свикнали с тях?

Сергей Алексашенко: Вижте, и руснаците, и руската икономика отдавна се адаптираха към санкциите. Руската икономика пострада силно от наложените санкции в самото начало, през второто тримесечие на 2022 година, и претърпя много рязък спад. През третото и четвъртото тримесечие на 2022-ра тя беше преструктурирана, а от началото на 2023 г. икономиката се отблъсна от дъното и започна да расте. А щом икономиката расте, това означава, че е успяла да преодолее всички съществуващи ограничения, които бяха наложени.

Да, руските износители и вносители практически не могат да плащат в долари и евро. Но пък може в рубли, в юани, в криптовалута и в злато. Да, това може и да излиза по-скъпо, предвидимостта е по-малка и са възможни някои сривове. Но има алтернатива. Може вече да няма тойоти, нисани, мерцедеси, беемвета и т.н, но има китайски автомобили и руските потребители ги купуват и карат. Населението купува други дрехи, други обувки. Няма европейски? Има китайски, турски, виетнамски. Те все пак не ходят голи по улиците на Москва и други градове. Значи руснаците по някакъв начин са се адаптирали към случващото се и това състояние им подхожда, защото няма никакви бунтове.

Нещо повече, помня, че провеждах тези проучвания някъде в края на 2022 г. и още тогава руснаците по никакъв начин не свързваха санкциите с действията на Путин. Те смятат, че санкциите са злонамерени действия на Запада, който не обича Русия. Тоест, връзката, че санкциите са резултат от войната, не съществува в съзнанието им.

Автор: Олга Тихомирова