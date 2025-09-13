Новини
Свят »
Русия »
Руската икономика е зле, но руснаците не усещат криза
  Тема: Украйна

Руската икономика е зле, но руснаците не усещат криза

13 Септември, 2025 15:15 1 585 131

  • руска икономика-
  • сергей алексашенко-
  • владимир путин-
  • русия-
  • руснаци-
  • украйна-
  • война-
  • санкции

Русия отдавна се адаптира към санкциите, твърди икономистът Сергей Алексашенко

Руската икономика е зле, но руснаците не усещат криза - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Сергей Алексашенко е известен руски икономист и бивш заместник-министър на финансите на Русия. От 2013 г. той живее и работи в САЩ. През 2023 година той беше обявен за издирване, след като руското министерство на правосъдието го включи в списъка с „чуждестранните агенти“.

ДВ: Шефът на Сбербанк Герман Греф вижда руската икономика в стагнация, а министърът на икономическото развитие Максим Решетников смята, че руската икономика се охлажда по-бързо от очакваното. Президентът Путин обаче оспорва тези оценки и твърди, че всичко е наред. Каква е вашата оценка: какво се случва в руската икономика?

Още новини от Украйна

Сергей Алексашенко: Буквално от първите дни на войната в Украйна непрекъснато се говореше, че руската икономика всеки момент ще рухне. Виждаме обаче, че тя още не се е сринала. В икономиката нещата не са толкова еднозначни. Нарастването на бюджетния дефицит например не означава, че правителството няма пари. Това по-скоро показва, че данъчните постъпления са недостатъчни за финансиране на разходите и това трябва да става чрез заеми. В момента приблизително една пета от разходите на руския бюджет се финансират чрез заеми, а дефицитът възлиза на 3,7% от БВП, по данни на Министерството на финансите. Не звучи добре, но в САЩ бюджетният дефицит надвишава 6% от БВП и приблизително една трета от разходите в бюджета се финансират чрез заеми. Тоест, ако приемем, че бюджетният дефицит е критерий за състоянието на икономиката, то американската е в много по-лошо състояние от руската.

Вторият въпрос е за темповете на растеж. Какво се случва с руската икономика? Всъщност, за повечето експерти още в края на миналата година беше очевидно, че икономиката започва да се забавя. Но тук трябва да се разбере, че руската икономика се състои от две части, които нямат пресечна точка помежду си. Едната е военната икономика, където всичко е за фронта, всичко е за победата, а втората е гражданският сектор, който не работи за войната. И фактът, че гражданският сектор започва да забавя темпото, стана очевиден още през лятото на 2024 г. Някъде в началото на тази година се оказа, че интензивността на растежа във военния сектор на икономиката приблизително съответства на спада в гражданския. И в това отношение изказването на Герман Греф, че Русия се намира в състояние на техническа стагнация, е справедливо, защото стагнацията е състояние на икономиката около нулата, тоест точно това, което наблюдаваме днес.

Но всичко лошо, което могат да кажат за икономиката на Путин, не се харесва на президента. И логиката тук е проста: самият той призна, че проблемите в икономиката се увеличават поради факта, че има война. Но ако икономиката е в лошо състояние, значи вината за това е на войната. И не е ли време да се сложи край на тази война?

ДВ: Тоест, проблемът в икономиката всъщност се свежда до политически въпрос?

Сергей Алексашенко: Да. Всъщност спорът е за това как да се разглежда забавянето на икономиката: като икономически или като политически проблем? Путин категорично отказва да признае, че това е политически проблем. Поне пред обществеността.

ДВ: Германският икономист Янис Клуге казва, че разходите за войната стават все по-големи, а приходите от петрол и газ намаляват.

Сергей Алексашенко: Действително, приходите от нефт и газ на Руската федерация през 2025 г. са по-малки от тези през миналата година. Но всеки, който иска да се ориентира в тази тема, знае, че приходите от нефт и газ зависят от два параметъра. Първият е цената на износния петрол, която се обявява от руското министерство на икономиката. А вторият е обемът на добива и износа на петрол. Съответно, умножаваме едното по другото, без да забравяме, че бюджетът се финансира не в долари, а в рубли. Преди година доларът струваше 100 рубли, а сега струва 80. Как мислите, какво става с приходите, ако добивът и износът на петрол остават непроменени? Те намаляват. Но с какво се обяснява това? Дали с това, че санкциите действат по-добре и че Русия добива по-малко петрол? Не. Обяснява се с това, че рублата е укрепнала. Но приходите на Министерството на финансите наистина са по-малко.

ДВ: Експертите единодушно твърдят, че за да продължава войната, Путин ще трябва да съкрати невоенните разходи, а това, като правило, са социалните разходи.

Сергей Алексашенко: Путин няма да съкращава нищо. Миналата седмица на форум във Владивосток той призна, че Русия има проблеми с приходите в бюджета. И че дефицитът нараства. Но в това няма нищо страшно. Върнете се в началото на разговора ни: бюджетният дефицит не означава, че разходите трябва да се съкращават. Едното не следва от другото. Бюджетният дефицит означава, че разходите трябва да се финансират чрез заеми. А може ли руското министерство на финансите да заеме повече на пазара днес? Да, може. И в това няма никакъв проблем.

ДВ: От Вашите думи човек може да заключи, че руската икономика е в доста добро състояние – независимо от обратните твърдения.

Сергей Алексашенко: Всъщност, за експертите тя изглежда зле. Защото не расте, защото икономическият растеж е съсредоточен в сектори, които не правят нищо полезно за обществото, за бъдещето. Това показва, че организмът не е здрав. Но това не означава, че Путин няма пари да финансира социалните разходи, да не говорим за военните.

Затова случващото се с икономиката по никакъв начин не се отразява на обществото. В момента руснаците не усещат липсата на растеж.

ДВ: Европейският съюз подготвя поредния пакет от санкции срещу Русия. Как мислите, руснаците усещат ли санкциите или вече са се адаптирали и свикнали с тях?

Сергей Алексашенко: Вижте, и руснаците, и руската икономика отдавна се адаптираха към санкциите. Руската икономика пострада силно от наложените санкции в самото начало, през второто тримесечие на 2022 година, и претърпя много рязък спад. През третото и четвъртото тримесечие на 2022-ра тя беше преструктурирана, а от началото на 2023 г. икономиката се отблъсна от дъното и започна да расте. А щом икономиката расте, това означава, че е успяла да преодолее всички съществуващи ограничения, които бяха наложени.

Да, руските износители и вносители практически не могат да плащат в долари и евро. Но пък може в рубли, в юани, в криптовалута и в злато. Да, това може и да излиза по-скъпо, предвидимостта е по-малка и са възможни някои сривове. Но има алтернатива. Може вече да няма тойоти, нисани, мерцедеси, беемвета и т.н, но има китайски автомобили и руските потребители ги купуват и карат. Населението купува други дрехи, други обувки. Няма европейски? Има китайски, турски, виетнамски. Те все пак не ходят голи по улиците на Москва и други градове. Значи руснаците по някакъв начин са се адаптирали към случващото се и това състояние им подхожда, защото няма никакви бунтове.

Нещо повече, помня, че провеждах тези проучвания някъде в края на 2022 г. и още тогава руснаците по никакъв начин не свързваха санкциите с действията на Путин. Те смятат, че санкциите са злонамерени действия на Запада, който не обича Русия. Тоест, връзката, че санкциите са резултат от войната, не съществува в съзнанието им.

Автор: Олга Тихомирова


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    15 37 Отговор
    Хайде... Русия приключи. Слаба империя и икономика!

    15:16 13.09.2025

  • 2 ПРоzzия приключи

    13 34 Отговор
    Сега да видим какво ще стане... примопмете историята от 1917г.!

    Коментиран от #20, #82

    15:17 13.09.2025

  • 3 Митя

    22 17 Отговор
    Криза е,ако няма водка !

    Коментиран от #10

    15:20 13.09.2025

  • 4 Таkа.

    11 29 Отговор
    Тактиката на Украйна за нанасяне на удари по петролна и газова инфраструктура не само лишава Русия от финансиране на войната, но и разклаща социално-политическиата ситуация на руския тил. Също така е подобна на дестабилизацията на руското общество през 1917г., или още казано като Февруарската революция.

    Коментиран от #8

    15:21 13.09.2025

  • 5 Атина Палада

    38 11 Отговор
    Пишете у ФранцияТА кво става:) у ГермамияТА:))

    15:22 13.09.2025

  • 6 Ку ку

    38 3 Отговор
    Важното е, че българската икономика е в подем.Българина живее все по-добре и не усеща кризата.

    15:22 13.09.2025

  • 7 Последния Софиянец

    17 5 Отговор
    Нормално е по време на война да има лишения.

    15:23 13.09.2025

  • 8 Кажи честно

    15 4 Отговор

    До коментар #4 от "Таkа.":

    Верваш ли си?

    15:23 13.09.2025

  • 9 Урсулите

    43 10 Отговор
    Руската икономика е толкове зле,
    Че вече всеки трети Германец взема заеми за да си покрие сметките.
    Санкциите работят много добре!

    Коментиран от #38, #122

    15:23 13.09.2025

  • 10 Разберете това

    6 17 Отговор

    До коментар #3 от "Митя":

    И не само това. Но и ако няма ресурси (газ, петрол, минерали, други горива и др.) още по-зле за Русия. Всичко това е изцяло крадено от други държави!

    15:24 13.09.2025

  • 11 Тома

    20 3 Отговор
    И на запад на престъпниците им дават думата да говорят на хората както при нас.Например цецо десете апартамента Горанов магнитския и още много други

    15:24 13.09.2025

  • 12 В Н-ския руски град

    9 19 Отговор
    завод А прави по 1 танк на ден, в завод Б правят снаряди по 1000 дневно, в завод С правят по 100 дрона и така до завод Я произвеждащ патрони. "Стоката" им отива на фронта и след 1 седмица вече е опаткана. Всички получават заплати и искат вечер по бутилачка водка, сальодка, хляб, масло яйца, месо. Ама повечето от работниците за тия стоки са мог/билизирани като работещи в невоенно производство и се получава дефицит на тия стоки, а общия БВП нараства заради оръжията.

    15:25 13.09.2025

  • 13 хххх

    14 28 Отговор
    Руснаците се записват доброволно за фронта. Смятай за каква мизерия иде реч, щом предпочитат да умрат във война в чужда страна, вместо да живеят в собствената си.

    Коментиран от #18, #26, #103

    15:25 13.09.2025

  • 14 Путин

    20 3 Отговор
    с един указ ще ликвидира кризата !Това да не са Франция и Германия !

    Коментиран от #24

    15:25 13.09.2025

  • 15 Последния Софиянец

    9 8 Отговор
    В 16 часа пред парламента.

    15:26 13.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Варна 3

    13 22 Отговор
    Паметниците на съветските войници и скулптури да бъдат унищожени до основи!

    🇧🇬🇧🇬Да живее България!🇧🇬🇧🇬

    15:26 13.09.2025

  • 18 Илчовски

    8 15 Отговор

    До коментар #13 от "хххх":

    В армията ,веднъж месечно дават месо !

    15:26 13.09.2025

  • 19 РФ е въздух под налягане !

    13 24 Отговор
    От килията си Игор Гиркин (Стрелков) – някога символ на руската инвазия, окупирал Крим, Донецк и Луганск – отново оплаква провалите на Кремъл:
    „Това е позор. Не сме пробили нито един участък от фронта цяло лято. След 16 месеца завършихме щурма на Часов Яр, а междувременно Украйна позволи на младите хора да пътуват в чужбина. Ако Украйна беше на сетен дъх, вече щеше да започне да набира 16-годишни, а не да пуска 18-22 г. да пътуват по света, изглежда всичко е наред за тях.“
    Дори руските военнопрестъпници признават истината: Москва губи жива сила, изгаря времето и не печели нищо. Украйна, въпреки че страда от брутални атаки, все още запазва своята младост, бъдеще и суверенитет.

    15:27 13.09.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Гост

    19 5 Отговор
    Ако на ресурсен гигант дето не може да бъде окраден щото си е милитаризирал икономиката казвате ,че е зле, то ква е оценката за Европа? Петрола и газа им няма да избягат, докато нашите производители хукнаха към Китай заради руските горива и китайската производствена структора. Не мисля, че ни помага особено това да говорим глупости и да се самозалъгваме докато закопаваме икономиката на Европа. Куцат ни и стратегиите за развитие и производствените мощности и енергетиката и не знам вече има ли нещо което ни е ок. Време е за драстични реформи и Брюксел трябва да вижда, че нямаме време за губене.

    15:29 13.09.2025

  • 23 Путин

    7 2 Отговор
    Вкусно !Точка !

    15:29 13.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Бялджип

    16 7 Отговор
    Влажни фантазии на автора. На друго място също съм цитирал Гьобелс, че най-много се вярва, когато лъжата е невероятна. Истината е, че темповете на икономиката в последните две години в Русия, са по-високи от предвоенните. Както искат да го тълкуват, прегряване, военна икономика или каквото щат, но това са факти! Както са факти рецесията в Германия, Франция, Европейския съюз...

    15:30 13.09.2025

  • 26 Атина Палада

    14 8 Отговор

    До коментар #13 от "хххх":

    Американци,англичани и пр.защо се записват за фронта (чуждестранният легион в Украйна )Нали така ни обяснява Рюте,че това са доброволци а не армии на НАТО. И е прав за това Рюте де..
    И тия доброволци са отишли да умират за без пари ,според теб..:))) Нали така?!:))

    15:31 13.09.2025

  • 27 Неутрален

    8 3 Отговор
    Гледаме ,,Урсули срещу Путини" !

    15:31 13.09.2025

  • 28 az СВО Победа80

    16 8 Отговор
    Макрон най-после призна, че войната в бивша Украйна е по вина на НАТО!

    Коментиран от #41, #42, #66

    15:32 13.09.2025

  • 29 си дзън

    7 11 Отговор
    Като почнат руснаците да бягат всяка нощ в мазето може и да се запитат защо бягат.

    15:32 13.09.2025

  • 30 Епа

    8 11 Отговор
    Каква криза да усетят, като цяло поколение руснаци се родиха, живяха и умряха при Путин? Ти за да усетиш криза, първо трябва да си усетил какво е да не е криза. Руснаците умишлено са държани в такава материална и духовна мизерия, че сами да предпочетата смъртта във война за Путин, вместо "благоденствието" в Руский мир.

    15:32 13.09.2025

  • 31 ДОЛУ РУZИЯ

    8 13 Отговор
    Мизерия, кал, безпътица, бедност... ето ви Русия. Руските войници са толкова неграмотни, че не знаят как да се бият срещу украинците. А пък България и Украйна са по-силни от руския, защото имаме работеща икономика, земеделие и това е. А Русия - земеделието е съсредоточено в европейската част но не и в азиатската. Русия не се грижи за народа си и ето бедността и мизерията.

    Коментиран от #35, #49, #72

    15:32 13.09.2025

  • 32 Даа...

    5 3 Отговор
    Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че изпратил писмо до страните от НАТО, в което ги призовава да спрат да купуват руски петрол и да наложат сериозни санкции на Русия, за да сложи край на войната ѝ в Украйна.
    "Готов съм да наложа големи санкции на Русия, когато всички страни от НАТО се споразумеят и започнат да правят същото и когато всички страни от НАТО СПРАТ ДА КУПУВАТ ПЕТРОЛ ОТ РУСИЯ."

    Коментиран от #39

    15:33 13.09.2025

  • 33 Иван Танев

    7 7 Отговор
    Братя русофили примерете се, Путин не може да превземе Украйна, не и без ваше пряко участие. Това се признава от руски военни кореспонденти и блогъри. Жалко, братя русофили, това е втората по мащаб геостратегическа катастрофа след рухването на ссср 😭.

    Коментиран от #93

    15:35 13.09.2025

  • 34 Те..

    3 0 Отговор
    какво усещат ?

    15:35 13.09.2025

  • 35 Варна 3

    4 3 Отговор

    До коментар #31 от "ДОЛУ РУZИЯ":

    И не само това. България влезе в ЕС през 2007 година, а Украйна напусна ОНД през 2014 (2018 година е окончателното изхвърляне на Украйна от ОНД) и асоцира с Европа през 2015 година.

    15:37 13.09.2025

  • 36 Добри новини

    7 8 Отговор
    За първи път бе ударено най-голямото руско петролно пристанище Приморск. Украински дрон "Лютий" нанесе прецизен удар по петролната станция "Второво", ключова за снабдяването на централна Русия.
    Нефтеното депо Кардимово в Смоленска област беше ударено
    Два от корабите в нефтения терминал Приморск на Балтийско море е в пламъци след атака с дрон.
    НПС "Второво", Транснефт, Владимирска област, удар на 14-ти полк СБС.
    Дронове на СБУ са ударили и руски нефтопомпени станции: НПС-3, НПС "Андреапол" и "НПС-7".

    Германия вече е прехвърлила 4 пускови установки на Украйна като част от програмата за трансфер на 2 ракети „Пейтриът“.
    Япония намалява ценовия праг за внос на суров петрол от Русия от 60 на 47,6 долара + санкции.
    Нова Зеландия също разшири антируските санкции и се присъедини към тавана на цените на руския петрол.
    Обединеното кралство наложи санкции на 70 руски кораба от скритата флотилия и 30 компании и физически лица.

    Коментиран от #52

    15:37 13.09.2025

  • 37 Хохо Бохо

    12 4 Отговор
    Руската е ясна. Я споделете за френската, италянската, испанската, португалската? Я пак да чуем за германците дето теглят кредит да си платят сметките. Сбогом Газпром а?

    Коментиран от #47

    15:37 13.09.2025

  • 38 Путите

    9 2 Отговор

    До коментар #9 от "Урсулите":

    Всеки трети германец е мароканец !

    15:38 13.09.2025

  • 39 Атина Палада

    9 5 Отговор

    До коментар #32 от "Даа...":

    За да купува само той и да го продава на Европа..
    Впрочем това явно е договорено между Путин и Тръмп,защото министърът на енергетиката на САЩ заповеднически каза:-",ЕС ще купуват само от нас втечнен газ и петрол и точка":)))
    Нема шест ,пет...Заповедта е сведена и ЕС ще изпълнява.

    15:38 13.09.2025

  • 40 Да уе

    5 2 Отговор
    И розови слончета пърха в небесата...
    Алоооу мисирки...
    Кълвете дезинформацията като топъл хряб...
    Ма с тия гладки мозъчета-толкова

    15:38 13.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Симонян

    6 3 Отговор
    Какво ще правим след Путин ?

    Коментиран от #51

    15:41 13.09.2025

  • 44 Хахаха!🎺🥳😀

    8 9 Отговор
    Не ви ли омръзнаха лъжливите мантри на ДВ? Германия навлезе в рецесия, автомобилните заводи затварят врати, като в Детройт през миналия век, химическата промишленост, гордост на Германия в миналото, фалира. Десетки хиляди малки и средни предприятия, свързани с големите, фалират също. И ВСИЧКО ТОВА В МИРНО ВРЕМЕ!
    Напротив. Икономиката на РФ бележи ръст от 4%.

    Коментиран от #46

    15:41 13.09.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ами

    6 0 Отговор

    До коментар #37 от "Хохо Бохо":

    Посоката на мигрантските потоци казва повече от всеки пропаганден парцал.

    Коментиран от #59, #65, #67

    15:42 13.09.2025

  • 48 Стьопа Жопата

    5 0 Отговор
    Поркам си брашка и не ми дреме.

    Коментиран от #62

    15:42 13.09.2025

  • 49 Атина Палада

    5 5 Отговор

    До коментар #31 от "ДОЛУ РУZИЯ":

    Ей подстрекател:))) Личи си иронията ти,но нашата ш.орошня нали е у.мствено и.зоста.нала не вдева,че иронизираш и един з.ата.ралясан ш.орош даже ти е отговорил в подкрепа:)))

    15:42 13.09.2025

  • 50 минувач

    11 5 Отговор
    Руската икономика е зле, но руснаците не усещат криза.......Ние пък сме във възход , но винаги с усещане за криза ! Още малко и с еврото ще ни лъснат голите зад......и .

    Коментиран от #63

    15:43 13.09.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Таkа.

    7 7 Отговор

    До коментар #36 от "Добри новини":

    Да унищожим руската губерния в България, унищожавайки съветски паметници, обявяване на посланика на Русия за персона нон грата, персона нон грата и на руския културен клуб, подмяна на червената звезда на скулптурната структура до дом-паметника на Бузлуджа със знамето на България.


    Да живее България.

    Коментиран от #61

    15:43 13.09.2025

  • 53 Рублевка

    3 8 Отговор

    До коментар #45 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Заминавай за укра да ни дадеш пример!

    Коментиран от #58

    15:44 13.09.2025

  • 54 Путин

    7 3 Отговор
    кога ще наложи 100% мита на гнилия запад ?

    15:44 13.09.2025

  • 55 Оценител

    13 5 Отговор
    Всичко е розово😂 в руската икономика, но ВСУ им налага брутални "санкции"🔥🔥🔥 по рафинериите и мужиците💀 на фронта в Украйна

    Коментиран от #64

    15:44 13.09.2025

  • 56 Пора

    12 5 Отговор
    Путинова русия умира.Зеленски е нейният гробокопач!

    15:45 13.09.2025

  • 57 Останалото е пунта Мара

    10 10 Отговор
    Най-важното от всичко е, че бижуто на източна Европа- митичният Киев- майката на всички руски градове и перлата на черноморието- приказната Одеса, ще бъдат украински, европейски и разбира се американски. 🇺🇦🇪🇺🇺🇲🇬🇧 За Путин остават руините на източна Украйна, да им се порадва, незнайно докога и то. Иронията е, че рускоговорящите региони на Украйна бяха унищожени от него най- безобразно и безжалостно. Класна асвабадил Владимир Владимирович, класна, истинский геостратегически гросмайстор 🤣🤣🤣

    Коментиран от #128

    15:45 13.09.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Криза

    2 2 Отговор
    Ще дойда след Путин,защото много ме е страх от него !

    15:46 13.09.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ой Стьопа

    0 1 Отговор

    До коментар #48 от "Стьопа Жопата":

    Какая жопа .

    15:47 13.09.2025

  • 63 Рублевка

    4 5 Отговор

    До коментар #50 от "минувач":

    И аз съм като руснаците. Лапам кифтета и не усещам глад. Според ДВ съм много гладен, но не усещам!🤣😀🥳😜🤣😂

    Коментиран от #68

    15:47 13.09.2025

  • 64 оли ,

    9 9 Отговор

    До коментар #55 от "Оценител":

    Не ги мисли руснаците , и много по-зле са били и пак са се справяли ! Мисли за укрите , че зимата наближава , а без ток ще им бъде доста хладничко ...

    15:47 13.09.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Геро

    3 4 Отговор

    До коментар #28 от "az СВО Победа80":

    Мнението на от-падък като теб няма никакво значение.

    15:48 13.09.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 минувач

    3 2 Отговор

    До коментар #63 от "Рублевка":

    С еврото след време ще ми лапаш ................, но няма да са кюфтета !

    15:49 13.09.2025

  • 69 Орешко

    4 4 Отговор
    Путин е кризотрошач !

    15:49 13.09.2025

  • 70 Жириновски

    7 4 Отговор
    Раша свърши.

    15:50 13.09.2025

  • 71 Хм...

    4 2 Отговор
    Инфлацията расте, горивата не достигат, а иде и зима? Ще видим кой какво усеща. Ако въобще излезе истината зад завесата.

    15:50 13.09.2025

  • 72 Бензъл

    4 4 Отговор

    До коментар #31 от "ДОЛУ РУZИЯ":

    Празноглавецо Русия е най големи износител на зеленчуци.Ама като си тесногръд и ненвицдша по далеч от носът си

    Коментиран от #84

    15:50 13.09.2025

  • 73 гледал робите на запад

    5 2 Отговор

    До коментар #45 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Там мият чиниите в ресторантите с миялни машини и не се нуждаят от български роби, също така възрастните хора си ги гледат децата, а не като на Запад да бъдат гледани от българските роби, които да бършат адници по цял ден и да облизват памперси.
    В Русия прибират реколтата с машини, а не като ЕС, където българските роби се припичан по 14 часа на слънце, ровейки в земята и господарят им да ги бие с камшик.. и така нататък с робите, които стокхолския синдром кара да бягат на талази към господарите си.

    15:51 13.09.2025

  • 74 Пари има, действайте!

    5 4 Отговор
    Драги демократи и русофоби,
    Тук много се говори за замразените руски активи, които са наистина огромни. Над $300 милиарда! Но нищо не се казва за активите, които не са замразени, а те са около $4000 милиарда... Не се залъгвайте, че със санкции или по друг начин можете да попречите на Путин да постигне целите на СВО. Той ясно заяви, че СВО ще продължи, докато постигне целите си. 10 години, 20, 200 ако е нужно. Русия няма да се огъне от няколко счупени керемиди на Кремъл. Дори и Путин да се спомине, той вече не е млад, СВО ще продължи и следващия може да не е с толкова мек характер към малорусите в крайна. Съжалявам, че ви огорчих, но това е положението. ПАРИ ИМА И ТО МНОГО!

    Коментиран от #78, #81

    15:52 13.09.2025

  • 75 Ганчев

    3 2 Отговор
    Спрямо копейките ще се прилагат -сезал,тесла,телено въже, отрова за мишки и други подръчни материали.

    Коментиран от #94

    15:52 13.09.2025

  • 76 Атина Палада

    2 4 Отговор
    Факти,защо не ми пускате коментара?Какво нецензурно имаше в него?
    Просто отговорих на 47 коментар за м.игра.цията.
    Че наплива за Европа е само от ин.женери,онези на Меркел...Написах и поименно компаниите - най големите данъкоплатци в Европа,че избягаха на Изток ..Кое не е вярно?

    Коментиран от #80

    15:52 13.09.2025

  • 77 Руснаците

    3 1 Отговор
    са оцелели при Сталин,та при Путин ли ?

    15:52 13.09.2025

  • 78 гайтанджиева

    2 2 Отговор

    До коментар #74 от "Пари има, действайте!":

    Това са руски фейкове.

    15:53 13.09.2025

  • 79 Механик

    4 3 Отговор
    Хахахаха! "Руската икономика е зле но руснаците не усещат криза"
    Такъв бисер може д а сътвори само дойчезеле.
    По време на ковид-шаралатанията, същите тия ни убеждава в "безсимптомния ковид". Когато ти няма нищо, но ти все пак си болен (понеже дойчезеле е казало).

    15:53 13.09.2025

  • 80 Факти

    4 0 Отговор

    До коментар #76 от "Атина Палада":

    Възмущаваш ли се ?

    15:53 13.09.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Атина Палада

    4 3 Отговор

    До коментар #58 от "Копейкотрошач":

    А ти е време да смениш репертоара..Смени го това лиШче ))) други лиШче не са ли ти дали още ,ами само това повтаряш:)))

    Коментиран от #90

    15:54 13.09.2025

  • 84 Дензъл

    3 0 Отговор

    До коментар #72 от "Бензъл":

    И шишарката е зеленчук !

    15:55 13.09.2025

  • 85 Ами

    3 4 Отговор
    Нищо ново :)
    Просто дежурната статия в която ни се обяснява, че руската икономика е зле.

    15:56 13.09.2025

  • 86 хихи

    3 7 Отговор
    Едно време казвахме : Капитализма е като мушмула, колкото повече загнива, по сладък става.....

    Сега Русия е мушмулата....

    Само ДойчеЗеле си остава същия манипулатор...

    Коментиран от #91

    15:56 13.09.2025

  • 87 Тошо Сводката

    7 2 Отговор
    В 20 области на Русия бензин само с купони.
    А на мен ми спряха рублите.

    Коментиран от #118

    15:57 13.09.2025

  • 88 Гадно

    6 2 Отговор
    Руската икономика е зле, но руснаците не усещат криза
    -;-
    Тази работа ще да излезе като "Самогона е боклук, ама пък не усещам Студ!"

    Егати колко пропаднали са рашистите, а ние с тях сме били имали плановете да строим Комунизъма и да бутаме Империализъма!

    15:57 13.09.2025

  • 89 зелева чорба

    4 5 Отговор
    А европейската икономика е „добре“, но европейците усещат криза.
    Този парцал ДВ е само за ментално увредени хора!

    15:57 13.09.2025

  • 90 Тихо пръдльо!

    4 3 Отговор

    До коментар #83 от "Атина Палада":

    Некомпетентен си.

    15:58 13.09.2025

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Защо триете коментарите

    8 1 Отговор
    Стига сте пазили реномето на прападналия Фюрер!

    15:59 13.09.2025

  • 93 Това са безспорни

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Иван Танев":

    Факти.

    15:59 13.09.2025

  • 94 Рублевка

    4 5 Отговор

    До коментар #75 от "Ганчев":

    Животинската русофобия ще бъде лекувана с насилствена мобилизация, глад и жажда в окопите, дронове, артилерия, миномети, планиращи бомби, крилати и балистични ракети и ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА, РЕЦЕСИЯ, МАСОВИ ФАЛИТИ И БЕЗРАБОТИЦА!

    15:59 13.09.2025

  • 95 Като видя ДВ

    4 4 Отговор
    и някак си ми се вижда несериозно да си губи човек времето.

    16:00 13.09.2025

  • 96 Учуден

    5 4 Отговор
    Защо копейките като ги пращат да живеят в Раша гледат като отровени кучета,сърдят се и си плюят си в пазвата?

    Коментиран от #105

    16:01 13.09.2025

  • 97 Луковенко

    4 0 Отговор
    За какво Путин да напада запада,като нямат никакви ресурси ?

    16:02 13.09.2025

  • 98 Въпрос за 1000 долара

    7 2 Отговор
    Някоя копейка да излезе и да ми обясни коя от целите на сво постигна Джуджо Кремълски? Чакам. И без измислени отговори, че възпрепятствал вляизане в НАТО. Чакам.

    Коментиран от #104, #112

    16:03 13.09.2025

  • 99 Дори

    6 1 Отговор
    Костя и Цончо издържаха само 3 дни в Москва !

    16:03 13.09.2025

  • 100 Архимандрисандрит Бибиан

    1 0 Отговор
    Тоа кой има нема мо свърши ма кой нема че го земе цел! Затова пукай и да ти не пука и те така с двата крака у батака!

    16:03 13.09.2025

  • 101 аz СВО Победа80

    3 1 Отговор
    Един детайл!В тръбата към Купянск в която влязоха руснаците вече няма живи.
    Навоюваха се и тези🤣🤣🤣

    16:05 13.09.2025

  • 102 А сега една статийка

    3 3 Отговор
    и за Германската икономика и как работят санкциите за Европа.

    Факта че са накарали медиите си да се тръшкат и кахарят за руската икономика е показателен за паниката.
    Разбрали са вече, че туй с лопатите, чиповете от перални, тоалетни чинни върху танкове, свършването на ракети и снаряди, митичните ирански "Шахеди" ...не хваща дикиш вече и отчаяно търсят нещо.

    16:05 13.09.2025

  • 103 Град Козлодуй

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "хххх":

    Абсолютно сте прав, господине. За тях няколко хиляди долара са несметно богатство и са готови, за да се спасят от мизерията, да отидат да убиват съседите си, макар и с риска да им хвръкне главата.

    Коментиран от #116

    16:06 13.09.2025

  • 104 Йгхб

    5 2 Отговор

    До коментар #98 от "Въпрос за 1000 долара":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    Коментиран от #110

    16:06 13.09.2025

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Злобното Джуджи

    5 1 Отговор
    "...руснаците не усещат криза..."

    Руснака усеща и отбира само от монголски ятаган и германски ботуш 👍

    16:07 13.09.2025

  • 107 Годината е 2027

    5 2 Отговор
    Три милиона рускини тръгват по света да си търсят мъж.

    16:07 13.09.2025

  • 108 Закривай кочината РаZZия

    5 2 Отговор
    Украйна нанесе колосален удар по Русия! Унищожи петролният ѝ хъб в Балтийско море и прекрати експорта на руски нефт за 15 милиарда долара на година!


    Слава на Степан Бандера 🇺🇦

    16:08 13.09.2025

  • 109 Рублевка

    1 3 Отговор
    Неведнъж чета или слушам по новините как В БОГАТИЯ ЗАПАД ПОВТАРЯТ ПОДВИГА НА КОЧО ЧЕСТИМЕНСКИ! Многодетна майка избива децата си и се задушава с газове от колата си в гаража, защото не може да си плаща ипотеката. Майка скача от висока сграда с детето си, защото е изхвърлена от жилището си... И т.н..
    Животът е труден, особенно ако падаш от високо!

    16:08 13.09.2025

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Обикновен човек

    4 1 Отговор
    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм руснак!

    Коментиран от #117, #120

    16:10 13.09.2025

  • 112 Възраждане

    3 1 Отговор

    До коментар #98 от "Въпрос за 1000 долара":

    2 Милиона монголяк москали ЧЕРНОЗЕМ!
    3 ДНЕВЕН БЛИЦКРИГ у СИРИЯ! Факт.
    Най- фамозния ГЛАВКОМАНДВАЩ ПЕДО-ФИЛ --- Избегал посред нощ само по трусики от некаков ГОТВАЧ

    16:10 13.09.2025

  • 113 От Магадан

    0 0 Отговор
    Каква криза,какви 5 лева?На битака е пълно с перални,бойлери и печки !

    16:11 13.09.2025

  • 114 ЗАКРИВАЙ

    3 0 Отговор
    КОЧИНАТА

    16:11 13.09.2025

  • 115 Чокумба

    3 0 Отговор
    Руския народ умее да търпи до гроб

    16:11 13.09.2025

  • 116 Рублевка

    1 2 Отговор

    До коментар #103 от "Град Козлодуй":

    В България убиват старците по селата за пет лева, а за няколко хиляди долара башибозуците ще избият цялото село, като Батак и Перущица!

    16:11 13.09.2025

  • 117 оли ,

    2 0 Отговор

    До коментар #111 от "Обикновен човек":

    Няма и да станеш ! Роденият да пълзи няма шанс да полети !

    16:12 13.09.2025

  • 118 Гадно

    2 0 Отговор

    До коментар #87 от "Тошо Сводката":

    Нема ли подкрепа от Юана!

    Нали Императра на Поднебесната империя щеше да подкрепя мирната инициатива на Фюрера Владолф Путлер!

    Коментиран от #127

    16:12 13.09.2025

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Да се окучиш москаль

    3 0 Отговор

    До коментар #111 от "Обикновен човек":

    Е БОЖИЕ НАКАЗАНИЕ И ПРОКОБА!
    ЧОВЕКОПОДОБНА БИО- МУСОР
    Факт

    Коментиран от #123

    16:17 13.09.2025

  • 121 смях в залата

    1 0 Отговор
    Не усещат защото вазелинът е качествен .

    16:17 13.09.2025

  • 122 европеец

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Урсулите":

    Германците ,че вземат кредити не значи че са зле просто искат повече и повече все пак цената на храната е като у нас ,а минималната заплата 2200 евро ,като повечето вземат по 3 /4 000,А бензина е далеч от 5 лева колкото е в много области на русийката ,ако въобще го има.

    16:17 13.09.2025

  • 123 Град Козлодуй

    2 1 Отговор

    До коментар #120 от "Да се окучиш москаль":

    Прав сте господине
    Пу тин е престъпник масов убиец пе-дофил и фашист издирван от закона

    16:18 13.09.2025

  • 124 така, така

    3 0 Отговор
    следвайки логиката на това интервю, то икономиките в ЕС съвсем са го закъсали.
    Ситуацията е присмял се хърбел на щърбел.

    16:18 13.09.2025

  • 125 Смешник

    1 0 Отговор
    Както и българската Но нашите също не я усещат и си траят

    16:19 13.09.2025

  • 126 Рублевка

    1 1 Отговор
    Бедни българино,
    Къде си тръгнал да гледаш в паницата на руснака? Половината България тъне в средновековна мизерия. Къщите на хората се рушат, а панелките ще започнат да се срутват. България не произвежда нищо. Хранят я работливите турци, обличат я китайците, плащат с кредити от Европа.

    16:22 13.09.2025

  • 127 Али Турчинът

    2 1 Отговор

    До коментар #118 от "Гадно":

    Най никакъв в Русия е много пъти по здрав и умен от тебе.
    Ти със своята заплатата, какво можеш да направиш в България? А той, руснака знае че, ще ва изчопли дори да сте в дъното. Кой построи Козлодуй АЭС, кой построи Кремиковци, кой ви подари Нефтохим-Бургас?
    Ако почна да броя, трябва да избягате от България. И вашите родители пак да ва издържат.
    Най тарикати без мнение, ама най умни да пищят..
    Аре ве хайде, хайти...

    16:23 13.09.2025

  • 128 ти пък

    0 3 Отговор

    До коментар #57 от "Останалото е пунта Мара":

    май си прекалил с "лекарството", приемано от наркоманчето в Киев.
    На руснака не му трябва Киев, но за Одеса нищо не се знае. Благодарение на Обез мозъчният ти идол, украинците скоро ще забравят, че някога руснаците са им дали този град да се пише като тяхна територия.

    Иронията е, че цялата солидарност с "герочния народ" ще потъне в мига, в който украйната остане без излаз на море. Ще има преобуване във въздуха, не че сега на някой му дреме за украинците - за ЕС тия са разходен материал, както и ти между другото.

    Коментиран от #131

    16:25 13.09.2025

  • 129 Сантинел

    1 0 Отговор
    Украинските ракети Фламинго направиха на пестил
    и спря работата на руското пристанище Приморск, най-голямото нефтено пристанище, през което за износ се изпраща повече от една четвърт от целия руски петрол, продаван в чужбина, съобщава „Ройтерс“.
    Пристанището има капацитет от над 1 милион барела на ден.
    В пристанището са избухнали два танкера от клас „Aframax“ с капацитет от 700 хиляди барела всеки — Kusto и Cai Yun. И двата са регистрирани на Сейшелските острови.
    Атаката е била комбинирана и с големи дронове.

    16:26 13.09.2025

  • 130 Факти

    0 0 Отговор
    Руснаците мизерстват откакто Русия се е появила на картата. Те са свикнали да живеят в мизерия. Ще си откарат така докато режимът се саморазпадне.

    16:26 13.09.2025

  • 131 Факти

    0 0 Отговор

    До коментар #128 от "ти пък":

    На никой не му дреме за руснаците. Най-малко пък на Путин. За него те са разходен материал.

    16:28 13.09.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания