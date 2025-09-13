Руската икономика е зле, но руснаците не усещат криза

Сергей Алексашенко е известен руски икономист и бивш заместник-министър на финансите на Русия. От 2013 г. той живее и работи в САЩ. През 2023 година той беше обявен за издирване, след като руското министерство на правосъдието го включи в списъка с „чуждестранните агенти“.
ДВ: Шефът на Сбербанк Герман Греф вижда руската икономика в стагнация, а министърът на икономическото развитие Максим Решетников смята, че руската икономика се охлажда по-бързо от очакваното. Президентът Путин обаче оспорва тези оценки и твърди, че всичко е наред. Каква е вашата оценка: какво се случва в руската икономика?
Сергей Алексашенко: Буквално от първите дни на войната в Украйна непрекъснато се говореше, че руската икономика всеки момент ще рухне. Виждаме обаче, че тя още не се е сринала. В икономиката нещата не са толкова еднозначни. Нарастването на бюджетния дефицит например не означава, че правителството няма пари. Това по-скоро показва, че данъчните постъпления са недостатъчни за финансиране на разходите и това трябва да става чрез заеми. В момента приблизително една пета от разходите на руския бюджет се финансират чрез заеми, а дефицитът възлиза на 3,7% от БВП, по данни на Министерството на финансите. Не звучи добре, но в САЩ бюджетният дефицит надвишава 6% от БВП и приблизително една трета от разходите в бюджета се финансират чрез заеми. Тоест, ако приемем, че бюджетният дефицит е критерий за състоянието на икономиката, то американската е в много по-лошо състояние от руската.
Вторият въпрос е за темповете на растеж. Какво се случва с руската икономика? Всъщност, за повечето експерти още в края на миналата година беше очевидно, че икономиката започва да се забавя. Но тук трябва да се разбере, че руската икономика се състои от две части, които нямат пресечна точка помежду си. Едната е военната икономика, където всичко е за фронта, всичко е за победата, а втората е гражданският сектор, който не работи за войната. И фактът, че гражданският сектор започва да забавя темпото, стана очевиден още през лятото на 2024 г. Някъде в началото на тази година се оказа, че интензивността на растежа във военния сектор на икономиката приблизително съответства на спада в гражданския. И в това отношение изказването на Герман Греф, че Русия се намира в състояние на техническа стагнация, е справедливо, защото стагнацията е състояние на икономиката около нулата, тоест точно това, което наблюдаваме днес.
Но всичко лошо, което могат да кажат за икономиката на Путин, не се харесва на президента. И логиката тук е проста: самият той призна, че проблемите в икономиката се увеличават поради факта, че има война. Но ако икономиката е в лошо състояние, значи вината за това е на войната. И не е ли време да се сложи край на тази война?
ДВ: Тоест, проблемът в икономиката всъщност се свежда до политически въпрос?
Сергей Алексашенко: Да. Всъщност спорът е за това как да се разглежда забавянето на икономиката: като икономически или като политически проблем? Путин категорично отказва да признае, че това е политически проблем. Поне пред обществеността.
ДВ: Германският икономист Янис Клуге казва, че разходите за войната стават все по-големи, а приходите от петрол и газ намаляват.
Сергей Алексашенко: Действително, приходите от нефт и газ на Руската федерация през 2025 г. са по-малки от тези през миналата година. Но всеки, който иска да се ориентира в тази тема, знае, че приходите от нефт и газ зависят от два параметъра. Първият е цената на износния петрол, която се обявява от руското министерство на икономиката. А вторият е обемът на добива и износа на петрол. Съответно, умножаваме едното по другото, без да забравяме, че бюджетът се финансира не в долари, а в рубли. Преди година доларът струваше 100 рубли, а сега струва 80. Как мислите, какво става с приходите, ако добивът и износът на петрол остават непроменени? Те намаляват. Но с какво се обяснява това? Дали с това, че санкциите действат по-добре и че Русия добива по-малко петрол? Не. Обяснява се с това, че рублата е укрепнала. Но приходите на Министерството на финансите наистина са по-малко.
ДВ: Експертите единодушно твърдят, че за да продължава войната, Путин ще трябва да съкрати невоенните разходи, а това, като правило, са социалните разходи.
Сергей Алексашенко: Путин няма да съкращава нищо. Миналата седмица на форум във Владивосток той призна, че Русия има проблеми с приходите в бюджета. И че дефицитът нараства. Но в това няма нищо страшно. Върнете се в началото на разговора ни: бюджетният дефицит не означава, че разходите трябва да се съкращават. Едното не следва от другото. Бюджетният дефицит означава, че разходите трябва да се финансират чрез заеми. А може ли руското министерство на финансите да заеме повече на пазара днес? Да, може. И в това няма никакъв проблем.
ДВ: От Вашите думи човек може да заключи, че руската икономика е в доста добро състояние – независимо от обратните твърдения.
Сергей Алексашенко: Всъщност, за експертите тя изглежда зле. Защото не расте, защото икономическият растеж е съсредоточен в сектори, които не правят нищо полезно за обществото, за бъдещето. Това показва, че организмът не е здрав. Но това не означава, че Путин няма пари да финансира социалните разходи, да не говорим за военните.
Затова случващото се с икономиката по никакъв начин не се отразява на обществото. В момента руснаците не усещат липсата на растеж.
ДВ: Европейският съюз подготвя поредния пакет от санкции срещу Русия. Как мислите, руснаците усещат ли санкциите или вече са се адаптирали и свикнали с тях?
Сергей Алексашенко: Вижте, и руснаците, и руската икономика отдавна се адаптираха към санкциите. Руската икономика пострада силно от наложените санкции в самото начало, през второто тримесечие на 2022 година, и претърпя много рязък спад. През третото и четвъртото тримесечие на 2022-ра тя беше преструктурирана, а от началото на 2023 г. икономиката се отблъсна от дъното и започна да расте. А щом икономиката расте, това означава, че е успяла да преодолее всички съществуващи ограничения, които бяха наложени.
Да, руските износители и вносители практически не могат да плащат в долари и евро. Но пък може в рубли, в юани, в криптовалута и в злато. Да, това може и да излиза по-скъпо, предвидимостта е по-малка и са възможни някои сривове. Но има алтернатива. Може вече да няма тойоти, нисани, мерцедеси, беемвета и т.н, но има китайски автомобили и руските потребители ги купуват и карат. Населението купува други дрехи, други обувки. Няма европейски? Има китайски, турски, виетнамски. Те все пак не ходят голи по улиците на Москва и други градове. Значи руснаците по някакъв начин са се адаптирали към случващото се и това състояние им подхожда, защото няма никакви бунтове.
Нещо повече, помня, че провеждах тези проучвания някъде в края на 2022 г. и още тогава руснаците по никакъв начин не свързваха санкциите с действията на Путин. Те смятат, че санкциите са злонамерени действия на Запада, който не обича Русия. Тоест, връзката, че санкциите са резултат от войната, не съществува в съзнанието им.
Автор: Олга Тихомирова
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
15:16 13.09.2025
2 ПРоzzия приключи
Коментиран от #20, #82
15:17 13.09.2025
3 Митя
Коментиран от #10
15:20 13.09.2025
4 Таkа.
Коментиран от #8
15:21 13.09.2025
5 Атина Палада
15:22 13.09.2025
6 Ку ку
15:22 13.09.2025
7 Последния Софиянец
15:23 13.09.2025
8 Кажи честно
До коментар #4 от "Таkа.":Верваш ли си?
15:23 13.09.2025
9 Урсулите
Че вече всеки трети Германец взема заеми за да си покрие сметките.
Санкциите работят много добре!
Коментиран от #38, #122
15:23 13.09.2025
10 Разберете това
До коментар #3 от "Митя":И не само това. Но и ако няма ресурси (газ, петрол, минерали, други горива и др.) още по-зле за Русия. Всичко това е изцяло крадено от други държави!
15:24 13.09.2025
11 Тома
15:24 13.09.2025
12 В Н-ския руски град
15:25 13.09.2025
13 хххх
Коментиран от #18, #26, #103
15:25 13.09.2025
14 Путин
Коментиран от #24
15:25 13.09.2025
15 Последния Софиянец
15:26 13.09.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Варна 3
🇧🇬🇧🇬Да живее България!🇧🇬🇧🇬
15:26 13.09.2025
18 Илчовски
До коментар #13 от "хххх":В армията ,веднъж месечно дават месо !
15:26 13.09.2025
19 РФ е въздух под налягане !
„Това е позор. Не сме пробили нито един участък от фронта цяло лято. След 16 месеца завършихме щурма на Часов Яр, а междувременно Украйна позволи на младите хора да пътуват в чужбина. Ако Украйна беше на сетен дъх, вече щеше да започне да набира 16-годишни, а не да пуска 18-22 г. да пътуват по света, изглежда всичко е наред за тях.“
Дори руските военнопрестъпници признават истината: Москва губи жива сила, изгаря времето и не печели нищо. Украйна, въпреки че страда от брутални атаки, все още запазва своята младост, бъдеще и суверенитет.
15:27 13.09.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Гост
15:29 13.09.2025
23 Путин
15:29 13.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Бялджип
15:30 13.09.2025
26 Атина Палада
До коментар #13 от "хххх":Американци,англичани и пр.защо се записват за фронта (чуждестранният легион в Украйна )Нали така ни обяснява Рюте,че това са доброволци а не армии на НАТО. И е прав за това Рюте де..
И тия доброволци са отишли да умират за без пари ,според теб..:))) Нали така?!:))
15:31 13.09.2025
27 Неутрален
15:31 13.09.2025
28 az СВО Победа80
Коментиран от #41, #42, #66
15:32 13.09.2025
29 си дзън
15:32 13.09.2025
30 Епа
15:32 13.09.2025
31 ДОЛУ РУZИЯ
Коментиран от #35, #49, #72
15:32 13.09.2025
32 Даа...
"Готов съм да наложа големи санкции на Русия, когато всички страни от НАТО се споразумеят и започнат да правят същото и когато всички страни от НАТО СПРАТ ДА КУПУВАТ ПЕТРОЛ ОТ РУСИЯ."
Коментиран от #39
15:33 13.09.2025
33 Иван Танев
Коментиран от #93
15:35 13.09.2025
34 Те..
15:35 13.09.2025
35 Варна 3
До коментар #31 от "ДОЛУ РУZИЯ":И не само това. България влезе в ЕС през 2007 година, а Украйна напусна ОНД през 2014 (2018 година е окончателното изхвърляне на Украйна от ОНД) и асоцира с Европа през 2015 година.
15:37 13.09.2025
36 Добри новини
Нефтеното депо Кардимово в Смоленска област беше ударено
Два от корабите в нефтения терминал Приморск на Балтийско море е в пламъци след атака с дрон.
НПС "Второво", Транснефт, Владимирска област, удар на 14-ти полк СБС.
Дронове на СБУ са ударили и руски нефтопомпени станции: НПС-3, НПС "Андреапол" и "НПС-7".
Германия вече е прехвърлила 4 пускови установки на Украйна като част от програмата за трансфер на 2 ракети „Пейтриът“.
Япония намалява ценовия праг за внос на суров петрол от Русия от 60 на 47,6 долара + санкции.
Нова Зеландия също разшири антируските санкции и се присъедини към тавана на цените на руския петрол.
Обединеното кралство наложи санкции на 70 руски кораба от скритата флотилия и 30 компании и физически лица.
Коментиран от #52
15:37 13.09.2025
37 Хохо Бохо
Коментиран от #47
15:37 13.09.2025
38 Путите
До коментар #9 от "Урсулите":Всеки трети германец е мароканец !
15:38 13.09.2025
39 Атина Палада
До коментар #32 от "Даа...":За да купува само той и да го продава на Европа..
Впрочем това явно е договорено между Путин и Тръмп,защото министърът на енергетиката на САЩ заповеднически каза:-",ЕС ще купуват само от нас втечнен газ и петрол и точка":)))
Нема шест ,пет...Заповедта е сведена и ЕС ще изпълнява.
15:38 13.09.2025
40 Да уе
Алоооу мисирки...
Кълвете дезинформацията като топъл хряб...
Ма с тия гладки мозъчета-толкова
15:38 13.09.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Симонян
Коментиран от #51
15:41 13.09.2025
44 Хахаха!🎺🥳😀
Напротив. Икономиката на РФ бележи ръст от 4%.
Коментиран от #46
15:41 13.09.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Ами
До коментар #37 от "Хохо Бохо":Посоката на мигрантските потоци казва повече от всеки пропаганден парцал.
Коментиран от #59, #65, #67
15:42 13.09.2025
48 Стьопа Жопата
Коментиран от #62
15:42 13.09.2025
49 Атина Палада
До коментар #31 от "ДОЛУ РУZИЯ":Ей подстрекател:))) Личи си иронията ти,но нашата ш.орошня нали е у.мствено и.зоста.нала не вдева,че иронизираш и един з.ата.ралясан ш.орош даже ти е отговорил в подкрепа:)))
15:42 13.09.2025
50 минувач
Коментиран от #63
15:43 13.09.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Таkа.
До коментар #36 от "Добри новини":Да унищожим руската губерния в България, унищожавайки съветски паметници, обявяване на посланика на Русия за персона нон грата, персона нон грата и на руския културен клуб, подмяна на червената звезда на скулптурната структура до дом-паметника на Бузлуджа със знамето на България.
Да живее България.
Коментиран от #61
15:43 13.09.2025
53 Рублевка
До коментар #45 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Заминавай за укра да ни дадеш пример!
Коментиран от #58
15:44 13.09.2025
54 Путин
15:44 13.09.2025
55 Оценител
Коментиран от #64
15:44 13.09.2025
56 Пора
15:45 13.09.2025
57 Останалото е пунта Мара
Коментиран от #128
15:45 13.09.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Криза
15:46 13.09.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Ой Стьопа
До коментар #48 от "Стьопа Жопата":Какая жопа .
15:47 13.09.2025
63 Рублевка
До коментар #50 от "минувач":И аз съм като руснаците. Лапам кифтета и не усещам глад. Според ДВ съм много гладен, но не усещам!🤣😀🥳😜🤣😂
Коментиран от #68
15:47 13.09.2025
64 оли ,
До коментар #55 от "Оценител":Не ги мисли руснаците , и много по-зле са били и пак са се справяли ! Мисли за укрите , че зимата наближава , а без ток ще им бъде доста хладничко ...
15:47 13.09.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Геро
До коментар #28 от "az СВО Победа80":Мнението на от-падък като теб няма никакво значение.
15:48 13.09.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 минувач
До коментар #63 от "Рублевка":С еврото след време ще ми лапаш ................, но няма да са кюфтета !
15:49 13.09.2025
69 Орешко
15:49 13.09.2025
70 Жириновски
15:50 13.09.2025
71 Хм...
15:50 13.09.2025
72 Бензъл
До коментар #31 от "ДОЛУ РУZИЯ":Празноглавецо Русия е най големи износител на зеленчуци.Ама като си тесногръд и ненвицдша по далеч от носът си
Коментиран от #84
15:50 13.09.2025
73 гледал робите на запад
До коментар #45 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":Там мият чиниите в ресторантите с миялни машини и не се нуждаят от български роби, също така възрастните хора си ги гледат децата, а не като на Запад да бъдат гледани от българските роби, които да бършат адници по цял ден и да облизват памперси.
В Русия прибират реколтата с машини, а не като ЕС, където българските роби се припичан по 14 часа на слънце, ровейки в земята и господарят им да ги бие с камшик.. и така нататък с робите, които стокхолския синдром кара да бягат на талази към господарите си.
15:51 13.09.2025
74 Пари има, действайте!
Тук много се говори за замразените руски активи, които са наистина огромни. Над $300 милиарда! Но нищо не се казва за активите, които не са замразени, а те са около $4000 милиарда... Не се залъгвайте, че със санкции или по друг начин можете да попречите на Путин да постигне целите на СВО. Той ясно заяви, че СВО ще продължи, докато постигне целите си. 10 години, 20, 200 ако е нужно. Русия няма да се огъне от няколко счупени керемиди на Кремъл. Дори и Путин да се спомине, той вече не е млад, СВО ще продължи и следващия може да не е с толкова мек характер към малорусите в крайна. Съжалявам, че ви огорчих, но това е положението. ПАРИ ИМА И ТО МНОГО!
Коментиран от #78, #81
15:52 13.09.2025
75 Ганчев
Коментиран от #94
15:52 13.09.2025
76 Атина Палада
Просто отговорих на 47 коментар за м.игра.цията.
Че наплива за Европа е само от ин.женери,онези на Меркел...Написах и поименно компаниите - най големите данъкоплатци в Европа,че избягаха на Изток ..Кое не е вярно?
Коментиран от #80
15:52 13.09.2025
77 Руснаците
15:52 13.09.2025
78 гайтанджиева
До коментар #74 от "Пари има, действайте!":Това са руски фейкове.
15:53 13.09.2025
79 Механик
Такъв бисер може д а сътвори само дойчезеле.
По време на ковид-шаралатанията, същите тия ни убеждава в "безсимптомния ковид". Когато ти няма нищо, но ти все пак си болен (понеже дойчезеле е казало).
15:53 13.09.2025
80 Факти
До коментар #76 от "Атина Палада":Възмущаваш ли се ?
15:53 13.09.2025
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Атина Палада
До коментар #58 от "Копейкотрошач":А ти е време да смениш репертоара..Смени го това лиШче ))) други лиШче не са ли ти дали още ,ами само това повтаряш:)))
Коментиран от #90
15:54 13.09.2025
84 Дензъл
До коментар #72 от "Бензъл":И шишарката е зеленчук !
15:55 13.09.2025
85 Ами
Просто дежурната статия в която ни се обяснява, че руската икономика е зле.
15:56 13.09.2025
86 хихи
Сега Русия е мушмулата....
Само ДойчеЗеле си остава същия манипулатор...
Коментиран от #91
15:56 13.09.2025
87 Тошо Сводката
А на мен ми спряха рублите.
Коментиран от #118
15:57 13.09.2025
88 Гадно
-;-
Тази работа ще да излезе като "Самогона е боклук, ама пък не усещам Студ!"
Егати колко пропаднали са рашистите, а ние с тях сме били имали плановете да строим Комунизъма и да бутаме Империализъма!
15:57 13.09.2025
89 зелева чорба
Този парцал ДВ е само за ментално увредени хора!
15:57 13.09.2025
90 Тихо пръдльо!
До коментар #83 от "Атина Палада":Некомпетентен си.
15:58 13.09.2025
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Защо триете коментарите
15:59 13.09.2025
93 Това са безспорни
До коментар #33 от "Иван Танев":Факти.
15:59 13.09.2025
94 Рублевка
До коментар #75 от "Ганчев":Животинската русофобия ще бъде лекувана с насилствена мобилизация, глад и жажда в окопите, дронове, артилерия, миномети, планиращи бомби, крилати и балистични ракети и ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА, РЕЦЕСИЯ, МАСОВИ ФАЛИТИ И БЕЗРАБОТИЦА!
15:59 13.09.2025
95 Като видя ДВ
16:00 13.09.2025
96 Учуден
Коментиран от #105
16:01 13.09.2025
97 Луковенко
16:02 13.09.2025
98 Въпрос за 1000 долара
Коментиран от #104, #112
16:03 13.09.2025
99 Дори
16:03 13.09.2025
100 Архимандрисандрит Бибиан
16:03 13.09.2025
101 аz СВО Победа80
Навоюваха се и тези🤣🤣🤣
16:05 13.09.2025
102 А сега една статийка
Факта че са накарали медиите си да се тръшкат и кахарят за руската икономика е показателен за паниката.
Разбрали са вече, че туй с лопатите, чиповете от перални, тоалетни чинни върху танкове, свършването на ракети и снаряди, митичните ирански "Шахеди" ...не хваща дикиш вече и отчаяно търсят нещо.
16:05 13.09.2025
103 Град Козлодуй
До коментар #13 от "хххх":Абсолютно сте прав, господине. За тях няколко хиляди долара са несметно богатство и са готови, за да се спасят от мизерията, да отидат да убиват съседите си, макар и с риска да им хвръкне главата.
Коментиран от #116
16:06 13.09.2025
104 Йгхб
До коментар #98 от "Въпрос за 1000 долара":Срещнеш ли копейка трепИ!
Коментиран от #110
16:06 13.09.2025
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Злобното Джуджи
Руснака усеща и отбира само от монголски ятаган и германски ботуш 👍
16:07 13.09.2025
107 Годината е 2027
16:07 13.09.2025
108 Закривай кочината РаZZия
Слава на Степан Бандера 🇺🇦
16:08 13.09.2025
109 Рублевка
Животът е труден, особенно ако падаш от високо!
16:08 13.09.2025
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Обикновен човек
Коментиран от #117, #120
16:10 13.09.2025
112 Възраждане
До коментар #98 от "Въпрос за 1000 долара":2 Милиона монголяк москали ЧЕРНОЗЕМ!
3 ДНЕВЕН БЛИЦКРИГ у СИРИЯ! Факт.
Най- фамозния ГЛАВКОМАНДВАЩ ПЕДО-ФИЛ --- Избегал посред нощ само по трусики от некаков ГОТВАЧ
16:10 13.09.2025
113 От Магадан
16:11 13.09.2025
114 ЗАКРИВАЙ
16:11 13.09.2025
115 Чокумба
16:11 13.09.2025
116 Рублевка
До коментар #103 от "Град Козлодуй":В България убиват старците по селата за пет лева, а за няколко хиляди долара башибозуците ще избият цялото село, като Батак и Перущица!
16:11 13.09.2025
117 оли ,
До коментар #111 от "Обикновен човек":Няма и да станеш ! Роденият да пълзи няма шанс да полети !
16:12 13.09.2025
118 Гадно
До коментар #87 от "Тошо Сводката":Нема ли подкрепа от Юана!
Нали Императра на Поднебесната империя щеше да подкрепя мирната инициатива на Фюрера Владолф Путлер!
Коментиран от #127
16:12 13.09.2025
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Да се окучиш москаль
До коментар #111 от "Обикновен човек":Е БОЖИЕ НАКАЗАНИЕ И ПРОКОБА!
ЧОВЕКОПОДОБНА БИО- МУСОР
Факт
Коментиран от #123
16:17 13.09.2025
121 смях в залата
16:17 13.09.2025
122 европеец
До коментар #9 от "Урсулите":Германците ,че вземат кредити не значи че са зле просто искат повече и повече все пак цената на храната е като у нас ,а минималната заплата 2200 евро ,като повечето вземат по 3 /4 000,А бензина е далеч от 5 лева колкото е в много области на русийката ,ако въобще го има.
16:17 13.09.2025
123 Град Козлодуй
До коментар #120 от "Да се окучиш москаль":Прав сте господине
Пу тин е престъпник масов убиец пе-дофил и фашист издирван от закона
16:18 13.09.2025
124 така, така
Ситуацията е присмял се хърбел на щърбел.
16:18 13.09.2025
125 Смешник
16:19 13.09.2025
126 Рублевка
Къде си тръгнал да гледаш в паницата на руснака? Половината България тъне в средновековна мизерия. Къщите на хората се рушат, а панелките ще започнат да се срутват. България не произвежда нищо. Хранят я работливите турци, обличат я китайците, плащат с кредити от Европа.
16:22 13.09.2025
127 Али Турчинът
До коментар #118 от "Гадно":Най никакъв в Русия е много пъти по здрав и умен от тебе.
Ти със своята заплатата, какво можеш да направиш в България? А той, руснака знае че, ще ва изчопли дори да сте в дъното. Кой построи Козлодуй АЭС, кой построи Кремиковци, кой ви подари Нефтохим-Бургас?
Ако почна да броя, трябва да избягате от България. И вашите родители пак да ва издържат.
Най тарикати без мнение, ама най умни да пищят..
Аре ве хайде, хайти...
16:23 13.09.2025
128 ти пък
До коментар #57 от "Останалото е пунта Мара":май си прекалил с "лекарството", приемано от наркоманчето в Киев.
На руснака не му трябва Киев, но за Одеса нищо не се знае. Благодарение на Обез мозъчният ти идол, украинците скоро ще забравят, че някога руснаците са им дали този град да се пише като тяхна територия.
Иронията е, че цялата солидарност с "герочния народ" ще потъне в мига, в който украйната остане без излаз на море. Ще има преобуване във въздуха, не че сега на някой му дреме за украинците - за ЕС тия са разходен материал, както и ти между другото.
Коментиран от #131
16:25 13.09.2025
129 Сантинел
и спря работата на руското пристанище Приморск, най-голямото нефтено пристанище, през което за износ се изпраща повече от една четвърт от целия руски петрол, продаван в чужбина, съобщава „Ройтерс“.
Пристанището има капацитет от над 1 милион барела на ден.
В пристанището са избухнали два танкера от клас „Aframax“ с капацитет от 700 хиляди барела всеки — Kusto и Cai Yun. И двата са регистрирани на Сейшелските острови.
Атаката е била комбинирана и с големи дронове.
16:26 13.09.2025
130 Факти
16:26 13.09.2025
131 Факти
До коментар #128 от "ти пък":На никой не му дреме за руснаците. Най-малко пък на Путин. За него те са разходен материал.
16:28 13.09.2025