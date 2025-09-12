Новини
Захарова: Ако ЕС пристъпи към кражба на руски активи, последствията ще бъдат изключително негативни
  Тема: Украйна

Захарова: Ако ЕС пристъпи към кражба на руски активи, последствията ще бъдат изключително негативни

12 Септември, 2025 15:55 734 33

Това няма да остане без последствия за тези, които участват в такова престъпление, подчерта Захарова

Захарова: Ако ЕС пристъпи към кражба на руски активи, последствията ще бъдат изключително негативни - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Русия следи позицията на Белгия по отношение на замразените руски активи, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на говорителката на руското Министерство на външните работи Мария Захарова, съобщи БТА.

"Ако Европейският съюз пристъпи към кражба на руски активи, последствията за цялата световна финансова система ще бъдат изключително негативни. Това няма да остане без последствия и за тези, които участват в такова престъпление", подчерта Захарова. "Ще реагираме строго на всякакви неприятелски действия, свързани с опити да се лиши Русия от правото на собственост върху нейните суверенни активи", добави тя.

По-рано тази седмица в интервю за британския вестник "Фaйненшъл таймс" белгийският външен министър Максим Прево заяви, че Белгия е готова да приеме промяна в начина, по който ЕС се отнася към заразените руски активи на стойност 190 милиарда евро, блокирани на нейна територия, с цел да помогне на Украйна, при условие че рисковете в правно отношение бъдат разпределени между държавите членки на блока.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Да,

    5 11 Отговор
    за русия.

    Коментиран от #6

    15:57 12.09.2025

  • 2 Последния Софиянец

    20 6 Отговор
    Никоя банка няма да даде руските активи защото ще загубят доверие и ще фалират.

    15:58 12.09.2025

  • 3 Реална ситуация

    18 6 Отговор
    Ако това се случи, ЕС може да каже сбогом на външните инвеститор.

    15:58 12.09.2025

  • 4 Антимагнитен член със сачми и зъбчатки

    4 4 Отговор
    Ще дълбая в германки, французойки и англичанки, и недай Боже в Макрон - пу пу пу!

    15:58 12.09.2025

  • 5 абе Шекерова

    12 9 Отговор
    от 3 години не можете да с барнете активите и да разполагате с тях. Дивидентите ви ги прибират и пращат на Украйна. Кво се правиш че не го знаеш това? Щяло тъпото да реагира остро... бягай си показвай гащичките като на сватбата ти в Ню Йорк като те натискаха по лимузините. Съвсем изперка.

    Коментиран от #26

    16:00 12.09.2025

  • 6 И ЦЪФТЯТ В СУМА

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Да,":

    ТОХАТА КЕСТЕНИ ПРЕЦЪФТЯВАТ И ПАК ЦЪФТЯТ

    16:00 12.09.2025

  • 7 Иван Танев

    0 0 Отговор
    Денс парти и руски солдати.

    16:01 12.09.2025

  • 8 Б.си бokлyka !

    10 5 Отговор
    Тази ckyмpия е изрязана от някоя обложка на албум на Iron Maiden ...

    Коментиран от #14, #15

    16:01 12.09.2025

  • 9 Да бе , да ! 😜

    6 0 Отговор
    Маша , ами ако вие в Брикс не си размърдате задниците да промените нещо в плащанията , краварите ще продължават да доят и вас , и Европа , и целия свят ! Не е луд , който яде баницата ...

    16:02 12.09.2025

  • 10 Уфффф

    4 5 Отговор
    Русия ще конфискува западните активи на руска територия, които са за над 300 млрд.Ще се срине окончателно доверието в прогнилата западна финансова система. И накрая кой ще е губещият????

    Коментиран от #12

    16:02 12.09.2025

  • 11 въпрос

    6 1 Отговор
    А защо сте сложили снимка на Стивън Кинг на статията?

    16:02 12.09.2025

  • 12 да бе

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Уфффф":

    5000 млрд... кой каза 500 000 000 млрд.... а повече... дай да фъргаме цифри в пространството,.

    16:03 12.09.2025

  • 13 Клоуна пусин 🤡💩

    5 1 Отговор
    След маша алкаша да очакваме медвед . 🤣🤣🤣
    Тия са големи палячовци . 🤣🤣🤣

    16:04 12.09.2025

  • 14 Жена ти да не е по-хубава

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Б.си бokлyka !":

    Или имаш мъж?

    Коментиран от #27

    16:04 12.09.2025

  • 15 Всъщност

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Б.си бokлyka !":

    А на практика Урсула и Кая са на обложките .

    16:04 12.09.2025

  • 16 таксиджия 🚖

    6 2 Отговор
    Поредната порция празни заплахи от ръшан говернмент. 😐

    16:05 12.09.2025

  • 17 Червени линии, А?

    4 2 Отговор
    И кво,..оня напикаващия се Фюрер -- ПЕДОФИЛА,... па ше Избега по трусики?!?
    Или ше ЦАЛИВА КУ РАна рамАзан и Апти ?!?
    Аааааахахаха

    16:05 12.09.2025

  • 18 Уса

    2 1 Отговор
    Това ще е краят на Европа,казаха американски специалисти.Всички големи ще си изтеглят парите,защото няма луд,който да е съгласен банката да му пипа парите след поредната измислена война.Доверието вече е сринато само при мисълта за това решение

    Коментиран от #22

    16:05 12.09.2025

  • 19 Путлираст

    2 1 Отговор
    уауууу че грозен цървул. тая да се гълта за страх. аз ще си лъскам на портрета на Пу

    16:06 12.09.2025

  • 20 мале

    4 1 Отговор
    Дрогираната алкохоличка ще уплаши и умрелите.

    16:06 12.09.2025

  • 21 Стефко

    5 1 Отговор
    Тази жена въобще мъж има ли, и как този човек живее с нея под един покрив)))) Мъченик!

    Коментиран от #23

    16:06 12.09.2025

  • 22 Копей,

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Уса":

    Марш да пълниш барут за братска Украйна!Марш!

    16:07 12.09.2025

  • 23 има

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "Стефко":

    като се погледне в огледалото. по-скоро тоя "мъж" жена има ли е въпроса. Има... един кекокитков гей за който се ожени в Ню Йорк... оня омразния в САЩ.

    Коментиран от #30

    16:07 12.09.2025

  • 24 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    3 1 Отговор
    Франция, Нидерландия, Белгия, Полша и Финландия са извикали руските посланици за обяснение по нападението с ракети и дронове, ало управляващите, целувача на kyнки, гоше, ние кога ще извикаме кондукторката Мутрафонова?

    16:08 12.09.2025

  • 25 Възраждане

    3 2 Отговор
    Някой знае ли датите на Парада в КИЕВ, ДАМАСК и ЛИСАБОН?
    Говори се ,че ХУ--- ЙЛО ТРИДНЕВНИЯ и лафет със МУМИЯТА КРЕМЛЬОВСКИ ше водят Парада

    Коментиран от #31

    16:08 12.09.2025

  • 26 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 3 Отговор

    До коментар #5 от "абе Шекерова":

    Точен сте господине 👌.С руски пари се ликвидират руснаци!

    16:09 12.09.2025

  • 27 Нека да пиша

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Жена ти да не е по-хубава":

    Ти да видиш майка ти Гана коzата криvoкраката...

    16:09 12.09.2025

  • 28 Укр@инската посланичка

    2 1 Отговор
    Войната е за ресурсите на Русия. Само оттам остана за кредени и то много. Но не успяха. И за да не са съвсем капо се опитват да откраднат поверените им активи.
    Изобщо же-ЛАЕЩИТЕ съществуват единствено благодарение на кражби от векове

    16:10 12.09.2025

  • 29 Бисмарк:

    3 1 Отговор
    Руснака винаги се връща да си вземе своето!!!

    16:10 12.09.2025

  • 30 Нека да пиша

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "има":

    А,на майка ти отдоле, не стига че мирише на сернисто, ами отдоле перука ли има .?

    16:11 12.09.2025

  • 31 МарияАтанасова

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Възраждане":

    Украинските гейове се "разнасят" на парада в Ливърпул
    Гей парад в Ливърпул Снимка:
    В британския Ливърпул се проведе киевски ЛГБТ парад, който не можа да се проведе в Киев, съобщава BBC.
    Както се отбелязва в съобщението, участниците в парада бяха „включително стотици украинци, представляващи ЛГБТ общността“.
    Един от организаторите на събитието, Едуард Рийз , дойде в Ливърпул, за да протестира срещу „липсата на равни брачни права за ЛГБТ общността в Украйна“.
    Ако гей войник загине във война, неговият партньор не може да наследи нищо, той не може да получи никаква информация, ако партньорът е ранен или убит. А в Украйна, дори и да не се биете на фронтовата линия, ако просто живеете в който и да е град, всеки момент можете да бъдете убит от ракети. Затова спешно се нуждаем от правото на брак.”
     тревожи се той.
    Участниците маршируваха по улиците на Ливърпул с украински знамена и снимки на "военните от ЛГБТ общността, които са на фронтовата линия.

    "

    16:12 12.09.2025

  • 32 Тео

    1 0 Отговор
    Западналите западни варвари са царе на кражбата🤑

    16:12 12.09.2025

  • 33 Герги

    1 0 Отговор
    Дайте да ги видим последствията...активите са бъдещи репарации....

    16:13 12.09.2025

