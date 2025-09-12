Захарова: Ако ЕС пристъпи към кражба на руски активи, последствията ще бъдат изключително негативни

Русия следи позицията на Белгия по отношение на замразените руски активи, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление на говорителката на руското Министерство на външните работи Мария Захарова, съобщи БТА.

"Ако Европейският съюз пристъпи към кражба на руски активи, последствията за цялата световна финансова система ще бъдат изключително негативни. Това няма да остане без последствия и за тези, които участват в такова престъпление", подчерта Захарова. "Ще реагираме строго на всякакви неприятелски действия, свързани с опити да се лиши Русия от правото на собственост върху нейните суверенни активи", добави тя.

По-рано тази седмица в интервю за британския вестник "Фaйненшъл таймс" белгийският външен министър Максим Прево заяви, че Белгия е готова да приеме промяна в начина, по който ЕС се отнася към заразените руски активи на стойност 190 милиарда евро, блокирани на нейна територия, с цел да помогне на Украйна, при условие че рисковете в правно отношение бъдат разпределени между държавите членки на блока.