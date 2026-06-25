След сигнали за незаконно строителство във Варна: Проверяват имоти край плажа в “Галата”

Районната администрация на „Аспарухово“ ще предприеме принудително влизане в два частни имота в квартал “Галата”, където се намират бивши бунгала на „Девня цимент“ и за които са постъпили сигнали за евентуално незаконно строителство. Това съобщи кметът на район „Аспарухово“ Ивайло Маринов в интервю за СайтЪТ.
По думите му сигналите по случая са постъпили още в началото на февруари чрез публикации в социалните мрежи, в които се твърди, че в имотите се извършват дейности със съмнителен статут.
След получаването на сигналите районната администрация е изпратила свои служители на място, но проверката не е могла да бъде осъществена.
„Имотът е ограден и нямаме достъп до него. Нашите служители не успяха да влязат и да установят какво точно се случва вътре“, обясни Маринов.
Впоследствие администрацията е започнала процедура по установяване на собствеността и статута на терените. Оказало се, че става дума за два отделни имота, които в миналото са представлявали почивна база на „Девня цимент“.
По данни на дружеството в тях се намират 37 бунгала и пет стопански постройки, сред които столова, бар и складови помещения. По-късно имотите са били приватизирани и продадени на две различни фирми.
За да изясни какво е състоянието на постройките и дали се извършват строителни дейности, районната администрация е изпратила запитвания до всички компетентни институции с искане за информация относно наличието на строителни книжа, разрешения за строеж и действащия статут на терените.
Паралелно с това са изпратени и официални писма до собствениците с искане да бъде осигурен достъп за извършване на проверка.
„Изготвихме всички необходими документи и писма до институциите, и до собствениците, за да можем да влезем и да проверим какво е състоянието на сградите“, посочи районният кмет.
Първоначално е била насрочена проверка с участието на служители на районната администрация и представители на полицията. При посещението им обаче достъп до имотите не е бил осигурен.
„Когато нашите служители отидоха заедно с полицията, не успяхме да влезем. Имотите бяха затворени и не беше възможно да бъде извършен оглед“, заяви Маринов.
След неуспешния опит администрацията е поставила уведомителни съобщения на видими места около имотите с призив собствениците да окажат съдействие за извършване на проверката.
По думите му обаче и тази стъпка не е дала резултат. Изпратените писма не са били получени, а обратните разписки са се върнали като непотърсени.
След изтичането на всички законово установени срокове кметът на район „Аспарухово“ е издал две заповеди за принудително влизане в имотите.
Проверката е насрочена за 6 юли. За нейното провеждане вече е поискано съдействие от Областната дирекция на МВР – Варна.
Освен това до кмета на Варна Благомир Коцев е изпратено писмо с искане в проверката да се включат специалист геолог и експерти по строителен контрол от общинската администрация.
„Ако и тогава не ни бъде осигурен достъп, ще можем да влезем принудително и да извършим необходимата проверка“, заяви Ивайло Маринов.
Предстоящият оглед трябва да установи какво е актуалното състояние на бунгалата и останалите постройки в имотите, извършвани ли са строителни дейности и дали те съответстват на изискванията на закона. Очаква се резултатите от проверката да дадат яснота и по въпросите, които през последните месеци предизвикват сериозен обществен интерес в квартал “Галата”.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вакли Бобинов
Коментиран от #15
11:50 25.06.2026
2 Гледайте сега
11:52 25.06.2026
3 Даниел
11:55 25.06.2026
4 Мда
Коментиран от #14
12:01 25.06.2026
5 След дъжд качулка
12:03 25.06.2026
6 Дид
Коментиран от #16
12:09 25.06.2026
7 Олигофрени
12:11 25.06.2026
8 честен ционист
12:13 25.06.2026
9 Обективен
Коментиран от #19
12:14 25.06.2026
10 Там се строи от 2023
12:15 25.06.2026
11 БСП
12:19 25.06.2026
12 Отвъд океана
Коментиран от #18
12:30 25.06.2026
13 А кога ще започне
Нито собствениците от с Божурец са уведомени, нито обезщетени?
Нито пък някой ни дава отговор, а плащаме данъци вкл и такса смет за трънаците!
Къде ни отиват парите?
12:34 25.06.2026
14 Добре, ама кой я ползва
До коментар #4 от "Мда":Укри ли са настанени там? Не ми сярва, защото държат да свинят по хотели на първа линия, ама кой да знае?
12:38 25.06.2026
15 като питаш, да ти кажа!
До коментар #1 от "Вакли Бобинов":Камчия не е българска територия, а е официално продадена на Московското кметство за жълти стотинки от тройната коалиция през януари 2004 г. и е владение собственост на Руската федерация. Там държавата ни може да се разпорежда само ако си откупи обратно окло 130 декара площ, по цени каквито успее да договори с Москва. С яз. Искър нещата са малко по различни. Там над 11 декара се използват пак от Русия, но без никакво правно основание, а терена е част от държавния поземлен фонд и попада във втора зона на санитарно-охранителната зона около язовира, който е основен водоизточник на София. Разкритията за статута на имота стават обществено достояние през 2023 г. след журналистическо разследване на Свободна Европа.
12:40 25.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Цвете
12:52 25.06.2026
18 Синдбад
До коментар #12 от "Отвъд океана":Ти правиш ли разлика между "държавна" и "общинска" администрация? Явно не. Оттук нататък няма смисъл да говорим.
12:52 25.06.2026
19 А добър ден!
До коментар #9 от "Обективен":По закона за устройство на територията, собствениците са длъжни да осигурят достъп. В противен случай се наказват с глоба от 1000 од 5000 превалутирани лева. Но-о-о, по юридическите закони писани от Боковите и Прасчовите съдебни лакеи, без съдебна заповед полицията може да влезе принудително в имота, САМО, АКО ИМА НЕОПРОВЕРЖИМИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, ЧЕ СЕ ИЗВЪРШВА КРИМИНАЛНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ със тежки последствия - заплаха за убийство, наркотици, оръжия ... Това е за съжаление, или радост. Иначе представи си как ще ти "разглобят кочината", ако си "на сърце" на някой власт имащ. Проверяващите да си извадят съдебна заповед и да не пилеят време обикаляйки като пумияри наоколо. Пък ако са само любопистни и да са сигурно преди това да разходят един дрон над имотите. Поне ще имат разузнавателна информация.
12:54 25.06.2026