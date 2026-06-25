След сигнали за незаконно строителство във Варна: Проверяват имоти край плажа в “Галата”

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Районната администрация на „Аспарухово“ ще предприеме принудително влизане в два частни имота в квартал “Галата”, където се намират бивши бунгала на „Девня цимент“ и за които са постъпили сигнали за евентуално незаконно строителство. Това съобщи кметът на район „Аспарухово“ Ивайло Маринов в интервю за СайтЪТ.

По думите му сигналите по случая са постъпили още в началото на февруари чрез публикации в социалните мрежи, в които се твърди, че в имотите се извършват дейности със съмнителен статут.

След получаването на сигналите районната администрация е изпратила свои служители на място, но проверката не е могла да бъде осъществена.

„Имотът е ограден и нямаме достъп до него. Нашите служители не успяха да влязат и да установят какво точно се случва вътре“, обясни Маринов.

Впоследствие администрацията е започнала процедура по установяване на собствеността и статута на терените. Оказало се, че става дума за два отделни имота, които в миналото са представлявали почивна база на „Девня цимент“.

По данни на дружеството в тях се намират 37 бунгала и пет стопански постройки, сред които столова, бар и складови помещения. По-късно имотите са били приватизирани и продадени на две различни фирми.

За да изясни какво е състоянието на постройките и дали се извършват строителни дейности, районната администрация е изпратила запитвания до всички компетентни институции с искане за информация относно наличието на строителни книжа, разрешения за строеж и действащия статут на терените.

Паралелно с това са изпратени и официални писма до собствениците с искане да бъде осигурен достъп за извършване на проверка.

„Изготвихме всички необходими документи и писма до институциите, и до собствениците, за да можем да влезем и да проверим какво е състоянието на сградите“, посочи районният кмет.

Първоначално е била насрочена проверка с участието на служители на районната администрация и представители на полицията. При посещението им обаче достъп до имотите не е бил осигурен.

„Когато нашите служители отидоха заедно с полицията, не успяхме да влезем. Имотите бяха затворени и не беше възможно да бъде извършен оглед“, заяви Маринов.

След неуспешния опит администрацията е поставила уведомителни съобщения на видими места около имотите с призив собствениците да окажат съдействие за извършване на проверката.

По думите му обаче и тази стъпка не е дала резултат. Изпратените писма не са били получени, а обратните разписки са се върнали като непотърсени.

След изтичането на всички законово установени срокове кметът на район „Аспарухово“ е издал две заповеди за принудително влизане в имотите.

Проверката е насрочена за 6 юли. За нейното провеждане вече е поискано съдействие от Областната дирекция на МВР – Варна.

Освен това до кмета на Варна Благомир Коцев е изпратено писмо с искане в проверката да се включат специалист геолог и експерти по строителен контрол от общинската администрация.

„Ако и тогава не ни бъде осигурен достъп, ще можем да влезем принудително и да извършим необходимата проверка“, заяви Ивайло Маринов.

Предстоящият оглед трябва да установи какво е актуалното състояние на бунгалата и останалите постройки в имотите, извършвани ли са строителни дейности и дали те съответстват на изискванията на закона. Очаква се резултатите от проверката да дадат яснота и по въпросите, които през последните месеци предизвикват сериозен обществен интерес в квартал “Галата”.