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След сигнали за незаконно строителство във Варна: Проверяват имоти край плажа в “Галата”

След сигнали за незаконно строителство във Варна: Проверяват имоти край плажа в “Галата”

25 Юни, 2026 11:44 1 146 19

  • незаконно строителство-
  • плаж-
  • варна-
  • галата

Собствениците не са осигурили достъп за проверка, а администрацията ще поиска съдействие от полицията, община Варна и специалисти по строителен контрол

След сигнали за незаконно строителство във Варна: Проверяват имоти край плажа в “Галата” - 1
Снимки: Пламен Иванов/Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Районната администрация на „Аспарухово“ ще предприеме принудително влизане в два частни имота в квартал “Галата”, където се намират бивши бунгала на „Девня цимент“ и за които са постъпили сигнали за евентуално незаконно строителство. Това съобщи кметът на район „Аспарухово“ Ивайло Маринов в интервю за СайтЪТ.

По думите му сигналите по случая са постъпили още в началото на февруари чрез публикации в социалните мрежи, в които се твърди, че в имотите се извършват дейности със съмнителен статут.

След получаването на сигналите районната администрация е изпратила свои служители на място, но проверката не е могла да бъде осъществена.

„Имотът е ограден и нямаме достъп до него. Нашите служители не успяха да влязат и да установят какво точно се случва вътре“, обясни Маринов.

Впоследствие администрацията е започнала процедура по установяване на собствеността и статута на терените. Оказало се, че става дума за два отделни имота, които в миналото са представлявали почивна база на „Девня цимент“.

По данни на дружеството в тях се намират 37 бунгала и пет стопански постройки, сред които столова, бар и складови помещения. По-късно имотите са били приватизирани и продадени на две различни фирми.

За да изясни какво е състоянието на постройките и дали се извършват строителни дейности, районната администрация е изпратила запитвания до всички компетентни институции с искане за информация относно наличието на строителни книжа, разрешения за строеж и действащия статут на терените.

Паралелно с това са изпратени и официални писма до собствениците с искане да бъде осигурен достъп за извършване на проверка.

„Изготвихме всички необходими документи и писма до институциите, и до собствениците, за да можем да влезем и да проверим какво е състоянието на сградите“, посочи районният кмет.

Първоначално е била насрочена проверка с участието на служители на районната администрация и представители на полицията. При посещението им обаче достъп до имотите не е бил осигурен.

„Когато нашите служители отидоха заедно с полицията, не успяхме да влезем. Имотите бяха затворени и не беше възможно да бъде извършен оглед“, заяви Маринов.

След неуспешния опит администрацията е поставила уведомителни съобщения на видими места около имотите с призив собствениците да окажат съдействие за извършване на проверката.

По думите му обаче и тази стъпка не е дала резултат. Изпратените писма не са били получени, а обратните разписки са се върнали като непотърсени.

След изтичането на всички законово установени срокове кметът на район „Аспарухово“ е издал две заповеди за принудително влизане в имотите.

Проверката е насрочена за 6 юли. За нейното провеждане вече е поискано съдействие от Областната дирекция на МВР – Варна.

Освен това до кмета на Варна Благомир Коцев е изпратено писмо с искане в проверката да се включат специалист геолог и експерти по строителен контрол от общинската администрация.

„Ако и тогава не ни бъде осигурен достъп, ще можем да влезем принудително и да извършим необходимата проверка“, заяви Ивайло Маринов.

Предстоящият оглед трябва да установи какво е актуалното състояние на бунгалата и останалите постройки в имотите, извършвани ли са строителни дейности и дали те съответстват на изискванията на закона. Очаква се резултатите от проверката да дадат яснота и по въпросите, които през последните месеци предизвикват сериозен обществен интерес в квартал “Галата”.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вакли Бобинов

    12 1 Отговор
    Камчия и яз. Искър кога?

    Коментиран от #15

    11:50 25.06.2026

  • 2 Гледайте сега

    11 0 Отговор
    Тука вече ще има дандания.

    11:52 25.06.2026

  • 3 Даниел

    11 0 Отговор
    А подпорната стена???

    11:55 25.06.2026

  • 4 Мда

    10 0 Отговор
    Цитат от нета: "Бившата почивна станция на „Девня цимент“ е преобразувана и модернизирана. Теренът е превърнат в целогодишния Ваканционен комплекс „Фичоза“."

    Коментиран от #14

    12:01 25.06.2026

  • 5 След дъжд качулка

    12 0 Отговор
    Тоя кмет на район и той ли е ГЕРБавите бандити

    12:03 25.06.2026

  • 6 Дид

    12 0 Отговор
    Накрая ще се окаже, че почти няма обект във Варна от последните години, който да не е в строителни нарушения. То видно в този град и въобще по морето, така си се строи. После си се узаконява с фалшиви и преправени документи.

    Коментиран от #16

    12:09 25.06.2026

  • 7 Олигофрени

    10 2 Отговор
    да си направят резервация чрез букинг и ще влязат а и може да преспят в Имота !

    12:11 25.06.2026

  • 8 честен ционист

    4 2 Отговор
    И на Галата имам дача, заради доброто старо време. Кръстил съм я Юлия.

    12:13 25.06.2026

  • 9 Обективен

    10 1 Отговор
    Не съм особено наясно с правната материя, но ми се струва, че в момента властта дрънка глупости(ако бъда извинен за грубия израз). Но само на мен ли ми звучи идиотски твърдението, че отива някъде властта с полиция, за да направи проверка – и не може да влезе! Ами тогава защо съществува държавна власт, дами и господа? И защо съществува въобще държава? Всъщност, ако някой ми каже, че държава у нас не съществува, май ще съм принуден да се съглася. С неудоволствие.

    Коментиран от #19

    12:14 25.06.2026

  • 10 Там се строи от 2023

    11 0 Отговор
    Кой пак не е видял навреме. Отдолу е свлачище, на мястото на две бунгала, построиха над 25 огромни къщи. Някой е проспал сладко служебните си задължения или се е нагушил яко

    12:15 25.06.2026

  • 11 БСП

    8 2 Отговор
    Кметът на Варна си стои под климатика и не му се мърда...

    12:19 25.06.2026

  • 12 Отвъд океана

    9 1 Отговор
    Държавната администрация ще се окаже най-голямата МАФИЯ в държавата. Добре организирана и мотивирана по всички нива. Честито на всички, които честно си изкарват парите и им плащат и на тях данъците.

    Коментиран от #18

    12:30 25.06.2026

  • 13 А кога ще започне

    4 2 Отговор
    Проверка в общ Каварна за тихом- мълком вкараните земи в някаква наткра?
    Нито собствениците от с Божурец са уведомени, нито обезщетени?
    Нито пък някой ни дава отговор, а плащаме данъци вкл и такса смет за трънаците!
    Къде ни отиват парите?

    12:34 25.06.2026

  • 14 Добре, ама кой я ползва

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мда":

    Укри ли са настанени там? Не ми сярва, защото държат да свинят по хотели на първа линия, ама кой да знае?

    12:38 25.06.2026

  • 15 като питаш, да ти кажа!

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Вакли Бобинов":

    Камчия не е българска територия, а е официално продадена на Московското кметство за жълти стотинки от тройната коалиция през януари 2004 г. и е владение собственост на Руската федерация. Там държавата ни може да се разпорежда само ако си откупи обратно окло 130 декара площ, по цени каквито успее да договори с Москва. С яз. Искър нещата са малко по различни. Там над 11 декара се използват пак от Русия, но без никакво правно основание, а терена е част от държавния поземлен фонд и попада във втора зона на санитарно-охранителната зона около язовира, който е основен водоизточник на София. Разкритията за статута на имота стават обществено достояние през 2023 г. след журналистическо разследване на Свободна Европа.

    12:40 25.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Цвете

    1 0 Отговор
    НЕРАЗРЕШАВАЛИ ,ЗАЩО? ТОВА ЧУДО В БЪЛГАРИЯ СТАНА ЕЖЕДНЕВИЕ ,ВСЕКИ ДА СИ СТРОИ КЪДЕТО СИ ПОЖЕЛАЕ.ВСИЧКО ТРЪГНА ОТ ГОРЕ НА ДОЛУ С " РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ "? ВЪРХЪТ НА ЕЛХАТА СА ВСИЧКИ УПРАВЛЯВАЩИ ОТ СТАНИШЕВО ВРЕМЕ. ЗА БОРИСОВ, ВЕЧЕ Е КАПАКЪТ. ТОЧНО УПРАВЛЕНИЕТО НА БОРИСОВ И ПОРТНИХ Е ЗАПОЧНАЛ СТРОЕЖА НА НЕВЗОРОВ. БОРИСОВ ЗНАЕ ВСИЧКО И Е ДОБРЕ ДА БЪДЕ РАЗПИТАН.

    12:52 25.06.2026

  • 18 Синдбад

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Отвъд океана":

    Ти правиш ли разлика между "държавна" и "общинска" администрация? Явно не. Оттук нататък няма смисъл да говорим.

    12:52 25.06.2026

  • 19 А добър ден!

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Обективен":

    По закона за устройство на територията, собствениците са длъжни да осигурят достъп. В противен случай се наказват с глоба от 1000 од 5000 превалутирани лева. Но-о-о, по юридическите закони писани от Боковите и Прасчовите съдебни лакеи, без съдебна заповед полицията може да влезе принудително в имота, САМО, АКО ИМА НЕОПРОВЕРЖИМИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, ЧЕ СЕ ИЗВЪРШВА КРИМИНАЛНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ със тежки последствия - заплаха за убийство, наркотици, оръжия ... Това е за съжаление, или радост. Иначе представи си как ще ти "разглобят кочината", ако си "на сърце" на някой власт имащ. Проверяващите да си извадят съдебна заповед и да не пилеят време обикаляйки като пумияри наоколо. Пък ако са само любопистни и да са сигурно преди това да разходят един дрон над имотите. Поне ще имат разузнавателна информация.

    12:54 25.06.2026