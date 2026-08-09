Задържаха шофьор, предложил подкуп на полицаи, след положителен тест за кокаин

Задържаха 26-годишен шофьор, предложил подкуп от 100 евро на служители от Районно управление - Поморие. Водачът бил спрян около 09:00 часа в неделя сутрин, защото управлявал рисково автомобила си с врачанска регистрация на пътя Бургас - Поморие.
Младият мъж бил тестван за употреба на алкохол и наркотици, като втората проба била положителна за кокаин.
В хода на проверката 26-годишният мъж предложил на униформените две банкноти от по 50 евро, в резултат на което е задържан незабавно.
По случая са образувани две бързи производства - за шофиране след употреба на наркотични вещества и предлагане на подкуп на полицейски служители.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Има ни пак
17:05 09.08.2026
2 с подкуп
17:06 09.08.2026
3 МАЛКО БЕ БРАТЧЕ
17:13 09.08.2026
4 откъде имат пари
17:14 09.08.2026
5 Робот
17:15 09.08.2026
6 Пенсионер ОСВ
А той ще ги подкупва с някъкви си 50 евро..
17:21 09.08.2026
7 хехе
17:22 09.08.2026
8 Пустиня(к)
17:28 09.08.2026
9 Гледа Да Откъса !
Той !
Да Не Е !
Само Полицая !
18:05 09.08.2026
10 Гого
18:13 09.08.2026
11 Въпросна
18:28 09.08.2026
12 Янко Виа
20:30 09.08.2026
13 Цвете
21:14 09.08.2026
14 Цвете
21:15 09.08.2026