Задържаха шофьор, предложил подкуп на полицаи, след положителен тест за кокаин

Задържаха 26-годишен шофьор, предложил подкуп от 100 евро на служители от Районно управление - Поморие. Водачът бил спрян около 09:00 часа в неделя сутрин, защото управлявал рисково автомобила си с врачанска регистрация на пътя Бургас - Поморие.

Младият мъж бил тестван за употреба на алкохол и наркотици, като втората проба била положителна за кокаин.

В хода на проверката 26-годишният мъж предложил на униформените две банкноти от по 50 евро, в резултат на което е задържан незабавно.

По случая са образувани две бързи производства - за шофиране след употреба на наркотични вещества и предлагане на подкуп на полицейски служители.