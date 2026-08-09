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Задържаха шофьор, предложил подкуп на полицаи, след положителен тест за кокаин

Задържаха шофьор, предложил подкуп на полицаи, след положителен тест за кокаин

9 Август, 2026 17:00 1 214 14

  • дрогиран-
  • шофьор-
  • подкуп

Водачът бил спрян около 09:00 часа в неделя сутрин, защото управлявал рисково автомобила си с врачанска регистрация на пътя Бургас - Поморие

Задържаха шофьор, предложил подкуп на полицаи, след положителен тест за кокаин - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Задържаха 26-годишен шофьор, предложил подкуп от 100 евро на служители от Районно управление - Поморие. Водачът бил спрян около 09:00 часа в неделя сутрин, защото управлявал рисково автомобила си с врачанска регистрация на пътя Бургас - Поморие.

Младият мъж бил тестван за употреба на алкохол и наркотици, като втората проба била положителна за кокаин.

В хода на проверката 26-годишният мъж предложил на униформените две банкноти от по 50 евро, в резултат на което е задържан незабавно.

По случая са образувани две бързи производства - за шофиране след употреба на наркотични вещества и предлагане на подкуп на полицейски служители.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Има ни пак

    21 2 Отговор
    Това е невероятно! Врачанин без наличие на алкохол. Повреди се света и това си е.

    17:05 09.08.2026

  • 2 с подкуп

    14 1 Отговор
    За алкохол над 1,5 промила се конфискува колата, а за кокаин, който е не по-малко опасен при шофиране - само глоба ли?.

    17:06 09.08.2026

  • 3 МАЛКО БЕ БРАТЧЕ

    9 3 Отговор
    100 ЕВРО НА ПОЛИЦАЙ И ВСИЧКО ОК

    17:13 09.08.2026

  • 4 откъде имат пари

    11 1 Отговор
    тези льольовци всеки втори кокаин???

    17:14 09.08.2026

  • 5 Робот

    9 2 Отговор
    От Нидерландия можеш да си поръчаш спрей които елиминира полевия тест за наркотици..! Достатъчно е да тръснеш в устната кухина и филма приключва..! Всички баровци карат надрусани и то законно..!

    17:15 09.08.2026

  • 6 Пенсионер ОСВ

    12 2 Отговор
    Този яко се прецакал,явно е забравил или не знае че простите полицайчета вземат по два бона и нагоре заплати в евро..
    А той ще ги подкупва с някъкви си 50 евро..

    17:21 09.08.2026

  • 7 хехе

    13 2 Отговор
    100 евро си е обида за това са го задържали.

    17:22 09.08.2026

  • 8 Пустиня(к)

    9 1 Отговор
    Земляка са изложил кат кифладжия. Ма как ше караш трезвен, бе, убав?! А тия 100 евро не мое им стигнат на ченгетата и за една доза само, ше требва да делат. Верно не е у ред чиляка, ма па мое да не е кореняк пустиня(к), а да е некой заврен зет.

    17:28 09.08.2026

  • 9 Гледа Да Откъса !

    2 1 Отговор
    И Някоя И Друга Доза Човека !

    Той !

    Да Не Е !

    Само Полицая !

    18:05 09.08.2026

  • 10 Гого

    4 4 Отговор
    В статията се казва, че полицията си е свършила работата, но пак сме недоволни - малко им дал, с това ги обидил, пък голяма заплата взимали, все сме недоволни от нещо и за това сме на тоя хал. Като са им големи заплатите ставайте и вие полицай да се видите в пари. Забравих, че пак има оправдание - то само връзкарите стават.....

    18:13 09.08.2026

  • 11 Въпросна

    5 1 Отговор
    Колко от дребните задържани наркомани са в затвора ....или просто им подновяват договора за вноските.....

    18:28 09.08.2026

  • 12 Янко Виа

    2 1 Отговор
    Врачанецът е обидил напрово куките с тези 100 €вро за положителна проба за кокаин и затова са го арестували .

    20:30 09.08.2026

  • 13 Цвете

    1 0 Отговор
    ЗАЩО НЕ СА ВЗЕЛИ КНИЖКАТА МУ И ДА СВАЛЯТ НОМЕРАТА НА КОЛАТА ЗА ГОДИНА ? 🚔🚔🚔

    21:14 09.08.2026

  • 14 Цвете

    1 0 Отговор
    ЗАЩО НЕ СА ВЗЕЛИ КНИЖКАТА МУ И ДА СВАЛЯТ НОМЕРАТА НА КОЛАТА ЗА ГОДИНА ? 🚔🚔🚔

    21:15 09.08.2026

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