Руски самолет над България: Защо противопожарен Ил-76 взриви мрежата и какво казват законите и властта

Прелитането на руски самолет Ил-76 през българското въздушно пространство в сряда вечерта (19 август) предизвика масова вълна от коментари и напрежение в социалните мрежи, както и остри политически реакции.
Машината, собственост на Министерството на извънредните ситуации на Руската федерация, е преминала над страната ни в интервала между 20:14 ч. и 21:05 ч. на път за Сърбия. Преминаването на руски държавен самолет в небето на страна членка на НАТО и ЕС повдигна редица въпроси относно спазването на наложените санкции срещу Москва.
Българските институции реагираха бързо, за да внесат яснота по казуса. Официални изявления от Министерството на външните работи (МВнР) и Министерството на транспорта и съобщенията потвърдиха, че полетът е напълно законен и е съгласуван по установения ред. На фона на притесненията на гражданите обаче, опозицията и управляващите сили влязоха в задочен спор за мотивите зад издаденото разрешение.
Фактите: Какъв е самолетът и защо прелетя над България?
Прелетелият борд е тежкотоварен Ил-76ТДП, известен в авиационните среди като „пожарен бомбардировач“. Това е най-големият руски противопожарен самолет, оборудван със специални вътрешни резервоари, които позволяват изливането на до 42 тона вода наведнъж върху активни огнени огнища.
Машината е изпратена по разпореждане на руския президент Владимир Путин в отговор на официално искане от Белград. Сърбия се бори с мащабни и опустошителни горски пожари (включително в природния парк Делиблатска пещера), които вече изпепелиха над 4000 хектара. Тъй като огнената стихия бушува в близост до западната граница на България и застрашава трансграничните райони, София е съдействала максимално бързо за пропускането на самолета. Бордът е кацнал успешно на летището в град Ниш, където се намира Руско-сръбският хуманитарен център.
Защо социалните мрежи „превъзбудиха“ темата?
Основната причина за паниката и спекулациите в социалните мрежи беше липсата на предварително разгласяване и фактът, че полетът първоначално беше засечен от любители авиодиспечери в платформите за проследяване на въздушния трафик (като Flightradar24). Информацията за навлизането на руския правителствен самолет откъм Черно море се разпространи светкавично след публикации на журналисти и политически анализатори.
В интернет пространството веднага се зародиха конспиративни теории за „тайни преговори“, „превоз на специални товари“ или „дипломатически провокации“. Масло в огъня наля и фактът, че задимяването от сръбските пожари вече беше усетено в София и Западна България дни по-рано, но гражданите не бяха информирани, че за овладяването му ще се използва руска техника.
Какво казват санкциите: Има ли забрана за руски самолети?
След началото на войната в Украйна, Европейският съюз и НАТО наложиха пълна забрана за руски въздухоплавателни средства. Според европейските регламенти на руски самолети (включително управлявани от руски авиопревозвачи или регистрирани в Русия) е строго забранено да излитат, кацат или да прелитат над територията на ЕС.
В текстовете на санкциите обаче съществуват изрични и ясни изключения. Забраната НЕ се прилага в следните случаи:
- Аварийни ситуации: Извънредни кацания поради техническа неизправност или липса на гориво за безопасност на пътниците.
- Хуманитарни мисии: Полети, свързани с оказване на спешна медицинска помощ, спасителни операции или евакуация.
- Бедствия и аварии: Полети за подкрепа при природни катаклизми, какъвто е случаят с гасенето на трансграничните пожари в Сърбия.
Именно на базата на тези международни изключения и след официална нота от сръбска страна, българското МВнР е дало изрично разрешение за прелитането.
Реакциите на управляващите и политическите сили
Случаят веднага придоби политически характер в София, като мненията се разделиха остро по оста власт – опозиция:
- Позицията на институциите: От Министерството на транспорта изтъкнаха, че международното сътрудничество при бедствия е от критично значение, особено когато огънят застрашава българската граница. Всички разрешителни са издадени по законния и строго установен ред.
- Реакцията на ГЕРБ-СДС: Депутатът Христо Гаджев първи атакува решението в своя профил във Facebook, определяйки прелитането като потенциално нарушение на санкциите. Той отправи публично питане към министъра на външните работи с какви точно мотиви е дадено изричното разрешение и защо обществеността не е била предупредена.
- Критиките на опозицията в Сърбия и България: Представители на сръбската опозиция също повдигнаха въпроса защо Белград е потърсил помощ от Москва, а не от Механизма за гражданска защита на Европейския съюз, което индиректно рефлектира и върху политическия дебат у нас.
Към 10:00 часа на 20 август в РВД още не беше получен обратният полетен план на руския Ил-76, което означава, че машината остава базирана в Ниш до приключване на противопожарната операция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Лопата Орешник
10:38 20.08.2026
4 Никой не е
10:39 20.08.2026
5 Гошо
10:39 20.08.2026
6 Пожарникар с тупалкалозарска пръскачка
10:39 20.08.2026
7 Хохо Бохо
10:41 20.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 То си го пише бре
10:41 20.08.2026
10 иван костов
10:42 20.08.2026
11 Публикуването
10:42 20.08.2026
12 ХиХи
10:42 20.08.2026
13 Еврослон
10:42 20.08.2026
14 Гумен Крадев - васал на Путин
Коментиран от #24
10:42 20.08.2026
15 Винаги братушките са "Добре Дошли"
10:43 20.08.2026
16 Мъдрец горен
10:43 20.08.2026
17 Трол
10:43 20.08.2026
18 военен неможач
10:44 20.08.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Дали защото ЕсеС няма с какво да помага, а и Урсулианците само взимат🤔❗
Коментиран от #23
10:44 20.08.2026
20 ХиХи
10:45 20.08.2026
21 Да запитам
10:46 20.08.2026
22 Обективен
Опозицията с “отпадналата необходимост”,по Иво Христов,първо да чете и после да плямпа глупости.
10:47 20.08.2026
23 Знайко
До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":ЕС може да помогне само с ваксини. Не знам дали имат срещу пожари.
10:47 20.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Така де
До коментар #2 от "Тик-Ток":България е антинатовска държава. Никой западен войник няма да тръгне да мре за русофилска България.
10:49 20.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Гражданин.
10:50 20.08.2026
28 Хаген Дас
10:51 20.08.2026
29 ВЧЕРА СПЕЦИАЛНО НАД ЦЕНТРАЛНА
До коментар #2 от "Тик-Ток":БЪЛГАРИЯ ИМАШЕ ЯАААААК КЕЙМ ТРЕЙЛС ОТ СТОТИЦИ САМОЛЕТИ КОИТО СА НАТОВСКИ ЗАЩОТО ДЕ ФАКТО Е МИНАЛ САМО ЕДИН ИЛ 76 ТД НА СССР....
10:52 20.08.2026
30 Ха ха
До коментар #2 от "Тик-Ток":Ако Русия нападне България, а някои от НАТО реши да ни спасява, българите ще се бият срещу натовските войници. Сеир голям.
10:53 20.08.2026
31 смях в залата
Коментиран от #36, #44
10:53 20.08.2026
32 оня с коня
веднъж през 1878 и пак през 1945
прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!
Коментиран от #37
10:53 20.08.2026
33 Ако се запали България
10:53 20.08.2026
34 Руския самолет
10:56 20.08.2026
35 Виене до небесата
10:56 20.08.2026
36 Лудак
До коментар #31 от "смях в залата":Типичен, типичен, колко па да типичен разузнавателен самолет?
10:56 20.08.2026
37 говориш глупусти
До коментар #32 от "оня с коня":Имперска русия, а след това и СССР са преследвали собствените си империалистически цели и са те поробили на два пъти. А тебе направо са те увредили генетично.
10:57 20.08.2026
38 иван костов
10:57 20.08.2026
39 Ако се запали България
Коментиран от #53
10:57 20.08.2026
40 Хмм
10:58 20.08.2026
41 Трол
10:58 20.08.2026
42 ген.Мунчо
Коментиран от #49
10:59 20.08.2026
43 Перо
10:59 20.08.2026
44 Хаген Дас
До коментар #31 от "смях в залата":И какво ще снима бе външния клозет на баба ти!
11:01 20.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 БСТ
11:02 20.08.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Жорко
11:04 20.08.2026
49 Хаген Дас
До коментар #42 от "ген.Мунчо":Има ли какво да разузнават? Външния нужник на баба ти! Имаме два самолета и шест танка, нямаме примитивно противо- дронно отбранение, за всичко разчитаме на съседи!
Коментиран от #54
11:04 20.08.2026
50 бай Мунчо
11:05 20.08.2026
51 Не е удобно
11:06 20.08.2026
52 ?????
Умнокрасивите тролчета се наакаха от един противопожарен руски самолет за Сърбия.
Щял да разузнае не знам квоси.
Кво да разузнае, нали пратихте всичко на Зеленски.
Ама пък миналата година Швеция на нас ни прати два самолета.
Нищо че бяха преоборудвани селскостопански авиони. Ама пък бяха два.
11:08 20.08.2026
53 Така е
До коментар #39 от "Ако се запали България":Пази Боже!
11:08 20.08.2026
54 Ашкусун Радевуглу ефенди
До коментар #49 от "Хаген Дас":Радев е приятел (пoдлога) и на Турция и на Расия 😁
11:08 20.08.2026
55 кравария убер алез
До коментар #45 от "Румен Решетников":А следващите 200 са от тролската ферма на Мирчев и ПП Де Би ли.
С обичайните си глупости. Айде цялото розово войнство по телевизиите
11:09 20.08.2026
56 Летец
11:09 20.08.2026
57 Чакаме
11:09 20.08.2026