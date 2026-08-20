Руски самолет над България: Защо противопожарен Ил-76 взриви мрежата и какво казват законите и властта

ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Прелитането на руски самолет Ил-76 през българското въздушно пространство в сряда вечерта (19 август) предизвика масова вълна от коментари и напрежение в социалните мрежи, както и остри политически реакции.

Машината, собственост на Министерството на извънредните ситуации на Руската федерация, е преминала над страната ни в интервала между 20:14 ч. и 21:05 ч. на път за Сърбия. Преминаването на руски държавен самолет в небето на страна членка на НАТО и ЕС повдигна редица въпроси относно спазването на наложените санкции срещу Москва.

Българските институции реагираха бързо, за да внесат яснота по казуса. Официални изявления от Министерството на външните работи (МВнР) и Министерството на транспорта и съобщенията потвърдиха, че полетът е напълно законен и е съгласуван по установения ред. На фона на притесненията на гражданите обаче, опозицията и управляващите сили влязоха в задочен спор за мотивите зад издаденото разрешение.

Фактите: Какъв е самолетът и защо прелетя над България?

Прелетелият борд е тежкотоварен Ил-76ТДП, известен в авиационните среди като „пожарен бомбардировач“. Това е най-големият руски противопожарен самолет, оборудван със специални вътрешни резервоари, които позволяват изливането на до 42 тона вода наведнъж върху активни огнени огнища.

Машината е изпратена по разпореждане на руския президент Владимир Путин в отговор на официално искане от Белград. Сърбия се бори с мащабни и опустошителни горски пожари (включително в природния парк Делиблатска пещера), които вече изпепелиха над 4000 хектара. Тъй като огнената стихия бушува в близост до западната граница на България и застрашава трансграничните райони, София е съдействала максимално бързо за пропускането на самолета. Бордът е кацнал успешно на летището в град Ниш, където се намира Руско-сръбският хуманитарен център.

Защо социалните мрежи „превъзбудиха“ темата?

Основната причина за паниката и спекулациите в социалните мрежи беше липсата на предварително разгласяване и фактът, че полетът първоначално беше засечен от любители авиодиспечери в платформите за проследяване на въздушния трафик (като Flightradar24). Информацията за навлизането на руския правителствен самолет откъм Черно море се разпространи светкавично след публикации на журналисти и политически анализатори.

В интернет пространството веднага се зародиха конспиративни теории за „тайни преговори“, „превоз на специални товари“ или „дипломатически провокации“. Масло в огъня наля и фактът, че задимяването от сръбските пожари вече беше усетено в София и Западна България дни по-рано, но гражданите не бяха информирани, че за овладяването му ще се използва руска техника.

Какво казват санкциите: Има ли забрана за руски самолети?

След началото на войната в Украйна, Европейският съюз и НАТО наложиха пълна забрана за руски въздухоплавателни средства. Според европейските регламенти на руски самолети (включително управлявани от руски авиопревозвачи или регистрирани в Русия) е строго забранено да излитат, кацат или да прелитат над територията на ЕС.

В текстовете на санкциите обаче съществуват изрични и ясни изключения. Забраната НЕ се прилага в следните случаи:

Аварийни ситуации: Извънредни кацания поради техническа неизправност или липса на гориво за безопасност на пътниците.

Извънредни кацания поради техническа неизправност или липса на гориво за безопасност на пътниците. Хуманитарни мисии: Полети, свързани с оказване на спешна медицинска помощ, спасителни операции или евакуация.

Полети, свързани с оказване на спешна медицинска помощ, спасителни операции или евакуация. Бедствия и аварии: Полети за подкрепа при природни катаклизми, какъвто е случаят с гасенето на трансграничните пожари в Сърбия.

Именно на базата на тези международни изключения и след официална нота от сръбска страна, българското МВнР е дало изрично разрешение за прелитането.

Реакциите на управляващите и политическите сили

Случаят веднага придоби политически характер в София, като мненията се разделиха остро по оста власт – опозиция:

Позицията на институциите: От Министерството на транспорта изтъкнаха, че международното сътрудничество при бедствия е от критично значение, особено когато огънят застрашава българската граница. Всички разрешителни са издадени по законния и строго установен ред.

От Министерството на транспорта изтъкнаха, че международното сътрудничество при бедствия е от критично значение, особено когато огънят застрашава българската граница. Всички разрешителни са издадени по законния и строго установен ред. Реакцията на ГЕРБ-СДС: Депутатът Христо Гаджев първи атакува решението в своя профил във Facebook, определяйки прелитането като потенциално нарушение на санкциите. Той отправи публично питане към министъра на външните работи с какви точно мотиви е дадено изричното разрешение и защо обществеността не е била предупредена.

Депутатът Христо Гаджев първи атакува решението в своя профил във Facebook, определяйки прелитането като потенциално нарушение на санкциите. Той отправи публично питане към министъра на външните работи с какви точно мотиви е дадено изричното разрешение и защо обществеността не е била предупредена. Критиките на опозицията в Сърбия и България: Представители на сръбската опозиция също повдигнаха въпроса защо Белград е потърсил помощ от Москва, а не от Механизма за гражданска защита на Европейския съюз, което индиректно рефлектира и върху политическия дебат у нас.

Към 10:00 часа на 20 август в РВД още не беше получен обратният полетен план на руския Ил-76, което означава, че машината остава базирана в Ниш до приключване на противопожарната операция.