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Руски самолет над България: Защо противопожарен Ил-76 взриви мрежата и какво казват законите и властта

Руски самолет над България: Защо противопожарен Ил-76 взриви мрежата и какво казват законите и властта

20 Август, 2026 10:14, обновена 20 Август, 2026 10:36 1 160 57

  • самолет-
  • пожари-
  • русия-
  • санкции-
  • нато-
  • българия-
  • сърбия-
  • ниш

Хуманитарната мисия на Москва към Ниш разпали политически скандал в София – има ли нарушение на санкциите на ЕС?

Руски самолет над България: Защо противопожарен Ил-76 взриви мрежата и какво казват законите и властта - 1
Снимка: X
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Прелитането на руски самолет Ил-76 през българското въздушно пространство в сряда вечерта (19 август) предизвика масова вълна от коментари и напрежение в социалните мрежи, както и остри политически реакции.

Машината, собственост на Министерството на извънредните ситуации на Руската федерация, е преминала над страната ни в интервала между 20:14 ч. и 21:05 ч. на път за Сърбия. Преминаването на руски държавен самолет в небето на страна членка на НАТО и ЕС повдигна редица въпроси относно спазването на наложените санкции срещу Москва.

Българските институции реагираха бързо, за да внесат яснота по казуса. Официални изявления от Министерството на външните работи (МВнР) и Министерството на транспорта и съобщенията потвърдиха, че полетът е напълно законен и е съгласуван по установения ред. На фона на притесненията на гражданите обаче, опозицията и управляващите сили влязоха в задочен спор за мотивите зад издаденото разрешение.

Фактите: Какъв е самолетът и защо прелетя над България?

Прелетелият борд е тежкотоварен Ил-76ТДП, известен в авиационните среди като „пожарен бомбардировач“. Това е най-големият руски противопожарен самолет, оборудван със специални вътрешни резервоари, които позволяват изливането на до 42 тона вода наведнъж върху активни огнени огнища.

Машината е изпратена по разпореждане на руския президент Владимир Путин в отговор на официално искане от Белград. Сърбия се бори с мащабни и опустошителни горски пожари (включително в природния парк Делиблатска пещера), които вече изпепелиха над 4000 хектара. Тъй като огнената стихия бушува в близост до западната граница на България и застрашава трансграничните райони, София е съдействала максимално бързо за пропускането на самолета. Бордът е кацнал успешно на летището в град Ниш, където се намира Руско-сръбският хуманитарен център.

Защо социалните мрежи „превъзбудиха“ темата?

Основната причина за паниката и спекулациите в социалните мрежи беше липсата на предварително разгласяване и фактът, че полетът първоначално беше засечен от любители авиодиспечери в платформите за проследяване на въздушния трафик (като Flightradar24). Информацията за навлизането на руския правителствен самолет откъм Черно море се разпространи светкавично след публикации на журналисти и политически анализатори.

В интернет пространството веднага се зародиха конспиративни теории за „тайни преговори“, „превоз на специални товари“ или „дипломатически провокации“. Масло в огъня наля и фактът, че задимяването от сръбските пожари вече беше усетено в София и Западна България дни по-рано, но гражданите не бяха информирани, че за овладяването му ще се използва руска техника.

Какво казват санкциите: Има ли забрана за руски самолети?

След началото на войната в Украйна, Европейският съюз и НАТО наложиха пълна забрана за руски въздухоплавателни средства. Според европейските регламенти на руски самолети (включително управлявани от руски авиопревозвачи или регистрирани в Русия) е строго забранено да излитат, кацат или да прелитат над територията на ЕС.

В текстовете на санкциите обаче съществуват изрични и ясни изключения. Забраната НЕ се прилага в следните случаи:

  • Аварийни ситуации: Извънредни кацания поради техническа неизправност или липса на гориво за безопасност на пътниците.
  • Хуманитарни мисии: Полети, свързани с оказване на спешна медицинска помощ, спасителни операции или евакуация.
  • Бедствия и аварии: Полети за подкрепа при природни катаклизми, какъвто е случаят с гасенето на трансграничните пожари в Сърбия.

Именно на базата на тези международни изключения и след официална нота от сръбска страна, българското МВнР е дало изрично разрешение за прелитането.

Реакциите на управляващите и политическите сили

Случаят веднага придоби политически характер в София, като мненията се разделиха остро по оста власт – опозиция:

  • Позицията на институциите: От Министерството на транспорта изтъкнаха, че международното сътрудничество при бедствия е от критично значение, особено когато огънят застрашава българската граница. Всички разрешителни са издадени по законния и строго установен ред.
  • Реакцията на ГЕРБ-СДС: Депутатът Христо Гаджев първи атакува решението в своя профил във Facebook, определяйки прелитането като потенциално нарушение на санкциите. Той отправи публично питане към министъра на външните работи с какви точно мотиви е дадено изричното разрешение и защо обществеността не е била предупредена.
  • Критиките на опозицията в Сърбия и България: Представители на сръбската опозиция също повдигнаха въпроса защо Белград е потърсил помощ от Москва, а не от Механизма за гражданска защита на Европейския съюз, което индиректно рефлектира и върху политическия дебат у нас.

Към 10:00 часа на 20 август в РВД още не беше получен обратният полетен план на руския Ил-76, което означава, че машината остава базирана в Ниш до приключване на противопожарната операция.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Лопата Орешник

    49 1 Отговор
    Мрежата си е цялата, не е взривена! Лъжци!

    10:38 20.08.2026

  • 4 Никой не е

    68 4 Отговор
    взривил мрежата ! Вероятно са се взривили кухите кратуни на Танас и Мирчев най вероятно

    10:39 20.08.2026

  • 5 Гошо

    49 3 Отговор
    Взривили са се шизофренните ви мозъци....

    10:39 20.08.2026

  • 6 Пожарникар с тупалкалозарска пръскачка

    32 1 Отговор
    Тук самолети не ползваме вече.

    10:39 20.08.2026

  • 7 Хохо Бохо

    44 5 Отговор
    Социалните медии гърмят защото там живеят ппдбилните тролове на мирчефффф, които се възпаляват като хемироид при думичката "руски" даже и от руска салата получават тежки психопатии

    10:41 20.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 То си го пише бре

    45 3 Отговор
    (Информацията за навлизането на руския правителствен самолет откъм Черно море се разпространи светкавично след публикации на журналисти и политически анализатори.) Тоест от щатните олигофрени !

    10:41 20.08.2026

  • 10 иван костов

    33 3 Отговор
    Шумните психопати от ппдб/ЛГБТ е крайно време да бъдат настанени в центровете за психическо здраве! Скандално е да се разхождат на свобода!

    10:42 20.08.2026

  • 11 Публикуването

    33 3 Отговор
    на такава статия, само показа, колко са изпростели хората на територята. Русофобията толкова им е замъглила съзнаието, че недай си боже да пламне като в Испания или Франция и чакат въздушни пожарни от НАТО..

    10:42 20.08.2026

  • 12 ХиХи

    24 2 Отговор
    Лама гюру нема да е президен да си знаете пък си тролвайте колкото щете

    10:42 20.08.2026

  • 13 Еврослон

    43 5 Отговор
    Оцапахте се тотално! Забравихте как същите самолети помагаха и на нас много години. Неблагодарно робско племе сме!

    10:42 20.08.2026

  • 14 Гумен Крадев - васал на Путин

    6 36 Отговор
    Нима очаквахте друго?

    Коментиран от #24

    10:42 20.08.2026

  • 15 Винаги братушките са "Добре Дошли"

    30 4 Отговор
    В България. Кво вряцат разните му там нищожества не е важно

    10:43 20.08.2026

  • 16 Мъдрец горен

    30 1 Отговор
    Когато гори при комшиите трябва да помагаме, а не да пречим!

    10:43 20.08.2026

  • 17 Трол

    18 2 Отговор
    Този самолет е бомбардирал мрежата и я е взривил.

    10:43 20.08.2026

  • 18 военен неможач

    24 1 Отговор
    Добре ще е някои от "опозицията", недоволни от хуманитарния самолет, както и работещите в някои медии прри следващия пожар да се понадишат хубаво и след това да се надъхват за каквото и да било.

    10:44 20.08.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    31 2 Отговор
    А защо ЕсеС не помага🤔❓
    Дали защото ЕсеС няма с какво да помага, а и Урсулианците само взимат🤔❗

    Коментиран от #23

    10:44 20.08.2026

  • 20 ХиХи

    30 2 Отговор
    Оня ден педрофилите на мирчека ривеха че пожар замърсевал софия днес ривът че самолет отишал да гаси пожара. Тралалази сър

    10:45 20.08.2026

  • 21 Да запитам

    11 1 Отговор
    Миленчо, гасил ли си пожар?

    10:46 20.08.2026

  • 22 Обективен

    22 1 Отговор
    “Великия” ЕС,просто няма самолети с възможностите и капацитета на тази машина.
    Опозицията с “отпадналата необходимост”,по Иво Христов,първо да чете и после да плямпа глупости.

    10:47 20.08.2026

  • 23 Знайко

    19 1 Отговор

    До коментар #19 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ЕС може да помогне само с ваксини. Не знам дали имат срещу пожари.

    10:47 20.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Така де

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тик-Ток":

    България е антинатовска държава. Никой западен войник няма да тръгне да мре за русофилска България.

    10:49 20.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Гражданин.

    10 2 Отговор
    Абе малоумници България има самолети ,които зареждат в въздуха и бомбардират граждански цели , самолет за гасене на пожар ли няма да допуснете.Къде водите държавата.

    10:50 20.08.2026

  • 28 Хаген Дас

    12 2 Отговор
    Ако медиите не бяха раздухали никой ама абсолютно никой нямаше да разбере! Това е спасителен самолет който в случая помага и на нас пожара да не навлезе на наша територия, все едно да забраниш линейка да премине! Но нашите соросоидни медии трябваше по заповед на десните да вдигнат врява! Знаете ли че ако пожарите преминат у нас не можем да се справим, само дима без огън ви пречеше!

    10:51 20.08.2026

  • 29 ВЧЕРА СПЕЦИАЛНО НАД ЦЕНТРАЛНА

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тик-Ток":

    БЪЛГАРИЯ ИМАШЕ ЯАААААК КЕЙМ ТРЕЙЛС ОТ СТОТИЦИ САМОЛЕТИ КОИТО СА НАТОВСКИ ЗАЩОТО ДЕ ФАКТО Е МИНАЛ САМО ЕДИН ИЛ 76 ТД НА СССР....

    10:52 20.08.2026

  • 30 Ха ха

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тик-Ток":

    Ако Русия нападне България, а някои от НАТО реши да ни спасява, българите ще се бият срещу натовските войници. Сеир голям.

    10:53 20.08.2026

  • 31 смях в залата

    4 10 Отговор
    Това не е самолет който гаси пожари. Това е типичен разузнавателен самолет.

    Коментиран от #36, #44

    10:53 20.08.2026

  • 32 оня с коня

    10 3 Отговор
    русия ни е освободила цели два пъти!!
    веднъж през 1878 и пак през 1945
    прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
    моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
    сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!

    Коментиран от #37

    10:53 20.08.2026

  • 33 Ако се запали България

    8 2 Отговор
    Родните ни атлантенца дали ще се юрнат да гасят? По вероятно е БангаРанга да си припяват ми се струва и да зачезнат за Гърция. Ама той и огъня ще ги последва и после?

    10:53 20.08.2026

  • 34 Руския самолет

    8 2 Отговор
    загаси страстите на еврейчето Миленчо и събските пламтящи гори, които са един хвърлей от българските. Санкции-манкции, еврейски лобита, които са втренчили поглед в небето да не прехвърчи руски комар, който може да им изпие кръвчицата и не само. 😆

    10:56 20.08.2026

  • 35 Виене до небесата

    5 3 Отговор
    Абсолютна параноя и скрита завист, че сърбите могат да разчитат на реална помощ.

    10:56 20.08.2026

  • 36 Лудак

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "смях в залата":

    Типичен, типичен, колко па да типичен разузнавателен самолет?

    10:56 20.08.2026

  • 37 говориш глупусти

    2 5 Отговор

    До коментар #32 от "оня с коня":

    Имперска русия, а след това и СССР са преследвали собствените си империалистически цели и са те поробили на два пъти. А тебе направо са те увредили генетично.

    10:57 20.08.2026

  • 38 иван костов

    8 2 Отговор
    Страховете на байТанасТанас, че това е бил руски десантен самолет дошъл да го залови и прехвърли в подземията на Кремъл, са напълно основателни! От самолета са влезли във връзка с руската подводница в яз.Искър, която ежедневно наблюдава с перископа си лидерът на ДСБ и с групата руски шпиони живеещи под леглото му! Примката около байТанасТанас се затяга!😂😂😂😂😂 Пази се Наско, те са навсякъде!😂😂😂😂😂

    10:57 20.08.2026

  • 39 Ако се запали България

    6 2 Отговор
    От кой може помощ да очакваме ? От НАТЮ ли? Като Франция, Испания, Италия? Олеее майко ...

    Коментиран от #53

    10:57 20.08.2026

  • 40 Хмм

    5 1 Отговор
    както обикновено съюзниците на Хитлер на линия, липса на елементарна човещина, не разбраха че Радев спечели с "Крим е руски, какъв да е"

    10:58 20.08.2026

  • 41 Трол

    4 2 Отговор
    Ей България големи европейци станахте бре,как така нарушавала въздушно пространство на ЕС,ами защо не ревете за европейски заплати бре хайвани,а ревете за самолет който отива да помага на Сърбия,която не е в ЕС

    10:58 20.08.2026

  • 42 ген.Мунчо

    4 1 Отговор
    Вражески разузнавателни самолети прелитат над НАТО-вска България.

    Коментиран от #49

    10:59 20.08.2026

  • 43 Перо

    4 1 Отговор
    Гаджев какви самолети иска, израелски ли? Не вижда ли нашите възможности с хеликоптер със 100 кг кофа и разхода на гориво е повече от пренесената вода! Радев каза, че е минал сезона на пожарите и нямаме нужда от противопожарна авиация, но за частните интереси в земеделието, здравеопазването и енергетика има € милиарди!

    10:59 20.08.2026

  • 44 Хаген Дас

    3 3 Отговор

    До коментар #31 от "смях в залата":

    И какво ще снима бе външния клозет на баба ти!

    11:01 20.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 БСТ

    2 1 Отговор
    Сега разбирам , че е лятал над България , никакви мрежи не са взривени :)

    11:02 20.08.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Жорко

    1 0 Отговор
    Мам.к.а ви подмолни европейчета ,и какво като е минал самолет??Това е с добра кауза и е за пожарите с Сърбия!

    11:04 20.08.2026

  • 49 Хаген Дас

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "ген.Мунчо":

    Има ли какво да разузнават? Външния нужник на баба ти! Имаме два самолета и шест танка, нямаме примитивно противо- дронно отбранение, за всичко разчитаме на съседи!

    Коментиран от #54

    11:04 20.08.2026

  • 50 бай Мунчо

    2 0 Отговор
    Снимаха базата в Безмер и ще предадат снимките на аятоласите.

    11:05 20.08.2026

  • 51 Не е удобно

    0 0 Отговор
    Освен самолети, хълмове и катастрофи нещо друго става ли мисирки в държавата, Баба Алино приключи, за Заеми, Инфлация, Цени, измамите с НЕК, Тецове, боеприпаси и дарения и помощи, милиарди за солари на бивши земеделски земи давали реколта за пример

    11:06 20.08.2026

  • 52 ?????

    0 1 Отговор
    Ха ха.
    Умнокрасивите тролчета се наакаха от един противопожарен руски самолет за Сърбия.
    Щял да разузнае не знам квоси.
    Кво да разузнае, нали пратихте всичко на Зеленски.
    Ама пък миналата година Швеция на нас ни прати два самолета.
    Нищо че бяха преоборудвани селскостопански авиони. Ама пък бяха два.

    11:08 20.08.2026

  • 53 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ако се запали България":

    Пази Боже!

    11:08 20.08.2026

  • 54 Ашкусун Радевуглу ефенди

    2 0 Отговор

    До коментар #49 от "Хаген Дас":

    Радев е приятел (пoдлога) и на Турция и на Расия 😁

    11:08 20.08.2026

  • 55 кравария убер алез

    0 1 Отговор

    До коментар #45 от "Румен Решетников":

    А следващите 200 са от тролската ферма на Мирчев и ПП Де Би ли.
    С обичайните си глупости. Айде цялото розово войнство по телевизиите

    11:09 20.08.2026

  • 56 Летец

    0 0 Отговор
    Това е витлов самолет на 70 години.Как не е паднал се чудя?

    11:09 20.08.2026

  • 57 Чакаме

    0 0 Отговор
    Да се изкаже депутата с ниското чело.

    11:09 20.08.2026