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Иранска заплаха срещу авиобаза „Безмер“: Как реагираха властта, политиците и НАТО след разкритията на Financial Times

Иранска заплаха срещу авиобаза „Безмер“: Как реагираха властта, политиците и НАТО след разкритията на Financial Times

20 Август, 2026 10:53, обновена 20 Август, 2026 11:07 1 222 39

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Техеран е оценил възможностите за удари по американски активи у нас при нова ескалация от страна на Доналд Тръмп; София засили сигурността около военния обект

Иранска заплаха срещу авиобаза „Безмер“: Как реагираха властта, политиците и НАТО след разкритията на Financial Times - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

България се оказа в центъра на глобалното геополитическо напрежение, след като авторитетното международно издание Financial Times публикува доклад, разкриващ плановете на Техеран за разширяване на военния конфликт извън пределите на Близкия изток. Според двама неназовани висши представители на иранския режим, Техеран е разгледал възможността за нанасяне на удари по военни активи на САЩ в Югоизточна Европа и Средиземноморието, като изрично се посочват обекти в България (авиобаза „Безмер“) и остров Кипър. Разкритията предизвикаха незабавни реакции от страна на българските институции, остри политически сблъсъци в Народното събрание и официална позиция на НАТО.

Какво точно гласи заплахата на Техеран?

Според разследването на Financial Times, иранските сили са анализирали потенциални мишени на европейска земя в случай на нова военна ескалация от страна на американския президент Доналд Тръмп. Авиобаза „Безмер“ попада в полезрението на Ислямската република, тъй като през юли българският парламент одобри разполагането на до 8 американски самолета-цистерни KC-135 и 250 военнослужещи за поддръжка и презареждане на въздушни активи между юли и октомври 2026 г..

Иранските източници подчертават, че евентуален удар по тяхна критична инфраструктура от страна на САЩ ще „изкара войната извън региона и ще я пренесе в Европа“. Те допълват, че атаките с дронове срещу британската база Акротири в Кипър и ракетните изпитания с голям обсег вече са послужили като „ясно послание към Европа“ на чия страна да застане в този конфликт.

Реакцията на българските власти: Извънредни мерки в „Безмер“

Българското правителство реагира бързо, като декларира, че ситуацията се следи непрекъснато в координация с международните съюзници.

  • Министърът на отбраната Димитър Стоянов побърза да успокои обществеността, заявявайки, че според официален доклад на Служба „Военно разузнаване“ няма директна заплаха за националната сигурност на страната. Той допълни, че страната ни поддържа постоянен обмен на информация с партньорите от Обединеното кралство и САЩ.
  • Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обаче разкри, че съвместно с МО и под прякото ръководство на министър-председателя са предприели сериозни изпреварващи и засилени мерки за сигурност около самата авиобаза „Безмер“. По думите му, въведените рестрикции и охрана съответстват на много по-високо ниво на заплаха от реално докладваната по линия на разузнавателните служби.

Политическият трус в София: Опозиция и управляващи в челен сблъсък

Новината от Financial Times моментално взриви политическото пространство в България, разпалвайки дебати за въвличането на страната ни в чужди конфликти.

  • ГЕРБ излезе с официална партийна позиция, в която определи информацията като изключително сериозен сигнал. Партията разкритикува правителството за „удобното самоуспокоение“ и поиска свикване на Народното събрание, за да бъдат изслушани службите. От ГЕРБ настояват Министерството на външните работи незабавно да извика иранския посланик в София за официално обяснение.
  • „Продължаваме Промяната“ насочиха критиките си директно към премиера. Председателят на ПП Асен Василев заяви във Фейсбук, че по-ранните уверения на Румен Радев, че страната няма нужда от противоракетни системи Patriot, тъй като опасност няма, са се оказали груба грешка. „Пет години опазихме България от войната, а ни вкараха в нея само за два месеца“, коментира Василев.
  • „Демократична България“ в лицето на съпредседателя Ивайло Мирчев разкритикува институциите за неадекватния и плах отговор на кризата в Близкия изток. Мирчев призова за спешно съвместно заседание на парламентарните комисии по отбрана и външна политика.
  • „Възраждане“ и други по-малки политически формации отново застъпиха тезата, че прокарването на чужди военни интереси и предоставянето на български бази за американски цели поставя под пряк риск живота на българските граждани и националния суверенитет.

НАТО и международната подкрепа

От щабквартирата на НАТО излязоха с категорична позиция, уверявайки, че Алиансът е напълно подготвен да посрещне всякакви заплахи и ще направи всичко необходимо за защитата на своите съюзници.

Междувременно гръцки медии съобщиха, че Министерството на националната отбрана на Гърция вече оценява възможността за спешно разполагане на зенитно-ракетни комплекси Patriot у нас за укрепване на противовъздушната и противобалистичната защита на България, в случай че София отправи официално искане за това.

Анализаторите: Ракетен удар или хибридна диверсия?

Военните експерти и международните анализатори са скептични по отношение на реален ракетен обстрел срещу българска територия, но предупреждават за други сериозни рискове.

Експертът по национална сигурност Йордан Божилов коментира, че публикацията в западните медии е по-скоро част от контролирана информационна война и дипломатически натиск от страна на Техеран, целящ да разедини европейските общества.

Специалистите по Близкия изток, сред които и Руслан Трад, посочват, че най-реалистичната опасност за България остава асиметрична и хибридна. Това включва засилени кибератаки, дезинформационни кампании в социалните мрежи и потенциално активизиране на проирански прокси структури (като Хизбула) за извършването на саботажи или терористични актове на европейска територия, подобни на атентата в Бургас през 2012 г..

Службите за сигурност и МВР остават в режим на засилена бдителност, като се очаква в следващите часове темата да бъде подложена на обсъждане на най-високо държавно ниво.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гларус

    17 3 Отговор
    Украински гражданин с временна закрила побягна от полицаи в централната част на Бургас и при преследването изхвърли плик с около 100 грама марихуана, съобщиха от ОДМВР в морския град.

    Коментиран от #25

    11:07 20.08.2026

  • 2 ген.Мунчо

    14 6 Отговор
    Аз ще се снишавам пък може да ми се размине, ако ли не ще ида да измоля от моя господар Ердоган 😃

    11:11 20.08.2026

  • 3 Копейки,

    6 12 Отговор
    Американците дойдоха.😆🤣😂

    Коментиран от #26

    11:11 20.08.2026

  • 4 Брой нямат лъжите и фейковете

    12 3 Отговор
    обявени за "разкрития на Financial Times" ! Или трябва примери да даваме. Той Путин впрочем не умря ли два, три пъти от рак?

    Коментиран от #8

    11:11 20.08.2026

  • 5 Светкавично

    10 2 Отговор
    Вдигнаха осигуровките на МО и МВР.

    11:11 20.08.2026

  • 6 провинциалист

    11 15 Отговор
    Не съм чул далечен и малък Иран да ни е обявил за неприятелска държава за разлика от голяма и близка Русия, която бива засипвана с наши снаряди и куршуми, но ние нямаме проблем с това.

    Коментиран от #29, #38

    11:11 20.08.2026

  • 7 Нямало

    14 3 Отговор
    директна заплаха за България , "успокоил" министЕра Стоянов гражданите ?! А индиректна ?

    11:12 20.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 254689

    4 0 Отговор
    Страх лозе пази?

    11:13 20.08.2026

  • 10 Хаген Дас

    13 4 Отговор
    България се оказа в центъра на глобалното геополитическо напрежение, след като авторитетното международно издание Financial Times! На тези за това им плащат, да всяват смут със своята пропаганда! Щом като сме цел и не сме защитени защо американците не си преместят щайгите!

    11:13 20.08.2026

  • 11 провинциалист

    9 4 Отговор
    Нещо секнаха рекламите на чл. 5... Що ли?

    Коментиран от #18, #22, #27

    11:14 20.08.2026

  • 12 Член 55

    15 4 Отговор
    Какви глупости моля какво НАТО, какъв Евросъюз, какъв член 5? Нападението над американските бази в близкия изток, не е ли нападение над страна членка на НАТО? Къде е Рютето, къде е Кая? Защо не "активират" прословутия ( любим и на Цв. Ризовата) член? И като го активират какво? Бог да пази Нефтохим.

    11:15 20.08.2026

  • 13 Селянин

    9 3 Отговор
    "Партньорите от обединеното кралство и сащ" да се чете "Господарите от обединеното кралство и сащ"....

    11:16 20.08.2026

  • 14 име

    6 4 Отговор
    Иранците да думкат всичко краварско, нaглocаксонско и ционистко в Израел, Кипър, България и Косово. Както ги изгониха от Арабския полуостров, така и от тук могат да ги изгонят.

    Коментиран от #30

    11:18 20.08.2026

  • 15 Аз пичове

    7 2 Отговор
    На авиобаза „Безмер“ нямам нищо и въобще не ми пука какво ще се случи с нея. Ако я няма лично аз ще съм по доволен да си призная. Където бази има цените на имотите на около са близки до нула. Ама не близки а са направо непродаваеми !

    Коментиран от #20

    11:19 20.08.2026

  • 16 Госあ

    6 3 Отговор
    Единствените мерки, които банановата ни република мое да земе е да изсели хората в близост до базата! 😂 Тогава нема проблем, нека думкат на воля! Кеф! И пак добре, че Радев ги премести там, а не както петроханци и тикви и чалгари ги беха паркирали на летище София!

    11:19 20.08.2026

  • 17 Безопасен с..ек...з

    9 1 Отговор
    Двама си мерят мерилата, а ние до тях с отвит г.., А като бяха на летище София по-безопасно ли беше, а Гюров

    11:20 20.08.2026

  • 18 В отпуска са!

    4 0 Отговор

    До коментар #11 от "провинциалист":

    "Военно почивно дело" в х. Орбита не може да им насмогне

    11:21 20.08.2026

  • 19 Лопата Орешник

    11 1 Отговор
    Евтини манипулации! Иран не ни е заплашвал! Да се позоваваш на Файненшъл Таймс е същото, като една жена на пазара каза! Наглосаксонците ни заплашват, не Иран! Помнете!

    11:24 20.08.2026

  • 20 Щото всеки един момент

    7 1 Отговор

    До коментар #15 от "Аз пичове":

    Може да ти бъде отчуждена и национализирана по 28,9 евро декара. Както и в Румъния се случи впрочем. Златни земи в Добруджа им ги вземаха на хората по 30 евро че и ги спукаха от бой когато протестираха ... Естествено че за нашите медии това не беше новина. Преди предишните избори лятото беше, дето ги отмениха

    11:26 20.08.2026

  • 21 И още....

    4 6 Отговор
    По-безхаберни управляващи не сме имали! Виновни за ситуацията и напрежението са те, както и всички, които са ги избрали!

    Коментиран от #31

    11:27 20.08.2026

  • 22 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "провинциалист":

    Кво му е на пл 5...че нещо не са разбра...

    Коментиран от #32, #39

    11:28 20.08.2026

  • 23 Така наречените

    4 2 Отговор
    Европейци са рафинирани лъжци и интриганти. За съжаление вие сте идд имоти. А ако в страната падне само една бомба, текущите бооклуци ще оттекат в канализацията. То бива мижитурщина, но чак такава директна лакейска Yes-щина не е бивала. БГ офицер ли е начело или поредният американски слуга?!

    11:29 20.08.2026

  • 24 ГОЛЕМ СМЕХ

    5 0 Отговор
    Кой казва че Иран ни заплашва с война

    11:29 20.08.2026

  • 25 Да........

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гларус":

    Крайно време е да се махат тия нагли навлеци! Достатъчно проблеми си имаме покрай радеф, и без тях.

    11:29 20.08.2026

  • 26 Демо-медии

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Копейки,":

    Една жена казала на пазара..

    11:30 20.08.2026

  • 27 ГОЛЕМ СМЕХ

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "провинциалист":

    Не знам ОАЕ, Сауадитска Арабия , Катар, Кувейт да са в ....НАТО.

    11:30 20.08.2026

  • 28 абе, евроатлантиците

    5 2 Отговор
    Сключил си договор. Подписал си се. Гордял си се, че си в клуба на силните... Е, в тоя клуб се плаща членски внос. И той не винаги е с пари. Понякога е в компромиси, задължения и реален риск...
    спазваме това, под което сами сме се подписали, или спираме да се правим на велики съюзници, когато ни отърва, и на уплашени гълъби, когато сметката дойде на масата...

    11:31 20.08.2026

  • 29 Ха-ха

    3 6 Отговор

    До коментар #6 от "провинциалист":

    Бомбите на "братушките" ни, са най- най-предпочитани. Всеки копейкажия би загинал с чест и гордост от тях.

    11:33 20.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 И още, вземи се в ръце!

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "И още....":

    Четири десетилетия разграбвахте и продавахте държавата, а сега виновни последните. Те че не струват, вярно - не струват, но да завариш лакейско сметище и да го превърнеш в поле на доблест и уважение, не става. Напротив, слугинажът се задълбочава. А върховете декламират комсомолски лозунги и демократични клишета.

    11:37 20.08.2026

  • 32 провинциалист

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    На фона на страхуването с Иран болезнено липсват смели официални изказвания, че сме неприкосновени за Иран, защото цялото НАТО само чака повод да задейства чл. 5. Това му е.

    11:39 20.08.2026

  • 33 Даа

    2 0 Отговор
    Иранците працнаха ,и нашите се нас ра ха

    11:50 20.08.2026

  • 34 Аййдее

    0 3 Отговор
    Копеите пак са от страната на булката

    11:53 20.08.2026

  • 35 Дедовия

    0 1 Отговор
    Като си заровиха малките главички още по-надълбоко в пясъка

    11:54 20.08.2026

  • 36 Мишел

    1 1 Отговор
    Иран нищо не губи, ако удари България с ракети, само закача една грамадна обица на ухото на евронатовците.

    12:13 20.08.2026

  • 37 Като чета реакциите и коментарите

    2 0 Отговор
    Се питам как не се намери един журналист да направи интервю с авторите на статията. Може и да не е много политкоректно, но вместо да се разтягат локуми и що има опозиционен политик да взима отношение за да не го забравят, може би трябваше да се опитаме да разберем доколко можем да вярваме на тези "разкрития" и тогава да вдигаме патаклама.

    12:15 20.08.2026

  • 38 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "провинциалист":

    Малкият Иран е с 15 пъти по голяма територия и население от България и има реален потенциал да създаде ядрени оръжия, не чушкопеци.

    12:20 20.08.2026

  • 39 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":

    Член 5 не действа при ядрени оръжия.

    12:22 20.08.2026