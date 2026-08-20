Иранска заплаха срещу авиобаза „Безмер“: Как реагираха властта, политиците и НАТО след разкритията на Financial Times

България се оказа в центъра на глобалното геополитическо напрежение, след като авторитетното международно издание Financial Times публикува доклад, разкриващ плановете на Техеран за разширяване на военния конфликт извън пределите на Близкия изток. Според двама неназовани висши представители на иранския режим, Техеран е разгледал възможността за нанасяне на удари по военни активи на САЩ в Югоизточна Европа и Средиземноморието, като изрично се посочват обекти в България (авиобаза „Безмер“) и остров Кипър. Разкритията предизвикаха незабавни реакции от страна на българските институции, остри политически сблъсъци в Народното събрание и официална позиция на НАТО.
Какво точно гласи заплахата на Техеран?
Според разследването на Financial Times, иранските сили са анализирали потенциални мишени на европейска земя в случай на нова военна ескалация от страна на американския президент Доналд Тръмп. Авиобаза „Безмер“ попада в полезрението на Ислямската република, тъй като през юли българският парламент одобри разполагането на до 8 американски самолета-цистерни KC-135 и 250 военнослужещи за поддръжка и презареждане на въздушни активи между юли и октомври 2026 г..
Иранските източници подчертават, че евентуален удар по тяхна критична инфраструктура от страна на САЩ ще „изкара войната извън региона и ще я пренесе в Европа“. Те допълват, че атаките с дронове срещу британската база Акротири в Кипър и ракетните изпитания с голям обсег вече са послужили като „ясно послание към Европа“ на чия страна да застане в този конфликт.
Реакцията на българските власти: Извънредни мерки в „Безмер“
Българското правителство реагира бързо, като декларира, че ситуацията се следи непрекъснато в координация с международните съюзници.
- Министърът на отбраната Димитър Стоянов побърза да успокои обществеността, заявявайки, че според официален доклад на Служба „Военно разузнаване“ няма директна заплаха за националната сигурност на страната. Той допълни, че страната ни поддържа постоянен обмен на информация с партньорите от Обединеното кралство и САЩ.
- Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев обаче разкри, че съвместно с МО и под прякото ръководство на министър-председателя са предприели сериозни изпреварващи и засилени мерки за сигурност около самата авиобаза „Безмер“. По думите му, въведените рестрикции и охрана съответстват на много по-високо ниво на заплаха от реално докладваната по линия на разузнавателните служби.
Политическият трус в София: Опозиция и управляващи в челен сблъсък
Новината от Financial Times моментално взриви политическото пространство в България, разпалвайки дебати за въвличането на страната ни в чужди конфликти.
- ГЕРБ излезе с официална партийна позиция, в която определи информацията като изключително сериозен сигнал. Партията разкритикува правителството за „удобното самоуспокоение“ и поиска свикване на Народното събрание, за да бъдат изслушани службите. От ГЕРБ настояват Министерството на външните работи незабавно да извика иранския посланик в София за официално обяснение.
- „Продължаваме Промяната“ насочиха критиките си директно към премиера. Председателят на ПП Асен Василев заяви във Фейсбук, че по-ранните уверения на Румен Радев, че страната няма нужда от противоракетни системи Patriot, тъй като опасност няма, са се оказали груба грешка. „Пет години опазихме България от войната, а ни вкараха в нея само за два месеца“, коментира Василев.
- „Демократична България“ в лицето на съпредседателя Ивайло Мирчев разкритикува институциите за неадекватния и плах отговор на кризата в Близкия изток. Мирчев призова за спешно съвместно заседание на парламентарните комисии по отбрана и външна политика.
- „Възраждане“ и други по-малки политически формации отново застъпиха тезата, че прокарването на чужди военни интереси и предоставянето на български бази за американски цели поставя под пряк риск живота на българските граждани и националния суверенитет.
НАТО и международната подкрепа
От щабквартирата на НАТО излязоха с категорична позиция, уверявайки, че Алиансът е напълно подготвен да посрещне всякакви заплахи и ще направи всичко необходимо за защитата на своите съюзници.
Междувременно гръцки медии съобщиха, че Министерството на националната отбрана на Гърция вече оценява възможността за спешно разполагане на зенитно-ракетни комплекси Patriot у нас за укрепване на противовъздушната и противобалистичната защита на България, в случай че София отправи официално искане за това.
Анализаторите: Ракетен удар или хибридна диверсия?
Военните експерти и международните анализатори са скептични по отношение на реален ракетен обстрел срещу българска територия, но предупреждават за други сериозни рискове.
Експертът по национална сигурност Йордан Божилов коментира, че публикацията в западните медии е по-скоро част от контролирана информационна война и дипломатически натиск от страна на Техеран, целящ да разедини европейските общества.
Специалистите по Близкия изток, сред които и Руслан Трад, посочват, че най-реалистичната опасност за България остава асиметрична и хибридна. Това включва засилени кибератаки, дезинформационни кампании в социалните мрежи и потенциално активизиране на проирански прокси структури (като Хизбула) за извършването на саботажи или терористични актове на европейска територия, подобни на атентата в Бургас през 2012 г..
Службите за сигурност и МВР остават в режим на засилена бдителност, като се очаква в следващите часове темата да бъде подложена на обсъждане на най-високо държавно ниво.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гларус
Коментиран от #25
11:07 20.08.2026
2 ген.Мунчо
11:11 20.08.2026
3 Копейки,
Коментиран от #26
11:11 20.08.2026
4 Брой нямат лъжите и фейковете
Коментиран от #8
11:11 20.08.2026
5 Светкавично
11:11 20.08.2026
6 провинциалист
Коментиран от #29, #38
11:11 20.08.2026
7 Нямало
11:12 20.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 254689
11:13 20.08.2026
10 Хаген Дас
11:13 20.08.2026
11 провинциалист
Коментиран от #18, #22, #27
11:14 20.08.2026
12 Член 55
11:15 20.08.2026
13 Селянин
11:16 20.08.2026
14 име
Коментиран от #30
11:18 20.08.2026
15 Аз пичове
Коментиран от #20
11:19 20.08.2026
16 Госあ
11:19 20.08.2026
17 Безопасен с..ек...з
11:20 20.08.2026
18 В отпуска са!
До коментар #11 от "провинциалист":"Военно почивно дело" в х. Орбита не може да им насмогне
11:21 20.08.2026
19 Лопата Орешник
11:24 20.08.2026
20 Щото всеки един момент
До коментар #15 от "Аз пичове":Може да ти бъде отчуждена и национализирана по 28,9 евро декара. Както и в Румъния се случи впрочем. Златни земи в Добруджа им ги вземаха на хората по 30 евро че и ги спукаха от бой когато протестираха ... Естествено че за нашите медии това не беше новина. Преди предишните избори лятото беше, дето ги отмениха
11:26 20.08.2026
21 И още....
Коментиран от #31
11:27 20.08.2026
22 НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ
До коментар #11 от "провинциалист":Кво му е на пл 5...че нещо не са разбра...
Коментиран от #32, #39
11:28 20.08.2026
23 Така наречените
11:29 20.08.2026
24 ГОЛЕМ СМЕХ
11:29 20.08.2026
25 Да........
До коментар #1 от "Гларус":Крайно време е да се махат тия нагли навлеци! Достатъчно проблеми си имаме покрай радеф, и без тях.
11:29 20.08.2026
26 Демо-медии
До коментар #3 от "Копейки,":Една жена казала на пазара..
11:30 20.08.2026
27 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #11 от "провинциалист":Не знам ОАЕ, Сауадитска Арабия , Катар, Кувейт да са в ....НАТО.
11:30 20.08.2026
28 абе, евроатлантиците
спазваме това, под което сами сме се подписали, или спираме да се правим на велики съюзници, когато ни отърва, и на уплашени гълъби, когато сметката дойде на масата...
11:31 20.08.2026
29 Ха-ха
До коментар #6 от "провинциалист":Бомбите на "братушките" ни, са най- най-предпочитани. Всеки копейкажия би загинал с чест и гордост от тях.
11:33 20.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 И още, вземи се в ръце!
До коментар #21 от "И още....":Четири десетилетия разграбвахте и продавахте държавата, а сега виновни последните. Те че не струват, вярно - не струват, но да завариш лакейско сметище и да го превърнеш в поле на доблест и уважение, не става. Напротив, слугинажът се задълбочава. А върховете декламират комсомолски лозунги и демократични клишета.
11:37 20.08.2026
32 провинциалист
До коментар #22 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":На фона на страхуването с Иран болезнено липсват смели официални изказвания, че сме неприкосновени за Иран, защото цялото НАТО само чака повод да задейства чл. 5. Това му е.
11:39 20.08.2026
33 Даа
11:50 20.08.2026
34 Аййдее
11:53 20.08.2026
35 Дедовия
11:54 20.08.2026
36 Мишел
12:13 20.08.2026
37 Като чета реакциите и коментарите
12:15 20.08.2026
38 Мишел
До коментар #6 от "провинциалист":Малкият Иран е с 15 пъти по голяма територия и население от България и има реален потенциал да създаде ядрени оръжия, не чушкопеци.
12:20 20.08.2026
39 Мишел
До коментар #22 от "НАТО НИ БРАНИ, ЕС НИ ХРАНИ":Член 5 не действа при ядрени оръжия.
12:22 20.08.2026