Как чуждите медии виждат Делян Пеевски

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В чуждестранната преса Делян Пеевски рядко присъства само като депутат или партиен лидер. В продължение на години той е описван като „олигарх“, медиен магнат и политик с влияние, което надхвърля официалната му длъжност. През 2025 и 2026 г. международните публикации все по-често го представят като един от най-влиятелните политически фактори в България.

Този образ се оформя постепенно. В началото той е свързан с бързото израстване на Пеевски в политиката и с ролята му в медийния и бизнес сектор. През 2013 г. кандидатурата му за председател на Държавната агенция „Национална сигурност“ предизвика масови протести и се превърна в символ на недоверието към задкулисните зависимости между институции, бизнес и партии.

От медийно влияние до санкции

„Репортери без граници“ определи Пеевски като най-видимия символ на модел, при който политическа власт, бизнес интереси и медии се преплитат. Организацията отбелязва, че макар той да е продал медийните си активи, влиянието му върху медийната среда остава проблематично. В американски правителствен доклад от 2020 г. Пеевски е описан като бизнесмен и депутат, свързан с контрол върху значителна част от печатната медийна среда.

Най-силният международен етикет идва през юни 2021 г. Тогава Съединените щати включват Пеевски в санкционния режим по глобалния закон „Магнитски“. Държавният департамент заявява, че като депутат той е използвал Илко Желязков като посредник за търговия с влияние и плащане на подкупи, за да се предпази от обществен контрол и да упражнява влияние върху ключови институции и сектори.

Американското финансово министерство го определя като „олигарх“ и го обвинява в редовно участие в корупционни действия, влияние и подкупи. Това са мотиви за административни санкции, а не съдебна присъда. Пеевски отхвърля обвиненията и заявява, че санкциите не отговарят на фактите.

През февруари 2023 г. Великобритания също наложи санкции на Пеевски. Лондон посочи подозрения за сериозна корупция, включително опити чрез подкупи и медийната му империя да бъде упражняван контрол над ключови институции и обществени сектори.

„Булгартабак“, Турция и неясните бизнес връзки

Името на Пеевски се появява и в международни публикации за приватизацията и дейността на „Булгартабак“. Турски официални доклади свързват цигари на компанията с контрабандни маршрути към Турция и Близкия изток. Турски медии съобщават, че марката „Престиж“ е била сред най-често засичаните при нелегален внос на цигари. Самата „Булгартабак“ отрича да носи отговорност за незаконни продажби, извършвани от трети страни.

Пеевски публично обявява дялово участие в холдинга през 2015 г., а през следващата година заявява, че се оттегля от нови бизнес проекти в България заради медийна кампания срещу него. Разследващи организации обаче продължават да описват отношенията около „Булгартабак“, Корпоративна търговска банка и медийните активи като част от непрозрачна бизнес мрежа.

Как изглежда той днес

След включването му в „Пандора Пейпърс“ през 2021 г. Пеевски вече не е представян само като богат български политик. В международните публикации той е едновременно санкциониран бизнесмен, лидер на политическа формация и човек, който успява да запази значително влияние въпреки ограниченията.

„Юрактив“ писа през юли 2026 г., че данни за 227 излизания от България на Пеевски, 181 от които с частни полети, са предизвикали въпроси доколко американските и британските санкции ограничават реално действията му. В публикацията е цитиран самият Пеевски с думите: „Нито една санкция не работи в България.“

Асошиейтед прес го поставя в центъра на общественото недоволство от корупцията и политическата нестабилност в страната, като го описва като политик и олигарх под санкции на Съединените щати и Великобритания. Така в очите на чуждестранната преса Пеевски се превръща от спорен медиен и бизнес играч в тест за това докъде се простира влиянието на един санкциониран политик върху държавните институции и управлението.

Източници: apnews.com, euractiv.com, occrp.org