Дузпа на Салах в последната минута спаси Ливърпул срещу Бърнли

14 Септември, 2025 18:11 489 1

Шампионите са с пълен актив след четири кръга и са едноличен лидер в класирането

Дузпа на Салах в последната минута спаси Ливърпул срещу Бърнли - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ливърпул бе напът да загуби първи точки във Висшата лига, но късен гол от дузпа на Мохамед Салах в петата минута на добавеното време донесе успеха на тима на Арне Слот. Така шампионите са с пълен актив след четири кръга и са едноличен лидер в класирането, предаде БТА. Срещата завърши с победа на шампионите с 1:0.

Домакините от Бърнли имаха възможност първи да открият резултата още в седмата минута, но шутът на Джейдън Антъни премина над напречната греда. Доминик Собослай отговори с опасен удар за Ливърпул, който профуча покрай вратата. Вратарят на домакините Мартин Дубравка спаси удар на Анди Робъртсън.

След почивката Райън Гравебах от шампионите удари греда.

В 84-ата минута ситуацията на Бърнли стана много тежка, след като Лесли Угочукву бе изгонен от терена заради втори жълт картон. Драмата настъпи при центрирането на Джереми Фримпонг центрира, а Ханибал Мехбри от домакините игра с ръка, макар и с гръб към топката. Салах се нагърби с изпълнението на дузпата и вкара топката под напречната греда за ценните три точки.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тото

    3 0 Отговор
    Класика в английската футболна лига. Червен картон и "дузпа" дълбоко в добавеното време за правилния отбор!

    18:29 14.09.2025

