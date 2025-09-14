Брентфорд шокира Челси в добавеното време

Челси пропусна златен шанс да се върне с три точки от гостуването на Брентфорд, след като допусна изравнителен гол в четвъртата минута на добавеното време. Срещата завърши драматично 2:2, а лондонското дерби предложи всичко – обрати, пропуски и късен шок за тима на Маурисио Почетино.

Мачът започна вихрено, като още в първите минути домакините показаха, че няма да се затворят. В 35-ата минута Кевин Шаде реализира след светкавична контраатака – негов десети гол за Брентфорд, като всички предишни бяха носили победи.

Греда лиши Енцо Фернандес от изравняване преди паузата, но след почивката „сините“ промениха сценария. В 56-ата минута резервата Коул Палмър възстанови равенството, а в 84-ата Мойсес Кайседо се възползва от грешка в защитата и с прецизен удар направи резултата 1:2.

Когато изглеждаше, че Челси ще си тръгне с успеха, Брентфорд хвърли всичко напред. В дълбокото продължение домакините спечелиха тъч, последва разбъркване, при което топката стигна до Фабио Карвальо. Португалецът не сбърка и с точен удар донесе точката на „пчелите“. Брентфорд демонстрира характер и се възползва от всяка пролука, докато Челси отново показа, че страда от липса на концентрация в решителните моменти. Маурисио Почетино може да е доволен от реакцията на отбора си след почивката, но изпуснатата победа оставя усещане за пропусната възможност.