На страницата на Сдружение „Червени сърца“, съставено от фенове на ЦСКА, се появи публикация, неодобряваща поведението на щаба на червените след победата с 3:1 над Септември София.

В социалните мрежи се разпространи снимка с щастливите футболисти, които отпразнуваха бурно първата победа за сезона, дошла едва в 8-я кръг, с два гола дълбоко в добавеното време.

Статусът на Червени сърца бързо събра одобрение от фенове на столичния тим, а лидерът на Сектор Г Иван Велчев написа, че е абсолютно съгласен с изложената теза.

Ето какво написаха от Сдружение „Червени сърца“:

"Тази снимка показва очевидната причина за състоянието на ЦСКА – неразбиране на ценностната система от сегашните играчи и треньор. ЦСКА не се радва на такива победи.

След такива победи си събираш нещата в съблекалнята, стискаш си ръцете със съотборниците и с наведена глава си тръгваш с дълбоко извинение пред феновете.

Разбирам, че има огромно напрежение в отбора, но то е защото треньорът е слаб и няма смелост и самочувствие. ДНК-то на ЦСКА е ШАМПИОНСКО и да биеш Септември е въпрос само на 90 минути.

Ако никой в клуба не разбира това е много тъжно."