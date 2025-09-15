Североизточно дерби закрива кръга в Първа лига: Черно море домакинства на Добруджа

Черно море Варна и Добруджа Добрич закриват осмия кръг в еfbet Лига. Срещата на "Тича" е от 20:30ч. с главен съдия Димитър Димитров.

Черно море Варна е пети в класирането с 12 точки. В групата на Илиан Илиев след продължително възстановяване се завръща Андреас Калкан. Румънецът претърпя операция на коляното, което го извади от терените за повече от 10 месеца. Аут за срещата са Берк Бейхан, Димитър Тонев и Жоао Бандаро, които са с травми. Варненци записаха равенство и загуба в последните си два мача.

Добруджа Добрич е в серия от три поредни загуби. Новакът в елита заема 13-ата позиция в таблицата с шест точки. По време на паузата за националните отбори Добруджа подсили сериозно редиците с Матеус Леони, Диого Мадалено, Монтасар Трики, Анхел Пуерто и Аарон Апия. Клубът се раздели по взаимно съгласие с Румен Руменов, Ивайло Климентов и Ангел Ангелов.