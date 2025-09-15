Новини
Спорт »
Световен футбол »
Барселона получи отлични новини: Френки де Йонг отново е на линия за Шампионската лига

Барселона получи отлични новини: Френки де Йонг отново е на линия за Шампионската лига

15 Септември, 2025 19:18 274 0

  • барселона -
  • френки де йонг-
  • тренировки-
  • шампионската лига -
  • нюкасъл

Нидерландският полузащитник е преодолял травмата

Барселона получи отлични новини: Френки де Йонг отново е на линия за Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона може да си отдъхне – една от най-важните фигури в състава, Френки де Йонг, се завърна към пълноценни тренировки и е готов да помогне на отбора в предстоящия сблъсък от Шампионската лига срещу Нюкасъл.

Каталунските медии съобщават, че нидерландският полузащитник е преодолял травмата, която го извади от строя през последните дни.

Припомняме, че Де Йонг получи мускулно разтежение в десния крак по време на лагера на националния отбор на Нидерландия.

След консултация между медицинския щаб на Барселона, треньорите и самия футболист, бе взето решение той да пропусне двубоя с Валенсия, за да не се рискува с влошаване на състоянието му. Тази предпазливост се оказа печеливша – халфът вече тренира наравно със съотборниците си и демонстрира отлична форма.

Очаква се Де Йонг да пътува с отбора за Англия още в сряда, където Барселона ще се изправи срещу амбициозния тим на Нюкасъл в четвъртък вечер.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ