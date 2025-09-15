Барселона получи отлични новини: Френки де Йонг отново е на линия за Шампионската лига

Барселона може да си отдъхне – една от най-важните фигури в състава, Френки де Йонг, се завърна към пълноценни тренировки и е готов да помогне на отбора в предстоящия сблъсък от Шампионската лига срещу Нюкасъл.

Каталунските медии съобщават, че нидерландският полузащитник е преодолял травмата, която го извади от строя през последните дни.

Припомняме, че Де Йонг получи мускулно разтежение в десния крак по време на лагера на националния отбор на Нидерландия.

След консултация между медицинския щаб на Барселона, треньорите и самия футболист, бе взето решение той да пропусне двубоя с Валенсия, за да не се рискува с влошаване на състоянието му. Тази предпазливост се оказа печеливша – халфът вече тренира наравно със съотборниците си и демонстрира отлична форма.

Очаква се Де Йонг да пътува с отбора за Англия още в сряда, където Барселона ще се изправи срещу амбициозния тим на Нюкасъл в четвъртък вечер.