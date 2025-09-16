Еспаньол диша във врата на Реал и Барса, като удари и Майорка в драматичен сблъсък с много обрати

Еспаньол записа ценен успех с 3:2 срещу Майорка в двубой от 4-ия кръг на Ла Лига, който предложи всичко – ранен аванс, червен картон, дузпи и късна развръзка.

Каталунците започнаха ударно и само за четвърт час взеха солидна преднина – Пере Мила откри резултата в 20-ата минута, а малко по-късно Роберто Фернандес удвои за 2:0.

В самия край на първото полувреме обаче играта се обърна. Ведат Мурики върна едно попадение от дузпа, а секунди преди паузата голмайсторът на Еспаньол Пере Мила бе изгонен с директен червен картон.

С числено предимство през втората част Майорка натисна и заслужено стигна до изравняване – отново чрез Мурики, който реализира втория си гол в 65-ата минута.

Радостта на гостите обаче се оказа кратка. Новото попълнение на Еспаньол Кике Гарсия се появи в игра в 72-ата минута и малко след това пое ролята на герой – той реализира дузпа в 81-ата и донесе победата на домакините.

След този успех каталунците вече събират 10 точки – толкова, колкото има и Барселона. Майорка остава с едва една точка и все още търси първата си победа в сезона.