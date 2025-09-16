Новини
Спорт »
Световен футбол »
Еспаньол диша във врата на Реал и Барса, като удари и Майорка в драматичен сблъсък с много обрати

Еспаньол диша във врата на Реал и Барса, като удари и Майорка в драматичен сблъсък с много обрати

16 Септември, 2025 06:54 445 0

  • еспаньол -
  • успех-
  • майорка-
  • ла лига-
  • роберто фернандес

Червен картон, дузпи и късен гол решиха зрелището в Каталуня

Еспаньол диша във врата на Реал и Барса, като удари и Майорка в драматичен сблъсък с много обрати - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Еспаньол записа ценен успех с 3:2 срещу Майорка в двубой от 4-ия кръг на Ла Лига, който предложи всичко – ранен аванс, червен картон, дузпи и късна развръзка.

Каталунците започнаха ударно и само за четвърт час взеха солидна преднина – Пере Мила откри резултата в 20-ата минута, а малко по-късно Роберто Фернандес удвои за 2:0.

В самия край на първото полувреме обаче играта се обърна. Ведат Мурики върна едно попадение от дузпа, а секунди преди паузата голмайсторът на Еспаньол Пере Мила бе изгонен с директен червен картон.

С числено предимство през втората част Майорка натисна и заслужено стигна до изравняване – отново чрез Мурики, който реализира втория си гол в 65-ата минута.

Радостта на гостите обаче се оказа кратка. Новото попълнение на Еспаньол Кике Гарсия се появи в игра в 72-ата минута и малко след това пое ролята на герой – той реализира дузпа в 81-ата и донесе победата на домакините.

След този успех каталунците вече събират 10 точки – толкова, колкото има и Барселона. Майорка остава с едва една точка и все още търси първата си победа в сезона.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ