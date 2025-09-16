Шампионската лига се завръща: Вълнуващи сблъсъци и нови надежди по европейските терени

Футболната магия на Шампионската лига отново завладява Европа! Днес феновете ще станат свидетели на първите двубои от основната фаза, които обещават незабравими емоции и драматични обрати. В програмата са предвидени шест срещи, разпределени в два часови пояса – началото ще бъде дадено с два мача от 19:45 ч., а останалите четири ще стартират в 22:00 ч.

В Билбао местният Атлетик ще се опита да се върне на победния път след неочакваното поражение от Алавес през уикенда. Баските, които до този момент се радваха на три поредни успеха в Ла Лига, приемат амбициозния Арсенал. Лондончани пристигат в Испания окрилени от убедителната си победа над Нотингам Форест (3:0) и с нови попълнения, които ги нареждат сред основните претенденти за трофея.

В Нидерландия ПСВ ще се изправи срещу белгийския Роял Юнион СЖ. Макар домакините да са сочени за фаворити, историята показва, че сблъсъците между отбори от двете съседни страни често поднасят изненади. Футболните страсти ще кипят до последния съдийски сигнал!

На "Луж" Бенфика ще се опита да вземе трите точки срещу шампиона на Азербайджан – Карабах. Въпреки че португалците са фаворити, гостите разполагат с достатъчно класа и опит, за да затруднят именития си съперник.

На "Сантиаго Бернабеу" Реал Мадрид ще се стреми да избегне грешките от миналия сезон и да започне с победа срещу френския Марсилия. Испанският гранд не може да си позволи отпускане, тъй като съставът на ОМ е изпълнен с талант и амбиция.

В английската столица Тотнъм ще премери сили с Виляреал. "Шпорите" са в подем след категоричния успех над Уест Хам и силния старт в Премиър лийг, но испанският тим е доказал, че не се плаши от големите битки на европейската сцена.

В Торино Ювентус ще се изправи срещу Борусия Дортмунд в един от най-очакваните мачове на вечерта. "Бианконерите" са във възход след драматичната победа над Интер, но и германците демонстрират отлична форма. Любопитен факт е, че начело на двата отбора са двама хърватски специалисти и добри приятели – Игор Тудор и Нико Ковач.