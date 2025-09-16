Новини
Денислава Глушкова стартира с гръмка победа на турнир в Сърбия

16 Септември, 2025 12:41 410 0

Българката ще се включи и в надпреварата на двойки

Денислава Глушкова стартира с гръмка победа на турнир в Сърбия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българската тенис надежда Денислава Глушкова даде летящ старт на участието си в престижния турнир на червени кортове в Куршумлийска Баня, Сърбия, който е с награден фонд от 60 000 долара. 21-годишната софиянка демонстрира впечатляваща форма и не остави никакви шансове на своята съперничка Хава Кейлър, която получи "уайлд кард" за надпреварата.

Глушкова буквално прелетя през първите десет гейма, като не позволи на 16-годишната Кейлър да се разпише в резултата до средата на втория сет. В крайна сметка българката затвори мача с категоричното 6:0, 6:1 само за 67 минути игра.

След този убедителен успех Денислава Глушкова ще се изправи срещу победителката от двубоя между първата поставена Катинка фон Дайхман от Лихтенщайн и бразилката Габриела Се.

Освен в сингъла, Глушкова ще се включи и в надпреварата на двойки, където ще си партнира с представителката на домакините Драгиня Вукович. Двете ще премерят сили с украинката Кристина Почтовик и сръбкинята Даря Сувирджонкова в първия кръг.


