Цунами е готов да продължи договора си с Левски, без увеличение на заплатата

Вендерсон Цунами е готов да продължи договора си с Левски, без да поставя допълнителни условия, пише Мач Телеграф. Бразилският защитник е съгласен да остане на същата заплата, но да продължи кариерата си на „Герена“. Договорът му изтича през лятото на следващата година, но засега от Левски не са започнали преговори за неговото подновяване.

Цунами загуби статута си на твърд титуляр при Хулио Веласкес, след като за мястото на левия бек се пребори Майкон. Като опорен халф Цунами загуби конкуренцията с Търдин и Георги Костадинов, докато в центъра на отбраната трудно ще се пребори с Макун и Кристиан Димитров. Въпреки това Веласкес много държи Цунами да остане в отбора и през следващия сезон.