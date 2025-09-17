Тотнъм стартира успешно участието си в Шампионска лига, след като спечели с 1:0 домакинството си на Виляреал. Двубоят бе официален дебют за новия мениджър на тима Томас Франк в най-силния клубен турнир. Единственият гол в мача падна след куриозна грешка на вратаря на испанския тим Луис Жуниор.

Само четири минути след началото, Жуниор, без никакво напрежение, изпусна центриране на Лукас Бергвал, като сам насочи топката в собствената си мрежа. Това даде на „шпорите“ мечтано начало пред собствените им фенове и в същото време сериозно смути играчите на „жълтата подводница“.

Постепенно обаче гостите вдигнаха оборотите и бяха близо до изравняване на резълтата. Преди почивката Мики ван де Вен направи решителна намеса, за да спре удар на бившия играч на Арсенал Никола Пепе, а Таджон Бюканън пропусна да изравни от чиста позиция.

Въпреки това, Тотнъм също имаше шансове. Добро спасяване на Жуниор попречи на Папе Сар да удвои преднината на домакините в средата на първото полувреме.

През втората част Виляреал засили натиска си, но защитата на Тотнъм се справи отлично. В атака Ричарлисон пропусна да отбележи втори гол с глава, но в крайна сметка пропускът му не се оказа от решаващо значение.

В края на мача за Виляреал в игра влезе бившият полузащитник на Арсенал, Томас Партей, който трябва да се яви в съда в Лондон в сряда по обвинения в изнасилване и сексуално насилие. 32-годишният ганайски национал беше обвинен миналия месец по пет обвинения в изнасилване на две жени и едно обвинение в сексуално насилие срещу трета жена. Това беше първият му мач в Англия, откакто обвиненията станаха публични.