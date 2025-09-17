Диего Симеоне: Ливърпул е невероятен отбор, но на терена започваме при равни условия

Старши треньорът на Атлетико Мадрид - Диего Симеоне, изрази уважението си към Ливърпул в навечерието на двубоя на „Анфийлд“ от първия кръг на груповата фаза в Шампионската лига.

„Сблъскваме се с невероятен отбор, впечатляваща публика и стадион с уникална атмосфера, както и с наставник, който върна Ливърпул на върха на европейския футбол. Те разполагат с огромна сила, но ние ще търсим начин да наложим нашата игра“, заяви аржентинецът.

„На терена започваме при равни условия – 11 срещу 11. Да, имаме отсъстващи футболисти, а може би те ще имат по-голяма дълбочина в състава си през втората част, но в самото начало всичко е балансирано. Мисля единствено как да направим солидно представяне, да надградим върху победата с 2:0 над Виляреал и да бъдем по-ефективни в наказателното поле. Целта е да продължаваме да се развиваме и да вървим напред като колектив. Очаква ни зрелищен мач“, допълни Симеоне.

„Най-много ме впечатлява начинът, по който Ливърпул атакува – директен, светкавични преходи и лекота в действията. Те постоянно търсят наситеност в наказателното поле и с минимален брой подавания сменят посоката на играта от единия фланг към другия. Това е състав с ненаситна жажда за атака и сблъсъкът с тях е винаги предизвикателство“, подчерта треньорът на Атлетико.