Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски започва преговори с бранител

17 Септември, 2025 11:59 569 1

  • кристиан димитров-
  • левски-
  • футбол

От „Герена“ са категорични, че искат да задържат Димитров в редиците си

Левски започва преговори с бранител - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ръководството на Левски ще се срещне след дербито в петък с Лъчезар Танев, съобщава „Мач Телеграф“. Причината за това е Кристиан Димитров. Както е известно, именно Танев е агент на един от най-силно представящите се играчи на „сините“ и ще води от негово име преговорите за нов договор. От „Герена“ са категорични, че искат да задържат Димитров в редиците си.

Предишните подобни разговори приключиха доста бързо, въпреки че мнозина предричаха, че Кристиан ще се опъне на шефовете на Левски. Защитникът дори бе спряган за завръщане на „Колежа“, където по това време Ботев набираше сили. Димитров обаче предпочете да остане на „Герена“, където се превърна в един от лидерите в съблекалнята.

Кристиан Димитров премина в Левски в началото на 2023 година. За "сините" той има 80 мача, в които е вкарал 8 гола и е направил 3 асистенции.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 СиняПрашка

    0 0 Отговор
    брадваря го видяхме в евромачовете, изнервен палячо .......

    12:50 17.09.2025

