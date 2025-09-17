Новини
Спорт »
Световен футбол »
Хари Кейн и Компани в един глас: Нямаме друга цел, освен спечелването на Шампионската лига

Хари Кейн и Компани в един глас: Нямаме друга цел, освен спечелването на Шампионската лига

17 Септември, 2025 10:57 370 0

  • байерн мюнхен-
  • хари кейн-
  • шампионската лига-
  • футбол

В клуб като Байерн винаги има очакване да спечели всеки един турнир

Хари Кейн и Компани в един глас: Нямаме друга цел, освен спечелването на Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Байерн Мюнхен Хари Кейн подчерта, че германският шампион не е аутсайдер в Шампионската лига. Баварците се подготвят за първия си мач срещу световния шампион Челси в сряда.

"В клуб като Байерн винаги има очакване да спечели всеки един турнир. Ние не сме аутсайдери, въпреки че играем срещу най-добрите отбори в Европа. Това е началото на едно дълго пътуване, надявам се до май. Когато играем у дома, може да победим всеки съперник. Чувстваме се много добре в момента. Ако искаме да спечелим срещу Челси, трябва да достигнем максимума от нашите възможности. Винаги има очаквания, когато играеш срещу отбор от Висшата лига. Може би феновете на Челси и Арсенал не ме харесват, но това само ме мотивира още повече", каза бившият футболист на Тотнъм Хари Кейн по време на пресконференция във вторник.

През миналия сезон Байерн стигна до четвъртфиналите в Шампионската лига, когато състезанието дебютира в нов формат. "Червените" отпаднаха срещу Интер Милано.

"В последния мач срещу Интер имахме девет контузени играчи и въпреки това се представихме добре. Очевидно се надяваме на здрав състав, за да имаме винаги най-добрите играчи на разположение. Всички са готови на 100 процента за Шампионската лига. Искаме да спечелим турнира. Няма друга цел. Други клубове също искат това, но единствената задача сега е Челси, а мечтата остава", коментира треньорът на Байерн Венсан Компани.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ