Официално: Барселона отлага завръщането си на "Камп Ноу"

Завръщането на Барселона на обновения "Ноу Камп" отново се отлага. От испанския шампион потвърдиха във вторник, че мачът на каталунците срещу Хетафе от Примера дивисион на 21 септември ще се играе на "Естади Йохан Кройф" с капацитет 6000 души, където играят отборите на Барса Б и женския тим на "синьо-червените".

Първоначално от Барселона се надяваха да открият обновения си стадион през ноември миналата година.

Клубът публикува изявление във вторник, в което се казва: "Продължаваме да работим усилено, за да получим необходимите административни разрешителни за откриването на "Камп Ноу" в близко бъдеще. ФК Барселона благодари на своите членове и фенове за разбирането и подкрепата им в един толкова сложен и вълнуващ процес".

Миналата неделя Барса разгроми Валенсия с 6:0 на "Естади Йохан Кройф".