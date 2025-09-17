Новини
Бенфика уволни треньора и покани Жозе Моуриньо

49-годишният специалист беше начело на тима от септември 2024 година

Снимка: БГНЕС
Бенфика остана без треньор след снощната шокираща загуба от Карабах в Шампионската лига. “Орлите” допуснаха обрат от 2:0 до 2:3 в Лисабон, а малко по-късно ръководството на клуба уволни Бруно Лаже.

49-годишният специалист беше начело на тима от септември 2024 година. Под негово ръководство Бенфика изигра 66 мача, в които записа 49 победи, 9 равенства и 11 загуби.

Според португалските медии, фаворит за треньорския пост в португалския гранд е Жозе Моуриньо. Появиха се дори информации, че двете страни вече са постигнали принципна договорка.

Специалния беше освободен от Фенербахче в началото на септември, а любопитното е, че това стана точно след загубата от Бенфика в плейофите за влизане в Шампионската лига.


  • 1 Тиква

    1 0 Отговор
    Неприятна личност, където беше треньор,отбор ставаше със селски манталитет,

    12:41 17.09.2025

