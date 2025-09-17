Новини
Ивелин Попов води преговори с Арда

17 Септември, 2025 12:59 571 0

Новината е потвърдена от един от шефовете на клуба

Ивелин Попов води преговори с отбора на Арда, като двете страни са близо до договор, съобщава "Мач Телеграф". Новината е потвърдена от един от шефовете на клуба.

След като разтрогна договора си с Ботев Пловдив Арда може да вземе Попето като свободен агент и дори да го картотекира за мача с ЦСКА.

Футболистът е обяснил на ръководството, че се намира в добра форма и е готов да помогне на тима.

В последните дни се коментираше, че Попов може да премине в Локомотив София, но очевидно от Арда са били по-настоятелни.


