Извънредна сесия решава проблемите на варненския футбол

На извънредно заседание на Общинския съвет на град Варна днес ще бъдат разгледани исканията на двата варненски футболни клуба Спартак и Черно море за безвъзмездно отпускане на финансови средства за нуждите им.

Спартак Варна се нуждае от 547 000 лева, за да покрие задължения към НАП, както и лиценза си в професионалния футбол. От своя страна клубът предлага рекламни площи по време на излъчванията на срещите от efbet Лига.

От своя страна Черно море има нужда от почти същата сума, за да реновира спортно-техническата база в квартал "Аспаруховo".