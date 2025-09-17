Новини
Извънредна сесия решава проблемите на варненския футбол

17 Септември, 2025 09:59 566 1

  • черно море-
  • спартак варна-
  • футбол-
  • общински съвет

Спартак Варна се нуждае от 547 000 лева, за да покрие задължения към НАП, а Черно море за да реновира спортно-техническата база в квартал "Аспаруховo"

На извънредно заседание на Общинския съвет на град Варна днес ще бъдат разгледани исканията на двата варненски футболни клуба Спартак и Черно море за безвъзмездно отпускане на финансови средства за нуждите им.

Спартак Варна се нуждае от 547 000 лева, за да покрие задължения към НАП, както и лиценза си в професионалния футбол. От своя страна клубът предлага рекламни площи по време на излъчванията на срещите от efbet Лига.

От своя страна Черно море има нужда от почти същата сума, за да реновира спортно-техническата база в квартал "Аспаруховo".


  • 1 СтадионВарна

    3 0 Отговор
    бедните тимажии, пият кръвта на цяла варна, къде е стадиона ???

    10:23 17.09.2025

