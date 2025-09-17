Новини
Цветомир Найденов: Пореден майсторски трансфер на главния скаут на ЦСКА

17 Септември, 2025 14:29 952 4

  • цветомир найденов-
  • футбол-
  • цска 1948-
  • валери хубчев-
  • йоан манин

Основната позиция на французина е като дефанзивен полузащитник

Цветомир Найденов: Пореден майсторски трансфер на главния скаут на ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов похвали скаута на клуба Валери Хубчев за трансфера на френския халф Йоан Манин. 28-годишният футболист вече е подписал договора си с "червените", макар че все още не е обявен официално.

"Пореден майсторски трансфер на главния скаут на ЦСКА - Валери Хубчев Лига 1 на Франция ", написа Найденов.

Йоан Манин е юноша на Клермон, като до този момент е играл само за този клуб. Той има 93 мача в Лига 1 на Франция, както и 90 във второто ниво на футбола в страната.

Основната позиция на французина е като дефанзивен полузащитник.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 симеоновец

    4 0 Отговор
    Може и да се преборите за шампионската титла ако незабавно вземете централния нападател на някакви "тигри" от същия стадион на който играете.






    4тигри"

    14:40 17.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Простьо

    2 0 Отговор
    Статуси в мрежата:
    Божков те следва.
    Божков хареса това.

    15:16 17.09.2025

  • 4 Читател

    0 0 Отговор
    Този ако си мисли че са забравили е в голяма грешка.Дори и да си плаща все тая, отдавна не става дума само за 💸💰.

    15:33 17.09.2025

