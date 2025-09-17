Цветомир Найденов: Пореден майсторски трансфер на главния скаут на ЦСКА

Спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов похвали скаута на клуба Валери Хубчев за трансфера на френския халф Йоан Манин. 28-годишният футболист вече е подписал договора си с "червените", макар че все още не е обявен официално.

"Пореден майсторски трансфер на главния скаут на ЦСКА - Валери Хубчев Лига 1 на Франция ", написа Найденов.

Йоан Манин е юноша на Клермон, като до този момент е играл само за този клуб. Той има 93 мача в Лига 1 на Франция, както и 90 във второто ниво на футбола в страната.

Основната позиция на французина е като дефанзивен полузащитник.