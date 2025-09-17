Цветомир Найденов: Пореден майсторски трансфер на главния скаут на ЦСКА

Спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов похвали скаута на клуба Валери Хубчев за трансфера на френския халф Йоан Манин. 28-годишният футболист вече е подписал договора си с "червените", макар че все още не е обявен официално.
"Пореден майсторски трансфер на главния скаут на ЦСКА - Валери Хубчев Лига 1 на Франция ", написа Найденов.
Йоан Манин е юноша на Клермон, като до този момент е играл само за този клуб. Той има 93 мача в Лига 1 на Франция, както и 90 във второто ниво на футбола в страната.
Основната позиция на французина е като дефанзивен полузащитник.
1 симеоновец
4тигри"
14:40 17.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Простьо
Божков те следва.
Божков хареса това.
15:16 17.09.2025
4 Читател
15:33 17.09.2025