Всички резултати и голмайстори в Шампионската лига

18 Септември, 2025 06:08 684 0

  • шампионска лига-
  • футбол-
  • резултати-
  • голмайстори

 Ливърпул победи Атлетико Мадрид с 3:2

Всички резултати и голмайстори в Шампионската лига - 1
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Всички резултати и голмайстори от сряда вечерта от първия кръг на основната фаза на Шампионската лига.

Олимпиакос – Пафос 0:0

Славия Прага – Бодьо/Глимт 2:2 /1:0 Юсуфа Мбоджи 23', 2:0 Юсуфа Мбоджи 74', 2:1 Даниел Баси 78', 2:2 Сондре Фет 90'/

Аякс – Интер 0:2 (0:1 М.Тюрам 42', 0:2 Тюрам 47')

Байерн Мюнхен – Челси 3:1 (1:0 Чалоба авт. 20', 2:0 Хари Кейн д. 26', 2:1 Палмър 29', 3:1 Хари Кейн 63')

Ливърпул – Атлетико Мадрид 3:2 (1:0 Робъртсън 4', Салах 6', 2:1 Йоренте 45+3', 2:2 Йоренте 81', 3:2 Ван Дайк 90+4')

Пари Сен Жермен - Аталанта 4:0 (1:0 Маркиньос 3', 2:0 Хвича Кварацхелия 39', 3:0 Мендеш 51', 4:0 Рамос 90+1')


