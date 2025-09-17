Славия и Бодьо/Глимт поделиха точките в Шампионската лига

Славия Прага и норвежкият Бодьо/Глимт завършиха при резултат 2:2 в първия си исторически сблъсък от основната фаза на Шампионската лига 2025/26. Двубоят, игран на стадион "Фортуна Арена" в чешката столица, предложи истинско зрелище, изпълнено с обрати, пропуски и емоции до последния съдийски сигнал.

Домакините от Славия стартираха по-уверено и още в 23-ата минута сенегалският нападател Юсуфа Мбоджи откри резултата след прецизно подаване от Лукаш Провод. Чешкият гранд продължи да диктува темпото, но в началото на второто полувреме гостите получиха златен шанс да се върнат в мача. Каспар Хьог застана зад бялата точка в 54-ата минута, но пропусна да изравни, изпращайки топката встрани от вратата.

Славия не се поколеба да натисне още повече и в 74-ата минута познатото дуо Мбоджи – Провод отново изненада защитата на Бодьо/Глимт, като Мбоджи реализира втория си гол в срещата.

Въпреки двата гола пасив, норвежкият тим не се предаде и демонстрира характер. Резервите Даниел Баси и Сондре Фет се превърнаха в герои за гостите, след като с бързи попадения върнаха равенството и донесоха точка на Бодьо/Глимт.