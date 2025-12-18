Новини
УЕФА удари с тежки санкции: Спортинг Лисабон без агитка в Билбао, частично затваряне на „Алианц Арена"

УЕФА удари с тежки санкции: Спортинг Лисабон без агитка в Билбао, частично затваряне на „Алианц Арена“

18 Декември, 2025 13:37

Очаква се санкциите да окажат сериозно влияние върху атмосферата на предстоящите мачове

УЕФА удари с тежки санкции: Спортинг Лисабон без агитка в Билбао, частично затваряне на „Алианц Арена“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

УЕФА наложи строги наказания на Спортинг Лисабон и Байерн Мюнхен заради инциденти по време на мач от Шампионската лига.

Португалският гранд Спортинг Лисабон ще трябва да се справя без подкрепата на своите верни фенове при предстоящото гостуване на Атлетик Билбао. Европейската футболна централа активира условното наказание за лишаване от гостуваща публика, след като привържениците на „зелено-белите“ предизвикаха безредици и използваха пиротехника по време на визитата си на „Алианц Арена“ срещу Байерн. Така, за един двубой в Европа, Спортинг остава без агитка на трибуните.

Но това не е всичко – клубът от Лисабон получи и още едно условно наказание за следващите два сезона. Ако феновете отново прибегнат до пиротехнически средства, ще последва нова санкция. Освен това, Спортинг ще трябва да плати и солидна глоба в размер на 40 000 евро.

Междувременно, Байерн Мюнхен също не остана пощаден. Германският колос ще бъде принуден да затвори секторите от 111 до 114 на „Алианц Арена“ за домакинството си срещу белгийския Роял Юнион Сен Жилоа. Причината – същите инциденти по време на срещата със Спортинг. Баварците ще се разделят с 30 000 евро, а над тях виси и условно наказание за затваряне на цяла трибуна при евентуални бъдещи провинения.

Тези строги мерки са ясен сигнал от страна на УЕФА, че няма да толерира прояви на агресия и използване на пиротехника по стадионите. Футболната централа затяга контрола и демонстрира нулева толерантност към подобни действия, които застрашават сигурността и добрия дух на играта.




