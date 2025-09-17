Новини
ПСЖ стартира с гръм и трясък защитата на трофея в Шампионската лига

ПСЖ стартира с гръм и трясък защитата на трофея в Шампионската лига

17 Септември, 2025 23:58

Парижани сломиха Аталанта

ПСЖ стартира с гръм и трясък защитата на трофея в Шампионската лига - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Пари Сен Жермен даде мощна заявка за нов триумф в Шампионската лига, след като разгроми с категоричното 4:0 италианския Аталанта на своя „Парк де Пренс“ в първия кръг на сезон 2025/26.

Още в самото начало на двубоя, парижани демонстрираха класата си. Капитанът Маркиньос откри резултата в 3-ата минута, възползвайки се от прецизен пас на Фабиан Руис и хвърли трибуните в екстаз. Гостите от Бергамо така и не успяха да се съвземат от ранния шок. Малко преди почивката, грузинската звезда Хвича Кварацхелия показа защо е сред най-опасните футболисти в Европа – с майсторски удар от границата на наказателното поле той удвои преднината на домакините, след като получи топката от Ашраф Хакими. Вратарят на Аталанта Марко Карнезеки остана безпомощен, наблюдавайки как топката се оплита в мрежата. В края на първата част Баркола пропусна да направи резултата класически, след като Карнезеки отрази изпълнената от него дузпа. Но това не сломи устрема на ПСЖ.

Втората част започна с нова порция радост за феновете на френския шампион. Нуно Мендеш реализира трети гол след асистенция на Баркола, а в добавеното време резервата Гонзало Рамош оформи крайното 4:0, с което подпечата впечатляващата победа.


