Ботев Пловдив пак поиска смяна на часа за мача с Левски, БФС отново ги отряза

От ръководството на Ботев Пловдив официално внесоха ново писмо до Българския футболен съюз с искане за промяна на началния час на отложения двубой с Левски. Документът е подаден днес сутринта.

По-късно през деня от БФС излязоха с позиция, в която категорично отхвърлиха искането на пловдивския клуб. От централата подчертаха, че в крайна сметка домакинството на пловдивчани е насрочено за 30 септември (вторник) от 17:30 часа и ще трябва да се изиграе тогава.

ПИСМОТО НА БОТЕВ ПЛОВДИВ ДО БФС:

"До

Български футболен съюз

гр. София

Официално становище

Уважаеми господа,

Във връзка с публично изявление на представители на БФС, че при евентуално изместване на мача между ПФК Ботев Пловдив и ПФК Левски София, планиран от Вас във вторник от 17:00 ч., в по-късен час, съвпадащ с мачове от турнира Шампионска лига, БФС ще бъде глобен със сумата от 42 000 евро от УЕФА, заявяваме следното:

След извършена справка в редица европейски държави, се установява, че множество мачове от първите им лиги и национални купи се провеждат в едни и същи дни и часове със срещи от Шампионска лига:

Белгия (Jupiler Pro League): KRC Genk – Charleroi, 21:30 ч.

Нидерландия (Eredivisie): Feyenoord – Sigrad, 21:00 ч.

Турция (Süper Lig): Fenerbahçe – Alanyaspor, Fatih Karagümrük – İstanbul Başakşehir, Samsunspor – Kasımpaşa, стандартен начален час около 20:00 TRT.

Австрия (Купа на Австрия): Rapid Wien, 20:00 ч.

Дания (Купа на Дания): Олборг – Митюланд, 19:00 ч.

Естония (Meistriliiga): Левадия – Флора, 19:00 ч.

Очевидно е, че в тези първенства не съществува санкция от страна на УЕФА за провеждане на срещи в часови диапазон, съвпадащ с мачове от Шампионска лига.

Допълнително, ние сме запознати със съдържанието на изтеклия през 2022 г. меморандум, който ясно показва, че УЕФА не изисква налагането на фиксирани глоби за национални първенства, а само препоръчва избягването на директно припокриване с мачове от Шампионска лига, когато това е възможно. Въпросният меморандум не е подновен след 2022 г. и договорените в него ограничения не важат в момента, както се вижда от изброените примери.

Затова настояваме БФС официално да предостави в писмен вид:

нормативния акт или разпоредба на УЕФА, на която се позовавате;

конкретния текст, който предвижда глоба от 42 000 евро;

примери за прилагането на такава санкция в други европейски държави.

В противен случай оставаме с категоричното убеждение, че публично сте подвели футболната общественост и феновете, използвайки невярна информация като аргумент за определянето на неудобен и дискриминационен час за провеждане на дербито между Ботев и Левски.

Очакваме отговор в писмен вид в най-кратки срокове.

С уважение, ПФК Ботев Пловдив"

ОТГОВОРЪТ НА БФС:

До Ръководството на ПФК „Ботев“ Пловдив

До Ръководството на ПФК „Левски“ София

Уважаеми господа,

Отложената среща от VI кръг на първенството между отборите на ПФК „Ботев“ Пловдив и ПФК „Левски“ София е насрочена за 30 септември 2025 г. (вторник) от 17:30 ч.

Решението е взето съгласувано между Спортно-техническата комисия към Българския футболен съюз, Българската професионална футболна лига и Нова Броудкастинг Груп. То е прието в съответствие с изискванията на УЕФА за провеждането на Европейските клубни турнири и не подлежи на промяна.

С уважение, Български футболен съюз".