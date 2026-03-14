Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Посланикът на Израел: Иран се опитва да глобализира конфликта

14 Март, 2026 18:45 334 8

  • израел-
  • иран-
  • конфликт

Според Йоси Леви Сфари, Моджтаба Хаменей се смята за краен в позициите си лидер

Кадър NOVA NEWS
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Военните действия срещу Иран имат за цел да ограничат ключови заплахи, свързани с ядрената и ракетната програма на страната". Това заяви посланикът на Израел в България Йоси Леви Сфари в ефира на "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

По думите му още по време на дипломатическите преговори със Съединените щати са били ясно очертани основните цели – да бъде унищожена възможността Иран да разработи ядрено оръжие и да бъде ограничена ракетната му инфраструктура. „Когато започна атаката, се появи и трета цел – да се даде възможност на иранския народ сам да свали режима“, посочи дипломатът.

Според него сегашната ситуация в Иран не дава сигнали за промяна. Посланикът коментира, че синът на върховния лидер Али Хаменей – Моджтаба Хаменей – се смята за още по-краен в позициите си, което не е добър знак за евентуални реформи в страната. „От години говорим за иранския режим като за заплаха и източник на тероризъм“, заяви Сфари. По думите му основната цел на Техеран е да разшири конфликта.

Дипломатът предупреди, че Иран има възможност да оказва влияние върху глобалната икономика. Той посочи като пример стратегическия Ормузки проток, през който преминава значителна част от световния износ на петрол. „Ако Иран успее да затвори протока, това ще има сериозни последствия за цените на петрола и за икономиката на Европа“, заяви посланикът.

Посланикът изрази надежда, че в бъдеще Иран може да се превърне в светска държава и да възстанови нормалните отношения със света. По думите му страната има древна култура и история, а в миналото между Израел и Иран са съществували дипломатически отношения и директни полети. „Надявам се, че промяната ще дойде от самия ирански народ. Тогава можем да имаме по-добро бъдеще“, заключи дипломатът.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аоо!

    7 0 Отговор
    Кой конфликт?! Аа......сетих се! Този, който Израел започна!

    Коментиран от #6

    18:48 14.03.2026

  • 2 Исторически факти

    5 0 Отговор
    Пръдльо

    18:48 14.03.2026

  • 3 Соске

    6 0 Отговор
    Този господин защо не каже защо израел напада други държави без нищо

    Коментиран от #8

    18:48 14.03.2026

  • 4 Лъже като дърт семит

    5 0 Отговор
    Точно и3CPАeл се мъчи всячески да земеси още държави и НАТЮто в конфликта, който започна.

    18:50 14.03.2026

  • 5 оня с питон.я

    3 0 Отговор
    Фашистите от ппдб да ходят да помагат на еврейските си братя в израел че иранците ги попиляха.

    18:50 14.03.2026

  • 6 Шопо

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Аоо!":

    След убийството на Хаменей 200 милиона Шиити живеят с мисълта да убиват Американци.
    Ционистите няма да ги коментирам те са вече мъртви но още не го знаят.

    18:52 14.03.2026

  • 7 Вуци

    2 0 Отговор
    На този само за физиономия му се полага доживотна.

    18:52 14.03.2026

  • 8 Звездоброец

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Соске":

    Мисирките не му задават неудобни въпроси . Прилича на хиена яла развалена лой от умрял хипопотам .

    18:53 14.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове