Новини
Спорт »
Световен футбол »
Официално: Жозе Моуриньо се завърна триумфално в Бенфика след четвърт век

Официално: Жозе Моуриньо се завърна триумфално в Бенфика след четвърт век

18 Септември, 2025 19:24 661 4

  • жозе моуриньо-
  • бенфика-
  • треньор-
  • завръщане-
  • португалски футбол-
  • официално представяне-
  • договор-
  • специалния

„Специалния“ обеща пълна отдаденост на червено-белите

Официално: Жозе Моуриньо се завърна триумфално в Бенфика след четвърт век - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Жозе Моуриньо официално пое кормилото на Бенфика, точно 25 години след първия си престой в клуба. Легендарният португалски специалист се завръща у дома, за да поеме една от най-емблематичните мисии в своята бляскава кариера.

Ръководството на Бенфика потвърди, че Моуриньо е подписал двугодишен договор, който предоставя възможност за прекратяване от двете страни десет дни след края на всеки сезон. Това гъвкаво споразумение подчертава взаимното доверие и амбиция между клуба и именития треньор.

На официалната си пресконференция Моуриньо не скри вълнението си: „Изпитвам силни емоции, но дългогодишният ми опит ми помага да ги овладея. Благодаря на всички за оказаното доверие и за честта да бъда част от този велик клуб. Като португалец, няма как да не се гордея с историята и традициите на Бенфика“, сподели той пред медиите.

Моуриньо подчерта, че не се завръща, за да сложи край на своята треньорска кариера, а напротив – за да се впусне в ново предизвикателство: „Изминаха 25 години, през които имах възможността да работя с най-големите клубове в света. Но никой друг не ме е карал да се чувствам толкова уважаван, отговорен и мотивиран, както Бенфика. Това е мисия, която приемам с цялото си сърце.“

В заключение, „Специалния“ обеща пълна отдаденост на червено-белите: „Думите може да отлетят, но делата остават. Давам дума, че ще живея за Бенфика и ще се боря за успехите на този клуб. За мен това е не само професионално предизвикателство, а и огромна лична чест.“


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Психо

    2 0 Отговор
    Вече може и на турски да псува

    19:26 18.09.2025

  • 2 Марда

    1 0 Отговор
    Тръгна от Порто- кръвния враг на Бенфика. Ще си отиде като предишния!

    19:57 18.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дракон

    1 0 Отговор
    До 2. Кръвния враг на Бенфика не е Порто, а Спортинг. Това назначение няма да промени отношението към него от феновете на Порто.

    20:08 18.09.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ