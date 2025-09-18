Официално: Жозе Моуриньо се завърна триумфално в Бенфика след четвърт век

Жозе Моуриньо официално пое кормилото на Бенфика, точно 25 години след първия си престой в клуба. Легендарният португалски специалист се завръща у дома, за да поеме една от най-емблематичните мисии в своята бляскава кариера.

Ръководството на Бенфика потвърди, че Моуриньо е подписал двугодишен договор, който предоставя възможност за прекратяване от двете страни десет дни след края на всеки сезон. Това гъвкаво споразумение подчертава взаимното доверие и амбиция между клуба и именития треньор.

На официалната си пресконференция Моуриньо не скри вълнението си: „Изпитвам силни емоции, но дългогодишният ми опит ми помага да ги овладея. Благодаря на всички за оказаното доверие и за честта да бъда част от този велик клуб. Като португалец, няма как да не се гордея с историята и традициите на Бенфика“, сподели той пред медиите.

Моуриньо подчерта, че не се завръща, за да сложи край на своята треньорска кариера, а напротив – за да се впусне в ново предизвикателство: „Изминаха 25 години, през които имах възможността да работя с най-големите клубове в света. Но никой друг не ме е карал да се чувствам толкова уважаван, отговорен и мотивиран, както Бенфика. Това е мисия, която приемам с цялото си сърце.“

В заключение, „Специалния“ обеща пълна отдаденост на червено-белите: „Думите може да отлетят, но делата остават. Давам дума, че ще живея за Бенфика и ще се боря за успехите на този клуб. За мен това е не само професионално предизвикателство, а и огромна лична чест.“