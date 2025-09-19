Виктор Попов се завръща след тежка травма

Българският национал Виктор Попов е на прага на дългоочакваното си завръщане в игра, след като успешно преодоля контузията, която го извади от строя през последните два месеца. Новината бе потвърдена от старши треньора на Корона (Келце) Яцек Жиелински по време на днешната пресконференция, където той изрази задоволство от напредъка на защитника.

Попов скъса връзка на глезена в края на юли, но вече тренира наравно със съотборниците си и демонстрира отлична форма. Медицинският щаб на полския клуб следеше отблизо възстановяването му, а първоначалната прогноза за осемседмично лечение се оказа точна – българинът е готов да се включи в предстоящите мачове.

Тежката травма попречи на Попов да вземе участие не само в клубните двубои, но и в двете световни квалификации на националния отбор на България. Въпреки това, неговото завръщане носи оптимизъм както за Корона, така и за „лъвовете“, които разчитат на стабилната му игра в защита.

В състава на Корона (Келце) се подвизава още един български национал – нападателят Владимир Николов, който това лято премина от Славия. Двамата българи се очаква да бъдат ключови фигури в амбициозния полски тим, който в момента заема четвъртата позиция в класирането с 14 точки след осем изиграни кръга. Корона изостава само с две точки от лидера Висла (Плоцк) и с една от втория – Гурник (Забже).

Следващото изпитание за отбора е гостуване на Арка (Гдиня), насрочено за 20 септември, събота.