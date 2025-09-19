Новини
Спорт »
Световен футбол »
Виктор Попов се завръща след тежка травма

Виктор Попов се завръща след тежка травма

19 Септември, 2025 06:51 427 0

  • виктор попов-
  • корона келце-
  • български футболисти -
  • полша-
  • възстановяване след контузия-
  • футболни новини-
  • български национален отбор-
  • владимир николов-
  • класиране екстракласа-
  • арка гдиня-
  • спортни новини-
  • българия

Новината бе потвърдена от старши треньора на Корона (Келце) Яцек Жиелински

Виктор Попов се завръща след тежка травма - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национал Виктор Попов е на прага на дългоочакваното си завръщане в игра, след като успешно преодоля контузията, която го извади от строя през последните два месеца. Новината бе потвърдена от старши треньора на Корона (Келце) Яцек Жиелински по време на днешната пресконференция, където той изрази задоволство от напредъка на защитника.

Попов скъса връзка на глезена в края на юли, но вече тренира наравно със съотборниците си и демонстрира отлична форма. Медицинският щаб на полския клуб следеше отблизо възстановяването му, а първоначалната прогноза за осемседмично лечение се оказа точна – българинът е готов да се включи в предстоящите мачове.

Тежката травма попречи на Попов да вземе участие не само в клубните двубои, но и в двете световни квалификации на националния отбор на България. Въпреки това, неговото завръщане носи оптимизъм както за Корона, така и за „лъвовете“, които разчитат на стабилната му игра в защита.

В състава на Корона (Келце) се подвизава още един български национал – нападателят Владимир Николов, който това лято премина от Славия. Двамата българи се очаква да бъдат ключови фигури в амбициозния полски тим, който в момента заема четвъртата позиция в класирането с 14 точки след осем изиграни кръга. Корона изостава само с две точки от лидера Висла (Плоцк) и с една от втория – Гурник (Забже).

Следващото изпитание за отбора е гостуване на Арка (Гдиня), насрочено за 20 септември, събота.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ