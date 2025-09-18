Новини
Биляна Дудова остана на крачка от бронза на Световното по борба

18 Септември, 2025 22:41 435 0

Българката загуби от Амина Танделова

Биляна Дудова остана на крачка от бронза на Световното по борба - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Биляна Дудова не успя да се пребори за бронзовото отличие в категория до 62 килограма на Световното първенство по борба, след като отстъпи драматично на Амина Танделова, която се състезава под неутрален флаг.

Още в началото на схватката Дудова демонстрира характер и техника, като повали съперничката си и заслужено поведе с две точки. В следващите моменти българката показа завидна издръжливост, измъквайки се умело от опасен захват на крака, с което запази предимството си.

Въпреки силния старт, в самия край на първата част Танделова, настояща шампионка на Русия, успя да върне една точка, след като избута Дудова извън тепиха. Това даде нов импулс на неутралната състезателка, която в последствие обърна развоя на срещата в своя полза.

Така Биляна Дудова, въпреки борбения си дух и отличното представяне, остана на крачка от медалите на световната сцена.


