Барселона триумфира над Нюкасъл на английска земя

19 Септември, 2025 00:08 635 0

Маркъс Рашфорд отеляза две попадения

Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Каталунският гранд Барселона излезе победител в напрегнато гостуване на Нюкасъл, след като се наложи с 2:1 в първия кръг от основната фаза на Шампионската лига.

Първото полувреме премина под знака на тактическо надлъгване, като и двата отбора демонстрираха здрава защита и малко голови положения.

След почивката обаче Барса показа класата си. В 58-ата минута Маркъс Рашфорд, подпомогнат от Жул Кунде, разпечата вратата на домакините и даде преднина на испанците. Само девет минути по-късно Рашфорд отново се разписа, удвоявайки аванса на „блаугранас“ и поставяйки Нюкасъл в трудна позиция.

Въпреки че англичаните не се предадоха и хвърлиха всички сили в атака, почетното попадение за „свраките“ дойде едва в последната минута на редовното време. Антъни Гордън реализира след прецизен пас от Джейкъб Мърфи, но времето не стигна за нещо повече.

Това бе пети официален двубой между Барселона и Нюкасъл в историята на Шампионската лига, като испанският тим вече има четири победи срещу само един успех за англичаните.


