Спортинг Лисабон разгроми Кайрат Алмати

Спортинг разби гостите от Кайрат Алмати с 4:1 в първия кръг на основната фаза на Шампионската лига.

Още от първия съдийски сигнал "зелено-белите" демонстрираха пълно надмощие и не оставиха съмнение кой диктува темпото на терена. Въпреки че Мортен Хюлманд пропусна да открие резултата от бялата точка в 21-вата минута, домакините не се обезкуражиха. Точно преди почивката Франсиско Тринкао се възползва от отлична възможност и прати топката в мрежата за 1:0.

След подновяването на играта португалците продължиха да натискат и в 64-ата минута Тринкао отново се разписа, удвоявайки преднината на Спортинг.

Само две минути по-късно Алисон Сантош покачи на 3:0, след като топката рикошира в него след удар на Джовани Кенда.

В 68-ата минута Кенда сам се разписа, слагайки точка на спора с четвърти гол за лисабонци.

Гостите от Казахстан все пак успяха да намалят изоставането си в 86-ата минута, когато Едмилсон Сантош реализира почетно попадение след асистенция на Рикардиньо – познат на българските фенове с престоя си в Левски.

В следващия кръг Спортинг ще премери сили като гост на Наполи, докато Кайрат Алмати ще се изправи срещу испанския гранд Реал Мадрид на собствен терен.