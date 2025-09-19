Днес започва 9-ият кръг в Първа лига - програма

Първа лига - 9 кръг:
19 септември - петък, 17:45
Монтана - Спартак Варна
19 септември - петък, 20:30
Левски - Лудогорец
20 септември - събота, 17:00
Добруджа Добрич - Локомотив София
20 септември - събота, 19:30
ЦСКА 1948 - Локомотив Пловдив
21 септември - неделя, 17:45
Септември София - Ботев Пловдив
21 септември - неделя, 20:15
Славия - Берое Стара Загора
22 септември - понеделник, 18:00
Арда Кърджали - Черно море Варна
22 септември - понеделник, 20:30
Ботев Враца - ЦСКА
