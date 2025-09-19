Днес започва 9-ият кръг в Първа лига - програма

Фламенго и Кито с крачка напред към полуфиналите на Копа Либертадорес – бивш играч на ЦСКА сред голмайсторите

Фламенго и Кито направиха решителни стъпки към полуфиналите на престижния турнир Копа Либертадорес. Двата тима се поздравиха с победи в първите си чет ...