Днес започва 9-ият кръг в Първа лига - програма

19 Септември, 2025 08:37 496 0

От 20:30 часа е дербито Левски - Лудогорец

Днес започва 9-ият кръг в Първа лига - програма - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Първа лига - 9 кръг:


19 септември - петък, 17:45
Монтана - Спартак Варна

19 септември - петък, 20:30
Левски - Лудогорец

20 септември - събота, 17:00
Добруджа Добрич - Локомотив София

20 септември - събота, 19:30
ЦСКА 1948 - Локомотив Пловдив

21 септември - неделя, 17:45
Септември София - Ботев Пловдив

21 септември - неделя, 20:15
Славия - Берое Стара Загора

22 септември - понеделник, 18:00
Арда Кърджали - Черно море Варна

22 септември - понеделник, 20:30
Ботев Враца - ЦСКА


