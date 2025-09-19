Новини
Битка за върха: Левски посреща Лудогорец

19 Септември, 2025 12:33

Двубоят е от 20:30 часа днес

Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Дерби сблъсъкът за първото място в класирането на efbet Лига между Левски и Лудогорец ще се проведе в петък, 19 септември, от 20:30 часа на стадион "Георги Аспарухов". Срещата от деветия кръг на елитната ни футболна група ще бъде ръководена от Радослав Гидженов и ще бъде предавана на живо по Диема спорт.

"Сините" са водач във временното класиране с 19 точки и са непобедени дотук в шампионата - 6 победи и 1 реми. Левски е безупречен на "Герена", записвайки 4 успеха дотук с впечатляваща голова разлика от 11:2. Хулио Веласкес ще разчита на всичките си състезатели, като няма проблеми с контузени или наказани. Преди срещата испанският специалист коментира казуса с Мустафа Сангаре, за когото е отказана оферта от чуждестранен клуб. Легендарна фигура от близкото минало на "сините" в лицето на Седрик Бардон пък ще бъде специален гост на "Синя фиеста" преди началото на срещата с Лудогорец.

"Орлите" долитат до столицата като втори във временното класиране със 17 точки. "Зелените" също не познават загубата в efbet Лига, но бяха близо до такава в последния кръг, когато в заключителните секунди измъкнаха равенство 1:1 срещу Локомотив в Пловдив след попадение на Петър Станич. Със здравословни проблеми са капитанът Антон Недялков и нападателят Бърнард Текпетей, които най-вероятно няма да бъдат на разположение на Руи Мота за дербито на "Герена". Лудогорец няма успех в три последователни мача срещу Левски.

Последният мач между двата тима се игра в средата на месец май тази година, когато отново на "Герена" Левски и Лудогорец завършиха при равенство 2:2. Оливер Камдем и Джавад ел Джемили бяха точни за "сините", докато за "орлите" се разписаха Ерик Ив Биле и Ивайло Чочев.

Разпродадени са всички пропуски за сектори А и В. Налични са такива за сектори Б и Г (гости). Привържениците на Лудогорец могат да закупят билетите си от касата на сектор Г час и половина преди началния съдийски сигнал на цена 14 лева. Такава е цената и на пропуските за сектор Б.


