„Скуадра адзура“ се завърна в Топ 10 на ФИФА

19 Септември, 2025 12:09 330 1

Испания измести Аржентина от върха

„Скуадра адзура“ се завърна в Топ 10 на ФИФА - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Италия се завърна сред елита на световния футбол, след като националният отбор се изкачи в престижната десетка на ФИФА. След поредица от впечатляващи победи в квалификациите за Мондиал 2026, „адзурите“ отново напомниха за себе си и за славните си традиции.

Под ръководството на новия селекционер Дженаро Гатузо, италианците демонстрираха истински хъс и класа. Те разгромиха Естония с категоричното 5:0, а след това извоюваха драматичен успех с 5:4 срещу Израел. Тези резултати не само донесоха ценни точки, но и върнаха Италия на второ място в група I на европейските квалификации, макар и все още на шест пункта зад лидера Норвегия.

Междувременно, световната ранглиста на ФИФА претърпя сериозни размествания. Испания измести Аржентина от върха и оглави класацията, докато Франция се изкачи на втора позиция.

Португалия и Хърватия също отбелязаха прогрес, заемайки съответно пето и девето място.

Бразилия отстъпи до шеста позиция, а Германия регистрира спад и вече е 12-а.

Сред най-големите изненади се откроява Словакия, водена от италианския треньор Франческо Калцона, която направи впечатляващ скок от 52-ро на 42-ро място.

Топ 10 на ФИФА към момента:

1. Испания

2. Франция

3. Аржентина

4. Белгия

5. Португалия

6. Бразилия

7. Англия

8. Нидерландия

9. Хърватия

10. Италия


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Инж. Гонзуф

    0 0 Отговор
    Имате грешка. В десетката липсва България!

    12:29 19.09.2025

