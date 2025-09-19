Тръмп и Си Цзинпин обсъждат бъдещето на TikTok и търговските отношения

Американският президент Доналд Тръмп и китайският лидер Си Цзинпин ще проведат в петък първия си разговор от три месеца насам, като акцентът ще бъде върху приложението TikTok и двустранните търговски отношения, съобщи Ройтерс. Китайската страна все още не е потвърдила официално участието си, предава БТА.

Темата е особено чувствителна, тъй като по решение на Конгреса TikTok трябваше да бъде блокиран за американски потребители от януари 2025 г., освен ако активите му в САЩ не бъдат прехвърлени на местни инвеститори. Според запознати, проектоспоразумението предвижда подобен трансфер, но приложението да продължи да използва алгоритъма на китайската компания ByteDance. Детайл, който поражда опасения за националната сигурност сред част от американските законодатели.

Разговорът се вписва в серия усилия за намаляване на напрежението между двете икономики и може да подготви почвата за лична среща между Тръмп и Си по време на форума на АТИС в Южна Корея през октомври.

САЩ настояват за повече китайски покупки на соя и самолети Boeing, както и за ограничаване на износа на химикали, използвани за производство на фентанил. В същото време Китай защитава позициите си в ключови сектори като редкоземни метали, полупроводници и високотехнологично производство.

От началото на втория си мандат Тръмп повиши значително митата върху китайския внос, което доведе до ответни мерки от Пекин. Въпреки частичните договорености напрежението остава, а Китай продължава да бъде третият по големина търговски партньор на САЩ и източник на най-големия двустранен дефицит.

Към икономическите спорове се добавят и геополитически фактори - напрежението около Тайван и Южнокитайско море, докато Вашингтон едновременно се ангажира с войните в Украйна и в Газа.

Малко преди насрочения разговор Пекин разреши на служителка на Wells Fargo, която дълго време не е могла да напусне страната, да замине за САЩ. Жест, възприет като знак за готовност за диалог.