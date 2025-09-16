75 години от рождението на легендата Павел Панов

Днес се навършват 75 години от рождението на непрежалимата „синя“ легенда Павел Панов. Легендарният нападател ни напусна на 18 февруари през 2018 година, за да „влезе“ във вечността.

Панов е роден на 16 септември 1950 година в София, а в историята остава като една от най-ярките фигури в „Левски“. За цяло поколение, което е израснало на стадиона през 70-те години, любимият футболист е именно Панов, а „Пальо, ти си цар!” е една от паролите, която ги събира под сините знамена.

За изявите на Пальо, може да се пише много. Оставя зад гърба си 382 мача и 177 гола с екипа на „Левски“ във всички турнири. Четирикратен шампион на България (1969/70, 1973/74, 1976/77 и 1978/79 година) и петкратен носител на Купата на страната (1970, 1971, 1976, 1977 и 1979 година). През сезон 1976/77 година става голмайстор на българското първенство, а през 1977 година печели анкетата за „Футболист на годината“ в България. Голмайстор №1 за всички времена на „Левски“ в европейските турнири с 22 гола. „Заслужил майстор на спорта“ от 1975 година.

Панов, бележи голове за три от общо петте участия на „Левски“ на четвъртфинали, а при четвъртото е старши треньор.

Панов се разписва още при дебюта си за Левски в европейските клубни турнири срещу исландския „Весманея“. Той играе основна роля в двата поредни сезона, когато „сините“ стигат до четвъртфинал. В края на 1975 година бележи два гола при гостуването на „Дуисбург“, а после екзекутира немците с победен гол в София в 1/16 финалите в турнира за Купата на УЕФА, когато за първи път български отбор отстранява немски. На 1/8 финалите се разписва още два пъти и срещу „Аякс“ в София, без да броим хладнокръвното му изпълнение при дузпите. Вкарва първия и последния гол срещу „Барселона“ за 5:4 на ¼ финала в надпреварата.

Следващия сезон поставя сам началото на елиминирането на португалския „Боависта“ на 1/8 финалите в турнира за Купата на носителите на купи, а през 1977 г. бележи в София и два пъти във Вроцлав срещу полския шампион „Шльонск“ в 1/16 финалите за Купата на европейските шампиони. Именно първият му гол в Полша е един от шедьоврите, за които се разказва от уста на уста. След като получава топката от Кирил Миланов, той я прехвърля над легендарния Жмуда и от въздуха с по-малко силния си десен крак я заковава в мрежата.

„Тогава не се страхувахме от никого и можеше да се надиграваме с всеки в Европа”, спомняше си години по-късно Панов във всяко интервю. Може би това го кара и да произнесе една от легендарните фрази в историята на „Левски“. „Когато „Реал“ (Мадрид) ни победи с 1:0 на „Герена” не смеехме от срам да излезем от съблекалнята, защото сме допуснали загуба у дома!”

Записва 44 мача и вкарва 13 гола за националния отбор на България. Участник на Световното първенство във ФРГ през 1974 година, като участва и в трите срещи на отбора. Печели титлата на Европейското първенство за юноши през 1969 година в ГДР.

Започва треньорската си кариера като помощник в „Левски“, а през 1986 година застава начело на „сините“. Води отбора до 1987 година и от 1989 до 1990 година. Бил е начело още на младежкия национален отбор, „Ботев“ (Пловдив), „Септември“, „Локомотив“ (София) и „Родопа“. Заема поста председател на Спортно-техническата комисия към Управителния съвет на ПФК „Левски“.