Новини
Спорт »
Световен футбол »
Луис Алберто с тежки думи: В Лацио има хора, които разбират малко от футбол

Луис Алберто с тежки думи: В Лацио има хора, които разбират малко от футбол

20 Септември, 2025 16:06 501 0

  • луис-
  • алберто-
  • лацио-
  • критика

Бившият любимец на тифозите критикува решенията на клуба преди дербито с Рома

Луис Алберто с тежки думи: В Лацио има хора, които разбират малко от футбол - 1
Снимка: БГНЕС/Архив
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Икона на Лацио и един от култовите футболисти в Серия А – Луис Алберто, не спести критики към бившия си клуб в интервю за “Il Messaggero”. Испанецът заяви, че в ръководството на „бианкочелестите“ има хора, които „разбират малко от футбол“ и именно това е довело до сегашната криза.

Алберто посочи като ключови грешки раздялата със Симоне Индзаги, напускането на спортния директор Игли Таре и разделянето с Маурицио Сари. „Поне треньорът знае какво прави, но ако останалите не го следват, всичко се обезсмисля“, подчерта той.

Халфът отново засегна и причината за напускането си – според него променящите се условия в преговорите за нов договор били въпрос на неуважение, а не на пари. „Феновете, които ме познават, знаят истината“, каза испанецът.

На този фон Лацио се готви за едно от най-важните си изпитания – дербито с Рома в неделя, в момент когато клубът е подложен на сериозен натиск както на терена, така и извън него.


Италия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ