Луис Алберто с тежки думи: В Лацио има хора, които разбират малко от футбол

Икона на Лацио и един от култовите футболисти в Серия А – Луис Алберто, не спести критики към бившия си клуб в интервю за “Il Messaggero”. Испанецът заяви, че в ръководството на „бианкочелестите“ има хора, които „разбират малко от футбол“ и именно това е довело до сегашната криза.

Алберто посочи като ключови грешки раздялата със Симоне Индзаги, напускането на спортния директор Игли Таре и разделянето с Маурицио Сари. „Поне треньорът знае какво прави, но ако останалите не го следват, всичко се обезсмисля“, подчерта той.

Халфът отново засегна и причината за напускането си – според него променящите се условия в преговорите за нов договор били въпрос на неуважение, а не на пари. „Феновете, които ме познават, знаят истината“, каза испанецът.

На този фон Лацио се готви за едно от най-важните си изпитания – дербито с Рома в неделя, в момент когато клубът е подложен на сериозен натиск както на терена, така и извън него.