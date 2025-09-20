Ювентус хвърли око на Бернардо Силва и Милинкович-Савич

Ювентус вече работи по летните си планове и иска да подсили състава си с големи имена. Сред основните цели са 31-годишният португалец от Манчестър Сити – Бернардо Силва, и 30-годишният сърбин от Ал Хилал – Сергей Милинкович-Савич.

Според информация на “TMW”, „бианконерите“ имат няколко идеи на масата, но интересът към Бернардо Силва е особено сериозен. Договорът му с „гражданите“ изтича през лятото на 2026 г., което отваря възможност за бъдещи преговори.

Милинкович-Савич отдавна е желана фигура в Торино. Още когато бе част от Лацио, Юве проявяваше сериозен интерес, но високите финансови изисквания на римляните провалиха сделката. Сега обаче ситуацията е по-различна – контрактът на сърбина в Саудитска Арабия изтича догодина, а това може да се окаже златен шанс за „старата госпожа“.

В списъка присъства и още едно име – Рубен Лофтъс-Чийк. Англичанинът има договор с Милан до 2027 г., а наставникът Масимилиано Алегри го използва редовно, което прави евентуален трансфер доста по-сложен.