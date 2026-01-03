Новини
Стилиян Петров за Димитър Пенев: Благодарим ти, тренер

3 Януари, 2026 14:33 1 109 1

  • българия-
  • футбол -
  • димитър пенев-
  • спортната общност-
  • националния отбор-
  • стилиян петров

 В социалните мрежи Петров сподели прочувствено послание

Стилиян Петров за Димитър Пенев: Благодарим ти, тренер - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

България се прощава с една от най-емблематичните фигури в родния футбол – Димитър Пенев, който напусна този свят на 80-годишна възраст. Новината за кончината му разтърси спортната общност, а бившият капитан на националния отбор Стилиян Петров изрази дълбоката си скръб и уважение към легендарния наставник.

В социалните мрежи Петров сподели прочувствено послание, изпълнено с благодарност и признателност към човека, който остави незаличима следа в живота и кариерата на поколения футболисти.

"Почивай в мир, тренер

С непоколебимата си вяра, напътствията и рядката си способност да виждаш потенциал, Димитър Пенев се превърна в солидната опора зад невероятното пътуване на много от нас по пътя към това да станем лидери и футболисти от най-висока класа.

Чрез своята харизма ти ни научи, че вярата в другите може да предизвика изключителни трансформации. Ти създаде среда, в която увереността винаги процъфтяваше. Много от нас постигнаха впечатляващо развитие и отлични успехи в България и по света, вдъхновявайки не само нас, но и цялата нация.

Благодарим ти, тренер, за дълбокото и трайно влияние върху българския футбол.

Поклон!", написа Стилиян Петров във Facebook.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 16 гласа.
  • 1 Горски

    1 0 Отговор
    Беше най-големият между треньорите, един от бащите на гения Христо Стоичков! Мир на праха му, той е жив нашите сърца! Лек да е пътят ти отвъд! Виждаше се в последно време, че нещата не отиват на добре с него. А какви само словесни бисери пускаше не е истина. Легендите не умират! Класен футболист, легендарен треньор, добър човек. Един Голям и Звезден Българин с невероятен отбор от футболни звезди и Велика Защита на българите в един особено тежък период за българина... онези в тежкия преломен момент, когато можеше да се стигне до крайно тежки последици ни прибираха за да гледаме техните постижения и извикаха радост и сълзи. Най-значимата и велика сила Димитър Пенев!

    15:52 03.01.2026

