Стилиян Петров за Димитър Пенев: Благодарим ти, тренер

България се прощава с една от най-емблематичните фигури в родния футбол – Димитър Пенев, който напусна този свят на 80-годишна възраст. Новината за кончината му разтърси спортната общност, а бившият капитан на националния отбор Стилиян Петров изрази дълбоката си скръб и уважение към легендарния наставник.

В социалните мрежи Петров сподели прочувствено послание, изпълнено с благодарност и признателност към човека, който остави незаличима следа в живота и кариерата на поколения футболисти.

"Почивай в мир, тренер



С непоколебимата си вяра, напътствията и рядката си способност да виждаш потенциал, Димитър Пенев се превърна в солидната опора зад невероятното пътуване на много от нас по пътя към това да станем лидери и футболисти от най-висока класа.



Чрез своята харизма ти ни научи, че вярата в другите може да предизвика изключителни трансформации. Ти създаде среда, в която увереността винаги процъфтяваше. Много от нас постигнаха впечатляващо развитие и отлични успехи в България и по света, вдъхновявайки не само нас, но и цялата нация.



Благодарим ти, тренер, за дълбокото и трайно влияние върху българския футбол.



Поклон!", написа Стилиян Петров във Facebook.