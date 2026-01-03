Новини
Български бадминтонисти стартират сезона с участие на престижен турнир в Талин

3 Януари, 2026 12:08 446 0

Родните представители ще бъдат двама

Български бадминтонисти стартират сезона с участие на престижен турнир в Талин - 1
Снимка: БГНЕС
Двама от най-добрите ни бадминтонисти ще представят България на силния международен турнир „International Series“ в Талин, Естония. Надпреварата ще се проведе от 8 до 11 януари и бележи първото голямо събитие в световния бадминтон календар за 2026 година.

В основната схема на турнира директно се включва Димитър Янакиев, който ще премери сили с един от състезателите, преминали през квалификациите. Очаква се оспорван двубой, в който Янакиев ще се стреми да демонстрира отлична форма и да зарадва българските фенове с добро представяне.

Илиян Стойнов, поставен под номер 15 в квалификациите, ще започне участието си от предварителните кръгове. В първия си мач той ще се изправи срещу унгареца Адам Кончол, като амбициите му са насочени към пробив в основната схема и достойно представяне на родината ни.


