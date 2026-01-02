Новини
България дава старт на международния календар в джудото

България дава старт на международния календар в джудото

2 Януари, 2026 12:54 347 0

В края на месец януари София ще посрещне европейската отворена купа за мъже и жени

България дава старт на международния календар в джудото - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

България открива международния календар в джудото. В края на месец януари София ще посрещне европейската отворена купа за мъже и жени, позната в годините под името "Освобождение".

Схватките ще бъдат в "Асикс Арена", бивша "Фестивална". Надпреварата ще носи точки за световната ранглиста.

Първите медалисти ще бъдат определени на 31 януари, на 1 февруари останалите.

Седмица по-късно е първият Голям шлем за сезона в Париж, Франция (7-8 февруари).

Тази година европейското за мъже и жени ще бъде в Тбилиси (Грузия) от 16 до 19 април. Световното е в Баку (Азебрайджан) от 4 до 11 октомври.

Държавният календар пък ще бъде открит с първенството за юноши и девойки, старша възраст в Стара Загора на 21 и 22 февруари. Първенствата при мъжете и жените ще бъдат през октомври - инвидидуалното и ноември - отборното.

Пълният календар може да видите ТУК


