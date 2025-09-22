Новини
Даниел Александров отпадна в репешажите на Световното по борба в Загреб

Даниел Александров отпадна в репешажите на Световното по борба в Загреб

22 Септември, 2025 12:38 675 8

  • даниел александров-
  • световно първенство по борба-
  • загреб-
  • юлияна янева-
  • биляна дудова-
  • ахмед магамаев-
  • класически стил-
  • свободен стил-
  • български борци-
  • спортни новини

България приключи участието си на шампионата

Даниел Александров отпадна в репешажите на Световното по борба в Загреб - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национал Даниел Александров не успя да се пребори за медал на Световното първенство по борба, което се провежда в хърватската столица Загреб.

В категория до 87 килограма, класически стил, Александров отстъпи с 1:4 точки на германския съперник Ханес Вагнер, който е пети от последното Европейско първенство през 2025 година.

Преди това българският борец демонстрира характер, като постигна една победа, но и инкасира поражение от олимпийския вицешампион Алиреза Мохамадипиани от Иран, който по-късно си осигури място на финала.

С това представяне България приключи участието си на шампионата с едно сребърно отличие, спечелено от Юлияна Янева, както и две престижни пети места – на Биляна Дудова в категория до 62 килограма и на Ахмед Магамаев при 97-килограмовите в свободния стил.

Въпреки трудностите и силната конкуренция, българските борци показаха воля и спортен дух, оставяйки следа на световната сцена.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    17 0 Отговор
    Този гербаджия прилича на даргинец от Кайтагский край. Вай Аман!

    12:40 22.09.2025

  • 2 Шпек Салам Народен

    10 0 Отговор
    Кофти.А бяхме сила в борбата.

    12:43 22.09.2025

  • 3 По скоро

    16 0 Отговор
    Прилича на Дагестанец играеш лезгинкабте ходят с такива прически калпаци

    12:47 22.09.2025

  • 4 кво стана

    20 0 Отговор
    с обвиненията срещу него?

    12:50 22.09.2025

  • 5 Има ли изненадани?

    12 0 Отговор
    Всичко,до което се докосне Пеевски рухва.Сега беше борбата,следва Олимпиадата.МОК заплаши България да участва под неутрален флаг.

    13:29 22.09.2025

  • 6 А,Станка пази

    10 0 Отговор
    Пеевски и Борисов за Световното по сумо.

    13:30 22.09.2025

  • 7 Дддд

    8 1 Отговор
    Този е от селекцията на Станка и главното Д.

    13:42 22.09.2025

  • 8 Крушари

    7 0 Отговор
    Браво на Станка Златева и Симеон Щерев!
    На19 място! Можете и по на зад!

    13:55 22.09.2025

