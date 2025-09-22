Даниел Александров отпадна в репешажите на Световното по борба в Загреб

Българският национал Даниел Александров не успя да се пребори за медал на Световното първенство по борба, което се провежда в хърватската столица Загреб.

В категория до 87 килограма, класически стил, Александров отстъпи с 1:4 точки на германския съперник Ханес Вагнер, който е пети от последното Европейско първенство през 2025 година.

Преди това българският борец демонстрира характер, като постигна една победа, но и инкасира поражение от олимпийския вицешампион Алиреза Мохамадипиани от Иран, който по-късно си осигури място на финала.

С това представяне България приключи участието си на шампионата с едно сребърно отличие, спечелено от Юлияна Янева, както и две престижни пети места – на Биляна Дудова в категория до 62 килограма и на Ахмед Магамаев при 97-килограмовите в свободния стил.

Въпреки трудностите и силната конкуренция, българските борци показаха воля и спортен дух, оставяйки следа на световната сцена.